Прощай, «площадка»!

С 1 апреля сдавать вождение будем по-другому

Фото: Максим Платонов

С 1 апреля вместо двух практических экзаменов на право получения водительских прав будет проводиться один. Распрощаться придется с площадкой — теперь все водительские навыки будут проверять в городе, в реальной дорожной обстановке. Ненавистную «змейку» отменяют, зато параллельную парковку будут принимать в «нативных», что называется, условиях — с реальными чужими машинами по обоим краям от парковочного места. Заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов и исполнительный директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова рассказали подробности об изменениях. Ясно пока одно: легче точно не будет.

Вместо двух экзаменов — один

С 1 апреля 2021 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на право управления техническими средствами и выдачи водительского удостоверения.

Ключевое изменение, о котором рассказал Дамир Бикмухаметов, состоит в том, что вместо двух экзаменов — «города» и «площадки» — теперь будет проходить один практический экзамен в условиях реального дорожного движения. Закрытые площадки теперь будут использоваться только для обучения водительским навыкам и для внутренних экзаменов в автошколах. Проверять навыки, которые раньше проверяли на «площадке» (заезд в гараж, параллельную парковку, разворот, остановку и начало движения при подъеме и спуске) будут теперь прямо в городе. Исключение — если такой возможности на дороге просто нет. В таком случае разрешается использовать для проверки этих навыков и закрытые площадки.

Кандидаты, которые успели сдать «площадку» до 1 апреля, получат зачет соответствующих элементов в экзаменационный лист — такие правила будут действовать в переходный период.

Важным нововведением становится и то, что экзамены на заранее определенных маршрутах исключаются. Теперь будет составляться только перечень дорог и территорий, на которых проводится экзамен. Так что заучить маршрут у кандидата теперь не получится.

Практический экзамен для будущих водителей мототранспортных средств будет проводиться на прежних условиях — на автодромах, как и раньше. Для них изменения минимальны (например, изменились габариты «восьмерки»).

На экзамен будет выделяться определенное время — от 30 до 50 минут, в зависимости от категории прав. Если кандидат не успевает выполнить все необходимые маневры, а его время вышло, то выполнение упражнений он в любом случае обязан будет закончить.

Ключевое изменение, о котором рассказал Дамир Бикмухаметов, состоит в том, что вместо двух экзаменов — «города» и «площадки» — теперь будет проходить один практический экзамен в условиях реального дорожного движения. Фото: tatar-inform.ru

«Непростительные» и «простительные» нарушения

Изменения внесены в перечень ошибок и нарушений. Дамир Бикмухаметов объяснил, что ошибки кандидата делятся на три подгруппы по «величине» штрафного балла — 1, 2, 3 балла, в зависимости от степени влияния на безопасность дорожного движения. В отдельном блоке — нарушения, при которых экзамен заканчивается сразу.

Итак, непростительные нарушения, которые заканчивают сдачу экзамена сразу же — это, например, ситуация, когда кандидат не пристегнут ремнем безопасности; когда во время движения использует телефон; действие или бездействие, вызвавшее необходимость инспектора вмешаться в процесс вождения; неуступание дороги пешеходу или другому транспортному средству; выезд на встречную полосу (кроме разрешенных случаев); движение на запретительный сигнал светофора или регулировщика; невыполнение знаков приоритета; пересечение стоп-линии при остановке; нарушение правил выполнения обгона, поворота, разворота; превышение разрешенной максимальной скорости движения.

— это, например, ситуация, когда кандидат не пристегнут ремнем безопасности; когда во время движения использует телефон; действие или бездействие, вызвавшее необходимость инспектора вмешаться в процесс вождения; неуступание дороги пешеходу или другому транспортному средству; выезд на встречную полосу (кроме разрешенных случаев); движение на запретительный сигнал светофора или регулировщика; невыполнение знаков приоритета; пересечение стоп-линии при остановке; нарушение правил выполнения обгона, поворота, разворота; превышение разрешенной максимальной скорости движения. Ошибки, за которые начисляются три штрафных балла: выезд на перекресток или остановка на пешеходном переходе при заторе; нарушение правил остановки или стоянки; невключение «поворотника» при необходимости повернуть и тому подобные.

выезд на перекресток или остановка на пешеходном переходе при заторе; нарушение правил остановки или стоянки; невключение «поворотника» при необходимости повернуть и тому подобные. Ошибки «на два балла»: невыполнение требований дорожной разметки, нарушение правил расположения на проезжей части, движение со слишком малой скоростью без необходимости, нарушение правил пользования звуковым сигналом и другие.

невыполнение требований дорожной разметки, нарушение правил расположения на проезжей части, движение со слишком малой скоростью без необходимости, нарушение правил пользования звуковым сигналом и другие. И, наконец, «однобалловые» ошибки: неуверенное вождение, недостаточно плавное движение машины, неправильная оценка дорожной обстановки и тому подобные моменты.

Чтобы получить положительную оценку, надо продемонстрировать навыки безопасного управления, набрав менее 5 штрафных баллов.

Если кандидат не смог сдать экзамен, ему назначается повторный практический экзамен не ранее, чем через 7 дней и не позднее чем через 60 календарных дней после неудачной попытки. Если незадачливый кандидат в водители не смог сдать экзамен трижды — ему дадут время подготовиться и примут четвертый экзамен не ранее, чем через один и не позднее трех месяцев со дня проведения.



Еще одно принципиальное нововведение — возможность присутствия наблюдателей в машине. Это могут быть, например, другие кандидаты, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций, автошкол. Это поможет повысить прозрачность процесса.

Остерегайтесь недоката и изучайте рейтинги!

Елена Витюгова рассказала, что новый порядок экзамена на процессе обучения отразится не особенно. В любом случае, автошкола учит своих курсантов по образовательным программам, которые разработаны на основании программ подготовки водителей. А поскольку в программах этих изменений нет — суть обучения тоже не особенно изменится.



— Требования к автошколам иметь закрытые площадки — остаются, они никуда не деваются. Экзамены будут приниматься в реальных условиях, но обучение на площадках остается. Ведь неподготовленных учеников нельзя сразу выпускать учиться водить в город. Придется ввести некоторые корректировки в практическую часть подготовки к экзамену, но в основном все останется как прежде, — рассказала исполнительный директор Федерации автошкол РТ.

Елена Витюгова рассказала, что новый порядок экзамена на процессе обучения отразится не особенно. Фото: скриншот видео

У Федерации есть опасения, что не все автошколы добросовестно будут исполнять требования подготовки кандидатов. Например, кто-то, по мнению Витюговой, перестанет отрабатывать «змейку» на площадках (сейчас ее исключат из списка проверяемых навыков). А ситуация с недобросовестными автошколами в республике не редкость: например, примерно половина выпускников впоследствии говорят, например, о том, что в автошколе был недокат примерно на 50%. Поэтому Витюгова советует:

— Следите за тем, чтобы вам давали все часы вождения в полном объеме. Ни в коем случае не расписывайтесь заранее за часы, которые вы не откатали. Таких обращений и мы, и Минобразования, и Роспотребнадзор получаем очень много, но если вы расписались за неоткатанные часы заранее — никто не сможет доказать, что их вам не дали.



А еще и Витюгова, и Бикмухаметов посоветовали ответственно относиться к выбору автошколы. Не нужно ее выбирать по принципу «где дешевле», ведь подготовка водителя требует средств. Нужно нанять грамотных и квалифицированных преподавателей, арендовать помещение, закрытую площадку, содержать и заправлять автомобили.

Обязательно стоит изучать рейтинги автошкол, которые составляются по объективным показателям (например, по проценту сдачи экзаменов с первого раза). С ними можно ознакомиться и на сайте Федерации автошкол РТ, и на сайте Госавтоинспекции. Те автошколы, которые находятся на верхушке рейтингов, заслуживают доверия. А излишняя дешевизна должна вызвать как минимум желание все проверить, прочитать отзывы бывших курсантов, зайти на занятия и посмотреть, как они проходят.

Лишь треть кандидатов сдают «город» с первого раза

Елена Витюгова привела неутешительную статистику: по итогам 2020 года процент сдачи теории с первого раза в автошколах республики — всего 47%, площадки — 37%, города — только 33%. По словам эксперта, это низкий показатель, который говорит о том, что уровень подготовки в автошколах оставляет желать лучшего (в среднем по республике). Но Бикмухаметов в очередной раз подчеркнул: это лишь средний показатель и между автошколами есть большая разница в статистике. У серьезных заведений показатели выше и именно поэтому нужно серьезно подходить к рейтингам.



Елена Витюгова привела неутешительную статистику: по итогам 2020 года процент сдачи теории с первого раза в автошколах республики — всего 47%, площадки — 37%, города — только 33%. Фото: realnoevremya.ru

— В первую очередь порядок экзамена изменяется, чтобы автошколы понимали ответственность. Человек, прошедший обучение, должен быть готов управлять транспортным средством в реальных условиях. Никто не отменял промежуточных экзаменов — прежде, чем выпустить курсанта в город, у него примут внутренние экзамены на площадке. И когда инструктор поймет, что он может двигаться в реальном движении — они начнут выезжать. Автошкола должна понимать, что закончивший обучение человек должен управлять в реальных условиях! — строго заявил представитель ГИБДД.



И, видимо, чтобы усилить эффект от своей воспитательной тирады, привел печальную статистику.

По итогам 2020 года нарушения ПДД, допущенные водителями со стажем меньше 2 лет, привели к 272 ДТП. В них погибли 17 человек, 354 получили травмы. За два первых месяца 2021 года по вине водителей-новичков произошло 40 ДТП, в которых погибли 2 человека.

