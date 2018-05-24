Долгих Алексей Сергеевич
Общая информация
Родился 05.03.1985 в городе Бугульма Татарской АССР.
Образование:
2008 г. — Казанский государственный технический университет, по специальности – «Прикладная математика и информатика», степень магистра.
Трудовая деятельность:
2008 — 2011 гг — руководитель группы агентов прямых продаж ЗАО КБ «Ситибанк»
2011 г. — заместитель коммерческого директора ООО «Барс –Групп»
2011-2012 гг. — директор представительства «БНП Париба банк»
2012 — 2013 гг. — директор представительства ООО «СетелемБанк»
2013 — 2015 гг коммерческий директор ООО «Лизинг-Трейд»
С 01.05.2015 – генеральный директор компании.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул Сафьян, д.5
- Телефон: 8 (800) 505-73-94
- Email: kazan@leasing-trade.ru
- Сайт: leasing-trade.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018