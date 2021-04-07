В Казани ямочный ремонт завершили на 50 участках дорог

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани на сегодняшний день ямочный ремонт завершен на 50 участках дорог. Общая площадь приведенных в порядок участков составила более 7,2 тыс. кв. метров.



В частности, ямочный ремонт провели по улицам: Центральной (поселок Салмачи), Большой Красной, Рихарда Зорге, Подлужной, Челюскина, Беломорской, Гладилова, Ленинградской, Тихомирнова, Копылова, а также на Аракчинском шоссе, мосту «Миллениум» и др.

Проведение ямочного ремонта направлено на устранение аварийных ситуаций на дорогах, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани — председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Фото: kzn.ru

Ремонтные работы проводят на ямах площадью до 5 кв. метров. До наступления температур выше 10 градусов тепла используют литой асфальт, сообщается на сайте мэрии Казани.

За ночь рабочим удается устранить от 20 до 100 ям, рассказал мастер дорожных работ Рашид Рахматуллин. По его словам, все зависит от трафика. «Как правило, самые разбитые дороги те, по которым ездит больше всего машин», — добавил он.

Напомним, ямочный ремонт стартовал в Казани в марте. Планируется устранить неровности на площади более 45 тыс. кв. метров. На эти цели из муниципального дорожного фонда в 2021 году выделено 93 млн рублей.

Татьяна Демина