В Казани инспекторы ГИБДД каждый день проводят рейды по выявлению ям и трещин на дорогах — видео

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В Казани инспекторы ГИБДД каждый день проводят рейды по выявлению ям и трещин на дорогах. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С начала года в Татарстане инспекторы ГИБДД выявили более 1 тыс. таких нарушений. Большая их часть касается городских и сельских дорог.

Начальник отдела комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Марсель Ахметзянов рассказал, что в марте сотрудники ГИБДД вынесли 21 предписание, на сегодняшний день 19 предписаний устранили. В первую очередь ямочный ремонт проводят на дорогах, где проходит общественный транспорт и где наблюдается интенсивное дорожное движение.

В начале апреля жители поселка Новые Салмачи вышли ремонтировать дороги.

