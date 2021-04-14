Новости общества

21:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани инспекторы ГИБДД каждый день проводят рейды по выявлению ям и трещин на дорогах — видео

22:46, 14.04.2021 1
В Казани инспекторы ГИБДД каждый день проводят рейды по выявлению ям и трещин на дорогах — видео
Фото: скриншот

В Казани инспекторы ГИБДД каждый день проводят рейды по выявлению ям и трещин на дорогах. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С начала года в Татарстане инспекторы ГИБДД выявили более 1 тыс. таких нарушений. Большая их часть касается городских и сельских дорог.

Начальник отдела комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Марсель Ахметзянов рассказал, что в марте сотрудники ГИБДД вынесли 21 предписание, на сегодняшний день 19 предписаний устранили. В первую очередь ямочный ремонт проводят на дорогах, где проходит общественный транспорт и где наблюдается интенсивное дорожное движение.

В начале апреля жители поселка Новые Салмачи вышли ремонтировать дороги.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:07
    А коллею по всему БКК видят ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем