С 1 апреля закончатся ковидные послабления для коммерческих банков и их должников

C 1 апреля заканчивается действие некоторых послаблений, которые ЦБ РФ вводил на время пандемии, чтобы поддержать коммерческие банки и их заемщиков на время пандемии. Напомним, регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года.

Например им было разрешено формировать резервы по кредитам с отсрочкой, смягчались условия выдачи некоторых видов ссуд. Сначала большую часть этих мер вводили до 30 сентября, но потом многие продлили. Например, это были те меры, которые относились к резервам по банковским кредитам (для физлиц и юрлиц). Теперь пандемия ослабевает, и послабления для коммерческих банков уходят. С 1 апреля прекращают действовать:

рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов;

рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность;

не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию;

послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным крупным корпорациям (для юрлиц и МСБ оно будет действовать до июля).

Кстати, долговая нагрузка россиян недавно обновила исторический максимум — 1 января 2021 года ее уровень по всем видам кредитов и займов составил 11,7%.