«Лизинг-Трейд» планирует укрепить свои позиции на Мосбирже и разместить в 2021 году облигаций на миллиард

Гендиректор Алексей Долгих о том, как реализуются масштабные планы компании по выходу на долговой рынок и с помощью каких механизмов они помогали малому бизнесу не обанкротиться в сложном 2020 году

Фото: Пресс-служба ООО «Лизинг-Трейд»

В прошлом году ООО «Лизинг-Трейд» впервые разместило облигации на Мосбирже, став одной из трех татарстанских компаний, воспользовавшихся механизмом финансирования через бонды. В этом году компания, бенефициаром которой является президент ООО КБЭР «Банк Казани» Оскар Прокопьев, планирует разместить на бирже займов еще на один миллиард рублей. Подробнее о планах, о том, почему в прошлом году «Лизинг-Трейд» увеличил срок возврата средств для своих клиентов до 5 лет при средних показателях на рынке в 2-3 года и чего компания ждет от 2021 года — в интервью гендиректора Алексея Долгих.

«Мы поняли, что рынок начинает формироваться и захотели поучаствовать»

— Алексей Сергеевич, в прошлом году вы отмечали, что у компании утверждена программа заимствований объемом до 5 млрд рублей, и в ее рамках вы планируете два-три размещения облигаций в год. Как реализуется утвержденная стратегия?

— В прошлом году одно размещение было в январе и второе растянулось на октябрь — декабрь. Это была наша инициатива, потому что в конце года заимствования получать не очень удобно. В этом году мы планируем первое — в мае, второе — осенью. Каждое по полмиллиарда рублей. Таким образом, в общем кредитном портфеле заём будет на уровне 20—25%.

В соответствии с нашей стратегией мы не хотим, чтобы финансирования через облигации было больше 30%. Не потому, что рынок не позволяет занять больше, а потому что мы осознанно диверсифицируем таким образом свой портфель. В целом рынок растет и многие заемщики, которые раньше не имели доступа к нему, сейчас его получают.

— Что это дает для бизнеса?

— Если средний бизнес придет в банк для займа 300 тысяч, то у него попросят залогов минимум на 600 тысяч рублей. А если ему еще нужны средства? Поэтому получить финансирование для развития, для инвестиционных проектов через банки практически невозможно. С одной стороны говорят, что нужно развивать малый и средний бизнес, а с другой стороны условия на рынке таковы, что через банк такого финансирования не получишь.

Поэтому рынок облигаций — хороший инструмент для бизнеса. За 2020 год количество новых частных инвесторов на бирже оказалось таким же, как за все предыдущее время. Первая причина — депозиты, по которым ставки держатся на уровне 4,4% при инфляции в 4%. Второе — недвижимость, которая резко выросла в цене. Поэтому люди ищут другие способы, чтобы хранить и приумножать средства, открывают облигационные займы. Более консервативные предпочитают ОФЗ, корпоративные бонды крупных компаний. Кто посмелее и хочет диверсифицировать портфель — высокодоходные облигации. Рынок ВДО активно развивается и, думаю, ЦБ скоро обратит на это внимание. А пока у среднего бизнеса есть возможность прийти на Мосбиржу и получить адекватный заём.

Фото: pixabay.com

Рынок ВДО активно развивается и, думаю, ЦБ скоро обратит на это внимание. А пока у среднего бизнеса есть возможность прийти на Мосбиржу и получить адекватный заём

— Какие еще преимущества у облигационных займов по сравнению с банковскими?

В 2020 году банки не пришли к компаниям с досрочным погашением, а несколько лет назад во время кризиса они сказали: мы останавливаем фондирование и желательно еще погасить кредитные линии. Представьте себе: например, ресторан закрылся из-за коронавируса на локдаун, а к нему еще приходит банк и просит досрочно погасить кредит. Бизнесмену остается только продать ресторан, но по рыночной стоимости его не возьмут, то есть нужно отдавать по заниженной.

В 2020 году такой ситуации не было, банки в худшем случае приостанавливали финансирование. Более того, ЦБ пошел на встречу и дал возможность не создавать резервы по компаниям из наиболее пострадавших отраслей. То есть банки, государство, учли прошлый опыт. Тем не менее, чтобы не повторилась ситуация прошлого кризиса, стоит рассмотреть облигационные займы, потому что они более прогнозируемые.

Опять же повторюсь — ставки на бирже чуть выше, но не нужно предоставлять залоги. Для нашего бизнеса это не так актуально, потому что для нас это не проблема. Но для некоторых компаний это ключевой момент, они физически не могут набрать залогов такого объема и качества. Банки имеют негативный опыт с качеством залогов в прошлом и сейчас не принимают в залог низколиквидную технику или оборудование, а если и берут то достаточно сильно дисконтируют, что делает получение кредита проблематичным.

— Облигационные займы обходятся вам дороже кредитов. Как понимаю, это временная ситуация?

— Когда выходишь на рынок облигаций, то обычно переплачиваешь за первый выпуск. Потому что тебя никто не знает, на тебе повышенные риски. Кроме того, у тебя нет публичной кредитной истории, и в этом случае инвесторам все равно, какая кредитная история у компании. Мы понимаем, что выстраиваемая нами стратегия окупится года через три-четыре, когда у нас будет несколько погашенных выпусков и мы станем для многих инвесторов надежной компанией.

Вторая вещь — это работа над кредитным рейтингом. Чем выше он будет, тем шире возможности банков, пенсионных фондов финансировать в нас через облигации.

Фото: Владимир Васильев

Ставки на бирже чуть выше, но не нужно предоставлять залоги. Для нашего бизнеса это не так актуально, потому что для нас это не проблема. Но для некоторых компаний это ключевой момент, они физически не могут набрать залогов такого объема и качества

— Вы зашли на Мосбиржу в кризис. Почему приняли такое решение?

— Мы давно следим за облигационным рынком, но года три-четыре назад вообще в него не верили. Считали, что у небольших компаний с рейтингом ниже А нет возможности размещаться через облигации. Точнее они были, но если фактически они делались через рынок, то номинально еще до размещения было понятно, кто эти облигации купит. Потом, когда появились три-четыре рыночных размещения, мы поняли, что рынок начинает формироваться и захотели поучаствовать в этих процессах. Вместе с нами из Татарстана в прошлом году разместились еще две компании. Это очень мало, учитывая, сколько среднего бизнеса работает в республике. Если взять по России, думаю, 90% выпусков — из Москвы и Санкт-Петербурга. Все остальные не пользуются этим инструментом, хотя через облигации может быть более удобное и быстрое финансирование.

— Какие риски существуют на рынке?

— Надеюсь там не так много компаний, которые дефолтнут и испортят общий фон. Дело в том, что достаточно много компаний выходят на рынок высокодоходного сектора — это ломбарды, организации для микрозаймов, строительные компании. Если кто-то из них дефолтнет, это окажет влияние на всех остальных — закроют вход для компаний или целых секторов. Ведь инвесторы ВДО — это обычно физлица и если их обманут, то может возникнуть социальная напряженность, а она никому не нужна. Поэтому в какой-то момент ЦБ может ввести ограничения. Они уже думают, чтобы пускать на рынок ВДО только квалифицированных инвесторов. Скорее всего дальше будут происходить уточнения, потому что кризис для займов не так плох, но некоторые его в принципе не переживут, и это испортит общий фон. В целом рынок сейчас растет и в кризис должно быть больше облигационного фондирования. Оно во вторую очередь беззалоговое.

«Многие ограничиваются 2-3 годами, а мы готовы давать займы на 5 и более лет»

— По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, «Лизинг-Трейд» стабильно демонстрирует умеренный рост портфеля. Какие данные на начало 2021 года?

— В 2020 году по сравнению с 2019-м падение было чуть меньше 1% по новому бизнесу. Но лизинговый портфель вырос на 20%. Это хороший результат, учитывая, что небольшая прослойка компаний, 5%, вышли в плюс, 15—20% остались на уровне предыдущего года, а у всех остальных падение продаж.

У нас увеличение портфеля произошло не за счет реструктуризации, а потому что он удлинился, чтобы клиентам было более комфортно платить. Удлинение сроков — это наша стратегия. Если раньше мы старались давать деньги на 2-3 года, то сейчас поняли, что в профиле заемщиков, в котором работаем, готовы давать на 4-5 и даже больше лет. Для клиентов это удобно: срок больше, платеж меньше, при желании можно досрочно погасить. То есть таким образом мы поддерживаем бизнес в сложные времена. На рынке не все дают такие займы, многие ограничиваются 2-3 годами, а мы готовы давать на 5 и более лет. Если учесть, что 60% наших клиентов — это малый и микробизнес, для них это дополнительный плюс.

Удлинение сроков — это наша стратегия. Если раньше мы старались давать деньги на 2-3 года, то сейчас поняли, что в профиле заемщиков, в котором работаем, готовы давать на 4-5 и даже больше лет. Для клиентов это удобно: срок больше, платеж меньше, при желании можно досрочно погасить

— В целом по каким категориям в компании был рост, по каким падение?

— Если не брать гостинично-ресторанный сектор, который очевидно стал лидером по падению, а, например, стройку, то в регионах наблюдалась разная ситуация. В Татарстане этого сектора кризис особо не коснулся, а в некоторых регионах стройка встала на достаточно большой период — на 5-6 месяцев. Но в республике пострадал нефтесервис, потому что помимо пандемии еще упали цены на нефть. Компании стали работать без авансов, увеличили сроки возврата средств. Кроме того, некоторые из них оказались не готовы к электронному документообороту. Были ситуации, когда подрядчик выполнил работы, но заказчик физически не мог ничего сделать, потому что все сидели по домам, а электронных подписей не было. Таким клиентам мы шли на встречу, давали рассрочку.

На третьем месте по пострадавшим — это внутригородские и междугородние перевозчики. Когда мы прописывали кредитные риски, то и предположить этого не могли. Перевозки только сейчас начинают восстанавливаться. Если говорить о грузовом транспорте, то здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны очень пострадали перевозки с Китаем, а внутригородские, например у маркетплейсов, наоборот, были очень востребованы. Что объяснимо — лично я 30—40% товаров стал покупать с доставкой на дом.

— Вы корректировали свои планы с учетом пандемии?

— В прошлом году мы их чуть снизили. У нас был базовый и пессимистичный сценарии, но мы сделали выше базового и получились оптимистичные результаты. Мы думали, что рынки и отрасль упадут, но никто не ожидал, что будет очень быстрый отскок. Если брать автодилеров, то за июнь — июль у них выкупили все машины и в августе начался дефицит, который длится до сих пор. Автомобили не заказывали, заводы закрывались, границы тоже. Второй большой всплеск был в декабре и в результате год в целом выровнялся. Сейчас есть активный спрос, а предложения нет. Машины производятся, но поставляются в первую очередь в Европу, а уже потом они дойдут до нас.

— Какие у вас ожидания на этот год?

В этом году рынок чувствует себя лучше. Может быть, потому что ждут повышения цен и сейчас покупают, а потом спрос будет падать. Мы сделали оптимистичный прогноз на этот год — 10—15% прирост, а пока он идет еще лучше, чем запланировали.

Когда мы писали план на новый год, у нас было два опасения. Что может быть третья волна, поскольку не знали, что будет с вакциной. Второе — мы понимали, что дефицит машин будет присутствовать. Плюс сейчас ожидается повышение утильсбора. Таким образом, рост цен на машины точно будет, но вопрос на сколько? Если на 30%, то некоторые просто не смогут себе позволить покупку. Мы уже на самом деле это видим. Те, кто раньше покупал корейскую технику, массово переходит на китайскую. В статистике этого года вы увидите, что китайцы начнут занимать лидирующие позиции в легковушках. А в спецтехнике они давно доминируют. Есть блок техники высокой ценовой категории — JCB, Volvo и есть китайского производства. У среднего звена, которое раньше было — продажи падают.