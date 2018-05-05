Вафин Адель Юнусович
Общая информация
Родился 4 ноября 1973 года в г. Казань.
Образование:
1997 год — Казанский государственный медицинский университет (специальность «лечебное дело» )
2000 год — аспирантура на кафедре гистологии
Академия государственного муниципального управления при Президенте РТ( факультет экономики)
Трудовая деятельность:
2001 — 2007 гг. — региональный управляющий ООО «Дрегер Медицинская Техника».
2007 г. — председатель постоянной Комиссии по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности Казанской городской Думы.
2007 — 2013 гг. — первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан.
2013 -2018 гг. — министр здравоохранения Республики Татарстан.
С 28 февраля 2018 г. — советник ректора КФУ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
- Телефон: +7(843) 292-69-77
- Email: public.mail@kpfu.ru
- Сайт: kpfu.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018