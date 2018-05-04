Список персон

Ханнанов Тимур Шамилович

Промышленность

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

2003 г. — юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

2002 по 2007 гг. — генеральный директор ООО «МедФармМаксимум».
2007 по 2008 гг. — генеральный директор ООО «МедОпт».
2008 по 2009 гг. — помощник генерального директора ОАО «Татхимфармпрепараты».
С марта 2009 г. — генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепараты».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420091, г. Казань, ул. Беломорская, 260
  • Телефон: +7(843) 526-97-05
  • Email: marketing@tatpharm.ru
  • Сайт: www.tatpharm.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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