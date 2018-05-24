Список персон

Долгих Алексей Сергеевич

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

Родился 05.03.1985 в городе Бугульма Татарской АССР.

Образование:

2008 г. — Казанский государственный технический университет, по специальности – «Прикладная математика и информатика», степень магистра.

Трудовая деятельность:

2008 — 2011 гг — руководитель группы агентов прямых продаж ЗАО КБ «Ситибанк»

2011 г. — заместитель коммерческого директора ООО «Барс –Групп»

2011-2012 гг. — директор представительства «БНП Париба банк»

2012 — 2013 гг. — директор представительства ООО «СетелемБанк»

2013 — 2015 гг коммерческий директор ООО «Лизинг-Трейд»

С 01.05.2015 – генеральный директор компании.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул Сафьян, д.5
  • Телефон: 8 (800) 505-73-94
  • Email: kazan@leasing-trade.ru
  • Сайт: leasing-trade.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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