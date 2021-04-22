«Татхимфармпрепараты» приватизировали за половину стоимости

Обнародованы детали сделки по выкупу топ-менеджментом 100 процентов акций крупного производителя медикаментов в Татарстане

Как выяснило «Реальное время», флагман татарстанской фармации АО «Татхимфармпрепараты» мог быть продан за 1,85 млрд рублей. Именно такая сумма выручки от реализации акций других предприятий значится в годовом отчете АО «Связьинвестнефтехим» за 2020 год. Хотя СИНХ не называет, от чьих акций избавился, но его единственной публичной сделкой в прошлом году была продажа топ-менеджменту АО «Татхимфармпрепараты» 100 процентов акций предприятия. Детали выкупа акций одновременно раскрыло и само АО «Татхимфармпрепараты». Аналитики считают сделку комфортной для покупателя, указывая на рыночную стоимость актива в диапазоне от 3 млрд до 3,9 млрд рублей. Тем временем участники отечественного фармрынка включили ее в топ-5 значимых сделок, оказывающих существенное влияние на отрасль.

СИНХ продал за 1,85 млрд рублей

Контрагенты громкой фармацевтической сделки по продаже 100% акций АО «Татхимфармпрепараты» раскрыли на этой неделе условия продажи татарстанского фармпредприятия, опубликовав одновременно бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Госхолдинг «Связьинвестнефтехим», выступивший продавцом, отразил в нем выручку от продажи принадлежащих ему акций. Так, согласно табличным данным, доход от реализации акций других организаций составил 1,85 млрд рублей (значится в разделе «поступление от инвестиционных операций»). Чьи ценные бумаги были проданы на эту сумму, СИНХ не уточняет. Информации о них нет ни в самом отчете, ни в пояснительной записке к нему.

Дополнительный доход таинственного происхождения могла принести разве что продажа базового актива холдинга. Как известно, единственной крупной сделкой СИНХ в прошлом году стала продажа 100% акций АО «Татхимфармпрепараты». Как сообщала пресс-служба холдинга, в конце августа СИНХ завершил продажу госпакета акций данного предприятия, чья номинальная стоимость составляет 311 млн рублей (3 116 408 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей). «Продажа акций осуществлена в целях оптимизации собственного инвестиционного портфеля и концентрации ресурсов, находящихся в распоряжении АО «Связьинвестнефтехим», — говорилось в сообщении СИНХ. Покупателем явился топ-менеджмент ТХФП, который учредил «техническую» компанию специального назначения для перевода акций. Таким образом ООО «Химтим» стало владельцем 100% акций АО «Татхимфармпрепараты». Стоимость сделки тогда не раскрывалась.

Единственной крупной сделкой СИНХ в прошлом году стала продажа 100% акций АО «Татхимфармпрепараты». Фото: Максим Платонов

Отметим, что приватизация татарстанского флагмана фарминдустрии произошла спустя почти 20 лет после его акционирования в 2003 году. Финансировал сделку по выкупу 100% акций АО «Газпромбанк». Как сообщалось в пресс-релизе банка, заемные средства были предоставлены топ-менеджменту через ООО «Химтим». «Сделка заключена в целях создания инвестиционных условий для повышения эффективности работы одного из производителей лекарственных препаратов в России», — отмечалось в сообщении «Газпромбанка».

Под поручительство АО «Татхимфармпрепараты» — 1,387 млрд рублей

«Татхимфармпрепараты» в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2020 год раскрыли некоторые подробности сделки. Из нее следует, что АО «Татхимфармпрепараты» предоставило будущему покупателю ООО «Химтим» беспроцентный заем на 120 млн рублей. По всей видимости, он послужил основой для того, чтобы общество смогло обратиться в «Газпромбанк» для получения необходимого кредита. Вслед за этим «Химтим» под поручительство ТХФП заключил кредитный договор на сумму в 1,378 млрд рублей.



«Заключен договор поручительства №4720-015/П от 28.07.2020 с Банк ГПБ на исполнение ООО «Химтим» его обязательств, возникших из договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи не более 1,387 млрд рублей», — говорится в документе.



Правда, остались неизвестными другие существенные условия — процентная ставка и срок погашения кредита. Отметим, что кредитная сделка была заключена 28 июля 2020 года и в этот же день в собственность ООО «Химтим» Тимура Ханнанова перешло 100% акций «Татхимфармпрепаратов». В этот же день были прекращены полномочия членов совета директоров общества, представляющих интересы государства. Они вышли из органов управления предприятием.

Кредитная сделка была заключена 28 июля 2020 года, и в этот же день в собственность ООО «Химтим» Тимура Ханнанова перешло 100% акций «Татхимфармпрепаратов». Фото: tatcenter.ru

Таким образом кредитными ресурсами «Газпромбанка» было оплачено примерно 2/3 стоимости предприятия. В обеспечение кредита было передано в залог имущество завода на 554 млн рублей. Возможно, что другая треть была оплачена собственными средствами или кредитами других банков, которые не отражены в отчете, так как не являются крупными сделками, имеющими существенное значение. «Реальное время» направило запросы контрагентам по поводу параметров сделки, но на момент публикации не получило ответы.

«Даже не проверяйте цифры — чистая прибыль от 700 млн»

Между тем АО «Татхимфармпрепараты» впервые за несколько лет показало превосходные финансовые показатели. Согласно отчетности, выручка увеличилась почти в 1,5 раза — до 4,5 млрд рублей, а чистая прибыль — до 800 млн рублей.

До этого выручка и прибыль особо не поднимались, но ясно, что взрывной рост связан с ажиотажем во время пандемии, когда население увеличивало закупку лекарств и медицинских изделий. Как отметил в разговоре с «Реальным временем» экс-топ-менеджер крупного зарубежного фармхолдинга, 2020 год стал исключительным для всех производителей, которые прежде «страдали» низкой маржинальностью при многомиллиардной выручке.

— Это хорошая сделка для Ханнанова, — поделился впечатлениями собеседник «Реального времени».



По его словам, здесь использована стандартная схема выкупа за счет кредита под залог акций предприятия. По данным «СПАРК-Интефакс», 75% акций компании «Химтим» принадлежит гендиректору и бенефициару Тимуру Ханнанову. Еще по 5% акций досталось пяти членам его команды: замдиректора «Татхимфармпрепаратов» по развитию Александру Анисимову, начальнику отдела продаж и отгрузки Эдуарду Галиеву, начальнику отдела материально-технического снабжения Владиславу Лаврухину и заместителю по экономике Эдуарду Топленинову. 100% акций находятся под обременением. Аналитики согласны с тем, что сделка комфортна для покупателя, а цена оказалась ниже рынка.

— На мой взгляд, АО «Татхимфармпрепараты» стоит гораздо дороже. Предприятие, у которого по отчетности за 2020 год только выручка составила 4,5 млрд рублей (прежде в среднем около 3 млрд рублей ежегодно). Стоимость чистых активов около 3 млрд рублей на конец прошлого года при полном отсутствии долгов. Я бы оценил справедливую стоимость АО «Татхимфармпрепараты» не в 1,3 млрд рублей, а минимум раза в 2,5—3 дороже, — считает Алексей Калачев, аналитик ГК «ФИНАМ».

На этапе масштабных инвестпроектов

В настоящее время АО «Татхимфармпрепараты» представляет собой высокотехнологичный фармацевтический производственный комплекс. Имеет в своем составе два современных завода: химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов. В продуктовом портфеле компании насчитывается более 130 наименований готовых лекарственных средств в виде таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 30 фармакологических групп: сердечно-сосудистые, антибиотики, противовоспалительные, противовирусные, анальгетики, противомикробные, нейролептики, транквилизаторы, противоопухолевые, противомигренозные, седативные, средства, регулирующие метаболические процессы.

— Сейчас предприятие находится на этапе масштабных инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичной производственной базы в рамках государственной стратегии развития фармацевтической отрасли до 2030 года, — сообщили «Реальному времени» в компании. — Введено в эксплуатацию таблеточное производство, спроектированное и построенное в соответствии с требованиями GMP ЕС. Реализован проект по созданию нового производства глазных стерильных лекарственных форм и наружных мазей и гелей мощностью 20 миллионов упаковок в год. АО «Татхимфармпрепараты» выпускает лекарственные препараты для лечения различных заболеваний, в том числе и для лечения вирусных инфекций, а также для устранения их симптомов. В период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 общество увеличило объемы выпуска препаратов данных групп и работает на пике производственных мощностей.

Вошла в топ-5 крупных фармсделок России

Сделка не осталась незамеченной на российском фармрынке. Считается, что наиболее крупными в прошлом году стали пять сделок. Это сделка Сбербанка и ГК «Р-Фарм» по приобретению 90% акций компании «Еаптека», «Квадрат-С» купила активы «Новосибхимфарм» с последующей продажей 50% «Зелдис-Фарме», «Газпромбанк» приобрел долю в капитале АСНА, «Р-Фарм» — фармацевтический завод Teva, здесь же и покупка АО «Татхимфармпрепараты». Они вошли в шорт-лист всероссийского конкурса профессионалов рынка, который проводится в отрасли более 20 лет.

— Приобретение АО «Татхимфармпрепараты» вошло в топ-5 крупных сделок на российском фармацевтическом рынке, — сообщила «Реальному времени» представитель российского конкурса «Платиновая унция» Александра Токунова.

Основной критерий значимости сделки — не стоимость, а их влияние на соотношения сил на рынке. Фото tatarstan.ru

По ее словам, ежегодно более 500 экспертов направляют в оргкомитет рекомендации о крупных сделках, которые рейтингуются во время тайного конкурсного голосования. «Чистота результатов голосования обеспечивается международной аудиторской компанией Эрнст энд Янг», — отметила она. Основной критерий значимости сделки — не стоимость, а их влияние на соотношения сил на рынке.

— Говоря о сделке с «Татхимфармом», можно отметить, что наличие частного капитала стимулирует рыночный ход компании. Это сделка говорит о том, что у компании есть потенциал к развитию хотя бы потому, что в него инвестируют деньги. С другой стороны, на рынке не знают всех деталей сделки. Возможно, что приобретение менеджментом — это всего лишь перераспределение ресурсов. Другой вопрос — почему так долго сидели в засаде? — задаются вопросом эксперты из жюри конкурса.

Сбербанк и «Газпромбанк» пошли в электронные аптеки

По их словам, наибольший интерес представляют сделки, связанные с новыми видами розничной торговли. «Налицо вхождение крупного капитала Сбербанка в электронную розницу. Это меняет соотношение сил в этом сегменте, но не меняет соотношение традиционной сетевой розницы», — говорят члены жюри. Такой же характер имеет сделка «Газпромбанка», который вошел в капитал крупного интегратора. Она каким-то образом изменит соотношение сил внутри этих интеграторов. Понятно, что наличие свободных финансовых ресурсов даст возможность развиваться динамичнее.

Третий тип сделки — это «Р-Фарм» и «Тева». Это сам по себе интересный факт, потому что быстроразвивающаяся российская компания приобрела производственные активы крупной структуры, отмечают собеседники издания. Но у этой сделки позитивные и негативные стороны: «К сожалению, крупной иностранной структуре стали не нужны построенные производственные активы в России, что несет в себе негативный оттенок. А позитивный в том, что хороший кусок переходит в собственность отечественной компании».

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев считает, что крупный банковский капитал проявляет интерес к фармации:

— «Татхимфармпрепараты» известны как производитель недорогих и популярных препараторов-дженериков. Интерес инвесторов к отрасли наблюдается в течение 15 лет, так как отрасль показывает устойчивость при любых кризисных ситуациях. Граждане могут отказаться от покупок дорогих автомобилей, но кушать и лечиться будут всегда. Фармацевтическая отрасль выдержала даже кризис 2008 года. В последнее время наблюдается повышенный интерес крупных госбанков к фармацевтической отрасли. Сбербанк, «Газпромбанк» приобретают фармацевтические предприятия, потому что оперируют государственным капиталом. Фактически прибирают отрасль к своим рукам, — заключил Виктор Дмитриев.