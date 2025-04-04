Эксперты назвали лидеров среди онлайн-сервисов проверки истории авто

Дилеры назвали «Автотеку» (проект «Авито Авто», использующий алгоритмы искусственного интеллекта) самым узнаваемым и информативным (91,4%) онлайн-сервисом для проверки истории автомобилей. Об этом говорится в результатах опроса агентства «Автостат».

Помимо «Автотеки, в топ-3 вошли сайт Госавтоинспекции (85,7%) и база Федеральной службы судебных приставов (76,2%).

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «Автостат», прокомментировала итоги исследования:

— Сотрудники дилерских центров, а также площадок автомобилей с пробегом достаточно давно используют в своей работе такой инструмент, как проверка истории подержанного автомобиля. Для подавляющего большинства автодилеров (97%) эта процедура стала неотъемлемой частью бизнес-процессов компании. На данный момент существует множество сервисов, которые помогают проверить историю эксплуатации того или иного автомобиля. «Автотека» по итогам опроса является самым популярным, востребованным инструментом по мнению сотрудников дилерских центров.

Онлайн-исследование проведено ООО «Автостат» в феврале-марте 2025 года, опрошено 100 респондентов — специалистов дилерских центров и площадок, занимающихся trade-in сделками и продажами автомобилей с пробегом.