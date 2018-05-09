Кутдусов Булат Фатихович
Общая информация
Родился 8 марта 1977 года в Нижнекамске.
Образование:
1998 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «автоматизация и управление производством» ).
Трудовая деятельность:
1997 — 1999 гг. — ведущий специалист по маркетингу ООО «Производственно-технологическая фирма компьютерных технологий Бридж», г.Нижнекамск.
1999 — 2005 гг. – управляющий ООО «Система 43/72», г. Нижнекамск.
2005 — 2010 гг. — исполнительный директор, генеральный директор ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат», г.Нижнекамск.
С 2010 года — генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Адоратского, 50
- Телефон: (843) 522-50-50
- Email: info@bkk.ru
- Сайт: www.bkk.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018