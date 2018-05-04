Ханнанов Тимур Шамилович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
2003 г. — юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
2002 по 2007 гг. — генеральный директор ООО «МедФармМаксимум».
2007 по 2008 гг. — генеральный директор ООО «МедОпт».
2008 по 2009 гг. — помощник генерального директора ОАО «Татхимфармпрепараты».
С марта 2009 г. — генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепараты».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420091, г. Казань, ул. Беломорская, 260
- Телефон: +7(843) 526-97-05
- Email: marketing@tatpharm.ru
- Сайт: www.tatpharm.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018