ПАО Булочно-кондитерский комбинат
Общая информация
Предприятие образовано в 1986 году — одно из самых крупных и динамично развивающихся предприятий хлебопекарной отрасли Республики Татарстан. Производит более 80 наименований хлебобулочных изделий. Комбинат выпускает кондитерские изделия под торговой маркой «Мастер Сластер» (100 наименований). ОАО «БКК» также выпускает продукцию в соответствии с нормами Ислама с маркировкой «Халяль».
Руководитель — Кутдусов Булат Фатихович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Адоратского, 50
- Телефон: (843) 522-50-50
- Email: info@bkk.ru
- Сайт: www.bkk.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017