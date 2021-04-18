Марат Галиев: «Тысячи имен участников войны просто исчезают»

Как увековечить имена не только погибших участников войны, но и ветеранов, которые с нее вернулись

Фото: Ринат Назметдинов

Больше половины имен участников Великой Отечественной грозят кануть в небытие. Ведь на обелисках, как правило, указывают имена лишь тех, кто не вернулся с фронта. Марат Галиев, депутат Госсовета Татарстана, в своей авторской колонке для «Реального времени» размышляет о том, как важно сохранять память обо всех фронтовиках республики.

Никто не забыт? Ничто не забыто?

Великая Отечественная война принесла беду в миллионы советских семей. И Татарстан не стал исключением. Только вдумайтесь: 700 тысяч уроженцев нашей республики ушли на фронт за четыре года войны. Это была четверть всего населения Советской Татарии. И половина из них домой не вернулась — мы потеряли 350 тысяч человек убитыми в боях.

Эти люди отдали самое ценное, что у них было, — свою жизнь. И их память увековечивается сегодня: практически в каждом населенном пункте есть мемориалы и памятники, где перечисляются имена погибших. Татарстан помнит своих сынов и дочерей через 75 лет после войны, будет помнить и впредь.

Более 200 тысяч уроженцев нашей республики были награждены орденами и медалями, 225 человек стали Героями Советского Союза, 48 наших фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы. Именами героев названы улицы и целые поселки, памятники и мемориалы выполнены с их фотографий. Мы не можем жаловаться на то, что память героев забыта.

Но кстати, мало кто помнит, что статистика по погибшим почти 50 лет после войны была очень неполной. Цифра в 350 тысяч стала известна совсем недавно, вплоть до 1990-х годов считалось, что советская Татария потеряла около 90 тысяч человек. В 1989 году республика начала сбор информации для издания Книги Памяти — все, что сейчас известно о погибших фронтовиках, внесено в ее многочисленные тома. Так что память — штука динамичная, ее нужно и оберегать, и восстанавливать.

350 тысяч погибли — но 350 тысяч и вернулись с фронта!

А вот с памятью о тех, кто вернулся с фронта, дело обстоит не так однозначно. Герои — такие, как Михаил Девятаев или Магуба Сыртланова, — конечно же, получили свои почести, в столице Татарстана их именами названы улицы, их подвиги подробно описаны, и я хочу надеяться, каждый татарстанский школьник может рассказать, чем прославились эти великие люди. Но среди 350 тысяч уроженцев Татарии, вернувшихся с фронта, были не только орденоносцы. Были и простые солдаты и офицеры, не обласканные властями и не принесшие домой наград, но и они совершили свой тяжелый ратный труд, и они мерзли в окопах и теряли товарищей, и они замирали, услышав свист пуль, и они писали письма с фронта своим родным.

Время неумолимо, воины уходят один за другим. К 75-летию Победы в Татарстане были живы 611 участников сражений, сейчас, через год, их осталось еще меньше. И я уверен: увековечивать нужно не только память тех, кто отдал жизнь в боях за Родину, но и тех, кто вернулись с фронта и чьими руками потом восстанавливалась республика и строилась мирная жизнь. И эта работа велась и ведется, но масштабы ее не так велики, как хотелось бы.

Фарид абый, мы тебя помним

Я сам родился и вырос в Сабинском районе, в селе Кильдебяк. Жителя этого села Фарида абый здесь помнит едва ли не каждая семья. Заслуженный педагог, он проработал директором местной школы четыре десятилетия. В далеком 1941-м Фариду Назиповичу Ракову исполнилось 18 лет, и его прямо в день рождения забрали на фронт. Поскольку у него за плечами уже была учеба в педагогическом училище, парня сразу отправили на краткосрочные курсы командиров.

Четыре года войны можно уложить в короткие, но емкие фразы: был ранен и контужен под Киевом. Сражался в Венгрии и Чехословакии. Здесь же и встретил победный день 9 мая. Вот только немецкая дивизия, которая противостояла отряду Фарида, никак не могла поверить, что Германия объявила капитуляцию. И они бились смертным боем.

Сколько людей тогда погибло, несмотря на то, что фактически война уже была закончена и Советская армия победила... Эту свою победу отряд Фарида тогда выбил — кровью и потом.

В родной Татарстан Фарид вернулся в том же победном 45-м году. Стал работать учителем, а потом стал директором Кильдебякской школы. В этой должности он проработал 40 лет. Фарида Назиповича не стало в 2004-м. Некому стало и вести «специальную тетрадь» памяти, которую Фарид абый вел с самого возвращения с войны. Сюда он бережно записывал имена всех односельчан, вернувшихся с войны, — чтобы помнить всех.

Имена погибших в Великой Отечественной увековечивали на обелисках, а оставшиеся в живых сохраняли память о войне в непридуманных историях, рассказываемых в кругу семьи и друзей. У меня у самого воевали оба деда. И оба вернулись с войны, продолжив работать во благо родины уже в мирное время. Но видя, как быстро уходят ветераны, я уже давно ловлю себя на мысли: а что останется после? Да, их имена остаются в книгах памяти, но справедливо ли, что в День Победы будут чтить имена лишь тех, кто указан на памятных обелисках?

Кстати, об обелисках



Фото: из личного архива Марата Галиева

Вот так выглядели обелиски в советские годы. Сделаны они были из тонкого железа, чуть толще пищевой фольги. Потому очень скоро просто-напросто разрушились. В начале нулевых мемориалы поменяли на пластиковые.

Но на них по-прежнему были указаны лишь имена тех участников войны, что погибли на фронте. А тысячи имен вернувшихся воинов просто исчезают...



В 2015-м я начал действовать, потому что рефлексировать можно всю жизнь — но делать-то что-то нужно. Заказал новые гранитные памятники. Начал с моего родного села Кильдебяк, потом двинулся в Мартыново, Туктар, Куюк… На смену старым памятникам поставили новые мемориальные комплексы, где указали имена всех участников Великой Отечественной, которые уходили на фронт из этих мест. И списки имен на памятниках удлинились более чем вполовину! Есть среди них и Фарид абый, наш директор-фронтовик, и в этой работе очень помогла та самая его тетрадка...

Теперь каждый год 9 мая сельчане собираются у обновленных обелисков, и очень многие из них могут прочесть имена своих родных на этих памятниках. И я думаю, что эта связь времен, ощущение причастности своей семьи к великим событиям — еще одна очень важная вещь. Все это нужно беречь и сохранять.

В 2021-м новые обелиски участникам Великой Отечественной войны появятся и в других деревнях и селах Сабинского района. Хочется, чтобы эту инициативу подхватили по всей республике. Думаю, это наш долг — увековечить имена не только тех, кто погиб на полях сражений, но и тех, кто, вернувшись с фронта, жил и трудился во благо спасенной от фашистов Родины.

