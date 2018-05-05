Список персон

Вафин Адель Юнусович

Образование и наука, ВУЗы
Вафин Адель Юнусович

Общая информация

Родился 4 ноября 1973 года в г. Казань.

Образование:

1997 год — Казанский государственный медицинский университет (специальность «лечебное дело» )

2000 год — аспирантура на кафедре гистологии

Академия государственного муниципального управления при Президенте РТ( факультет экономики)

Трудовая деятельность:
2001 — 2007 гг. — региональный управляющий ООО «Дрегер Медицинская Техника».
2007 г. — председатель постоянной Комиссии по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности Казанской городской Думы.
2007 — 2013 гг. — первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан.
2013 -2018 гг. — министр здравоохранения Республики Татарстан.

С 28 февраля 2018 г. — советник ректора КФУ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
  • Телефон: +7(843) 292-69-77
  • Email: public.mail@kpfu.ru
  • Сайт: kpfu.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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