Путин подписал закон об упрощении автоперевозок между Россией и Китаем

Фото: Рената Валеева

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами Россией и КНР об облегчении автомобильных перевозок между двумя странами. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Протокол, вносящий изменения в соглашение от 22 марта 2013 года, был подписан 21 августа 2024 года в Москве и направлен на упрощение процедуры получения многократных виз для профессиональных водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки.

Согласно новому закону, все граждане, занимающиеся международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу сроком на один год, независимо от региона их проживания. Продолжительность каждого пребывания в стране не должна превышать 30 дней.

Ранее такая возможность была доступна только водителям, членам транспортных экипажей, экспедиторам и переводчикам из приграничных регионов России и Китая.

Представители Минтранса и МВД России ведут переговоры с коллегами из Китая о взаимном признании водительских прав для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях.



Рената Валеева