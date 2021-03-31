Защита инвестиций, российский софт и маркировка пива: новое для бизнеса в апреле
Со второго квартала года вступают в силу несколько важных для российских предпринимателей законов
В апреле в России запустят информационную систему «Капиталовложения». Она должна гарантировать инвесторам льготы, в том числе по налогам, и защитить их вложения в новые проекты. Новые гаджеты в нашей стране больше не смогут продавать без отечественных приложений. Кроме того, с апреля повышают лимит для малых электронных закупок с 500 тыс. до 3 млн рублей. С середины весны ужесточают условия работы для ломбардов, банки приостановят льготы, которые применяли к своим клиентам в разгар пандемии коронавируса, а работающим пенсионерам по той же причине закроют больничные и переведут на дистант. О том, какие еще нововведения ожидают бизнес и граждан в апреле, — в обзоре «Реального времени».
«Капиталовложения» защитят от лишних налоговСо 2 апреля в России для поддержки и развития инвестирования заработает государственная информационная система «Капиталовложения» (Закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ). В ней будут размещать необходимые для инвесторов сведения, в том числе о мерах поддержки бизнеса из бюджетов разных уровней.
Цель запуска этой системы — сделать массовым заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений, контроль за их соблюдением. Планируется, что она станет единой платформой для привлечения частных капиталов в новые инвестпроекты в стране.
Систему разработало федеральное Агентство инвестиционного развития. На ее создание направили 5,5 млрд рублей. Компаниям, заключившим соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) государство гарантирует долгосрочные льготы (до 20 лет). Например, обязуется не повышать основные налоги (кроме НДС) и сохранять требования по землепользованию и застройке и другие.
Для проектов по СЗПК на 3 года отсрочат вступление в силу новых экологических требований. Кроме того, инвесторам (в зависимости от объема вложений и отрасли) могут возмещать затраты в объеме уплаченных налогов на создание инфраструктуры.
Новые гаджеты с российским софтомС 1 апреля в России вступает в силу закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на новые телефоны, компьютеры, телевизоры. Компаниям, которые будут продавать гаджеты без российского софта, грозит штраф до 200 тыс. рублей.
Фото: tadviser.ruВ правительстве России обещают ежегодно обновлять перечень самых «продвинутых» приложений. Первый рейтинг из 28 программных продуктов, который составили в Минцифре РФ, возглавили 11 приложений от двух ведущих разработчиков ПО — «Яндекс» и Mail.ru Group (с поисковой системой, картами, хранилищем для фото и видео, голосовым помощником, приложением для электронной почты). В топ-лист также попали «Госуслуги» и платежная система «Мир», приложение для работы с документами «Мой офис» и антивирусная система Kaspersky, а также несколько популярных мессенджеров.
Свежий перечень «вредности»Работодателям важно знать, что с 1 апреля обновляется перечень вредных и опасных производственных факторов и работ, для которых обязательны предварительные и периодические медосмотры, и порядок их проведения. Документ утвержден, скорее, чтобы устранить избыточные требования для работодателей по обязательному медосмотру при приеме на работу и по периодическим медосмотрам работников, не занятых во вредных и опасных условиях труда. Новшество приводит наименования факторов и работы в соответствие с действующим законодательством.
Закупки до 3 миллионов и обновление сведений за 7 днейПредпринимателям нужно иметь в виду, что появились еще два нововведения.
— С начала апреля предельная цена одной закупки малого объема повышается с 500 тыс. до 3 млн рублей включительно, если закупка будет электронной.
— С 26 апреля срок, в течение которого юридические лица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, увеличивается до семи рабочих дней.
Запрет на «пандемийные» льготы от ЦБC 1 апреля заканчивается действие некоторых послаблений, которые ЦБ РФ вводил на время пандемии, чтобы поддержать коммерческие банки и их заемщиков на время пандемии.
Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. С ослаблением пандемии с апреля прекращают действовать:
— рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов;
— рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность;
— не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию;
— послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным крупным корпорациям (для юрлиц и МСБ оно будет действовать до июля).
Работники 65+: с больничных на «удаленку»С 1 апреля перестают действовать временные правила оформления больничных листов на работников старше 65 лет в связи с самоизоляцией из-за коронавируса. Отменяют пять соответствующих документов правительства за апрель — июнь 2020 года. При этом работодателям рекомендуют переводить пожилых работников на удаленную работу в приоритетном порядке.
Фото: newsler.ru
На очереди — маркировка пиваОчередная группа товаров подпадает под маркировку, пока — в качестве эксперимента. На этот раз маркировка коснется пива, напитков, изготовленных на его основе, и других слабоалкогольных напитков. Эксперимент продолжится до 31 августа этого года, после чего предполагается введение обязательной маркировки на эту продукцию.
Фото: Максим Платонов
Сигареты от 107 рублейС апреля вводят единую минимальную цену на пачку сигарет. Ее будет публиковать Минсельхоз РФ. А рассчитывать в ведомстве будут стоимость этого товара по новой схеме на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Согласно формуле, которая предложена для такого расчета, в 2020 году единая минимальная цена пачки сигарет составила бы 89,75 рубля. В 2021 году это должно быть 107,78 рубля. А в 2022-м — 111,98 рубля.
Ломбарды ограничат в выдаче займовС 10 апреля ломбардам, не прошедшим регистрацию в госреестре по новым правилам, не позволят выдавать потребительские займы. Заведения, которые не перерегистрировались до 10 января этого года, не смогут увеличивать сроки исполнения обязательств по заключенным ранее договорам. Причем если сведения об организации не будут включены в реестр до 9 июля 2021 года, то она утратит статус ломбарда.
Таким образом, потребителям будет легче отличить профессионального заимодавца, надзор за которым осуществляет Банк России, от мошенника. Деятельность ломбардов по новым правилам будет способствовать формированию честной конкурентной среды в потребительском кредитовании. Повысится уровень прозрачности ломбардной отрасли и защищенность интересов потребителей, считают в Центробанке.
Фото: psm7.com
Третий туристический кешбэкВ апреле продолжается третий этап программы туристического кешбэка, стартовавший во второй половине марта. Государство выделило на него 2 млрд рублей. В программе принимают участие около 3,5 тыс. отелей и туроператоров. До 15 июня россияне могут приобретать туры или проживание с кешбэком. До 30 июня текущего года можно отправиться в путешествие и получить кешбэк — 20%, но не более 20 тысяч рублей. При этом необходимо оплатить поездку в любой регион России картой «Мир» на специализированном сайте.
Выплата кешбэка производится автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Минимальная продолжительность тура, который подпадает под программу, — две ночи. Стоимость не ограничена ни по минимальной, ни по максимальной границе (ограничена только величина выплаты).
Конвертация в «Мире» в день операцииС 28 апреля меняются условия конвертации валют через платежную систему «Мир». Расчет курса будет производиться по дню проведения платежа, а не на дату проведения расчетов между банками, как сейчас. Банк России принял данное решение, чтобы защитить интересы клиентов. По мнению регулятора, осуществление конвертации в день операции, а не в день расчета, между банками сделает процесс более понятным для держателей карты «Мир».
Фото: klops.ru
Решается будущее льготной ипотекиДо 15 апреля Минфин и Минстрой РФ совместно с Банком России должны подготовить предложения о будущем льготной ипотеки. Специалисты должны определить список регионов, где после 1 июля, возможно, продлят программу под 6,5% годовых.
Вернуть деньги, если не предупредили о рискахВ свою очередь Минэкономразвития и Росфинмониторинг РФ должны разработать методы, которые помогут уберечь неопытных инвесторов от нечестных участников фондовой биржи. Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту, это может разочаровать их в возможностях финансового рынка. Если финансисты не предупредят инвесторов о рисках, то новички смогут вернуть свои деньги.
Штрафы на объектах ТЭКС апреля в России дифференцируют административную ответственность за нарушение антитеррористической безопасности на объектах ТЭК.
— За нарушения на объектах низкой категории опасности (если они не содержат признаков уголовного деяния) будет грозить штраф для физлиц до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юрлиц — до 100 тыс. рублей.
— Те же нарушения на объектах средней и высокой категории опасности повлекут штраф для должностных лиц до 70 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; для юрлиц — до 300 тыс. рублей.
Фото: dfence.ru
Весенние ограничения для большегрузовС 1 по 30 апреля в Татарстане вводят временное ограничение движения тяжеловесного транспорта. Это связано с переувлажнением основания дорожной одежды весной, что снижает ее прочность. Для автотрасс республики разрешенная нагрузка составляет 6 тонн на ось, независимо от расположения и количества осей в тележке. Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых вводится временное ограничение движения этой весной, размещен на официальном сайте Миндортранса РТ в разделе «Деятельность», далее подразделы: «Дорожно-транспортный комплекс», «Дорожное хозяйство», «Ограничение движения».
Вместе с тем временное ограничение движения не распространяется на пассажирские автобусные перевозки, перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо (бензин и топливо), перевозку грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ограничения не распространяются на мусоровозы, военные автомобили.
В исключительных случаях движение тяжеловесного транспорта, в том числе из других регионов, допускают при наличии специального разрешения ГБУ «Безопасность дорожного движения». (https://uslugi.tatarstan.ru, раздел «Услуги в электронном виде для предпринимателей», вкладка «Услуги ГБУ «Безопасность дорожного движения»). Специальные разрешения на пунктах весового контроля не выдаются.
С апреля больше рейсов по России и в ТурциюВ апреле в расписание аэропорта «Казань» вернется множество маршрутов, а также появятся новые. Расширение числа направлений связано с открытием с 28 марта по 30 октября летнего расписания и с «ковидными» послаблениями.
Фото: Дмитрий РезновЮжное туристическое направление в этом году усилено в сравнении с прошлым годом. Вылеты из Казани в Сочи будут выполняться несколько раз в сутки. В Симферополь традиционно запланирована обширная полетная программа несколькими авиакомпаниями. Кроме того, запланированы рейсы в Краснодар, Анапу, Минводы. Помимо курортных направлений, из Казани можно будет улететь в более чем два десятка городов России. В турецкие города самолеты будут отправляться по несколько раз в день.
Строительная выставка вернется в реальностьС 14 по 16 апреля в Казани в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 26-я специализированная выставка строительных и отделочных материалов «ВолгаСтройЭкспо». В ее рамках состоится Форум дизайнеров и архитекторов. Эксперты прочитают лекции, проведут мастер-классы и дискуссионные площадки. Ожидается, что выставку посетят более 5 тыс. человек, среди которых свыше 60% — специалисты и руководители предприятий строительной отрасли, ЖКХ, крупных промкомпаний, представители малого и среднего бизнеса.
Бесплатно разместиться на китайском рынкеДо 29 апреля Центр поддержки экспорта принимает заявки на бесплатное размещение предприятий в национальном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) на одном из крупнейших розничных маркетплейсов в Китае — Tmall.com. Минимальный пакет размещения стоит 510 тыс. рублей. Но с июля Центр поддержки экспорта сможет полностью оплатить расходы компаний. С ноября 2019-го по декабрь 2020 года продажи национального павильона составили 269,7 млн рублей, в нем разместили продукцию 93 российских компании из 32 регионов страны. Павильон представлен пищевой продукцией, 87% из которой — кондитерские изделия (шоколад, шоколадные конфеты, вафли, торты).
Кроме того, РЭЦ во II и III кварталах планирует открыть официальный аккаунт на платформе WeChat — крупнейшем китайском мессенджере с функциями онлайн-магазина (1,2 млрд пользователей в месяц). До конца года размещение на этой платформе будет бесплатным. Центр поддержки экспорта: +7-843-222-90-60 (доб. 278), tatexport@yandex.ru
Список экстремистских организаций от МинюстаС 14 апреля у Минюста РФ появятся новые обязанности. В России вступит в силу новый закон, по которому это ведомство будет вести перечень общественных и религиозных организаций, чья деятельность запрещена судом либо признана экстремистской.
Новые правила для будущих водителейС 1 апреля вместо двух практических экзаменов для кандидатов в водители будет проводиться один. Но сделать более легким испытание не обещают. Распрощаться придется с площадкой — теперь все водительские навыки будут проверять в городе, в реальной дорожной обстановке. Ненавистную «змейку» отменяют, зато параллельную парковку будут принимать в «нативных», что называется, условиях — с реальными чужими машинами по обоим краям от парковочного места. И все же для этого могут использоваться участки дорог с малоинтенсивным движением. Вместо инструктора автошколы на переднем сиденье рядом с водителем теперь будет находиться экзаменатор — сотрудник ГИБДД.
Жилищные субсидии — снова на полгодаСубсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг снова будут предоставлять сроком на 6 месяцев. Возобновляется действие соответствующего положения, которое приостановили на один год с апреля 2020-го.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым