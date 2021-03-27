Щербакова победила, но ей не покорились баллы Загитовой даже с четверным

Повод задуматься Алине о возобновлении карьеры перед второй Олимпиадой?

Фото: Joosep Martinson / vk.com/eteritutberidze

Мало кто верил в такой расклад до начала чемпионата. А после короткой программы у женщин оптимистов стало еще меньше. Поводом послужили и двенадцатое место Трусовой, и неудачные тренировки Щербаковой, и не отличающаяся стабильностью Туктамышева. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что всех скорее пугает место Трусовой, чем отставание в баллах, Щербаковой для золота хватает даже бесквадового контента, а Туктамышева приехала не только кайфовать, но и лишать медалей иностранных соперниц. Об итогах чемпионата мира в женском одиночном катании — в материале «Реального времени».

Главные героини женской одиночки



Российский пьедестал в женском одиночном катании — явление историческое. Это случилось впервые за всю историю фигурного катания. Но важнее этого — путь фигуристок. У каждой он был свой, но у всех он был непростым.

Для дебютантки Анны Щербаковой золото чемпионата мира стало первым большим титулом во взрослой карьере. Дорога к турниру была долгой, в первую очередь из-за пандемии коронавируса и отмены международных соревнований. Ко всему прочему, болезнь коснулась и самой Анны — пришлось даже сняться с московского этапа Гран-при. В Стокгольме все тоже складывалось непросто: Щербакова не блистала на тренировках, особенно на фоне бесконечно прыгающей Трусовой и уверенной в себе Туктамышевой.

Но уже не в первый раз в этом сезоне Анна продемонстрировала, что, несмотря на обстоятельства, она умеет максимально выкладываться на стартах. Итогом стала чистая короткая программа и дважды исполненный самый дорогой каскад из тройных прыжков — лутц — риттбергер. Не помешало даже падение с четверного флипа и отсутствие других ультра-си. Ее набора хватило, чтобы опередить ближайшую преследовательницу на тринадцать баллов и выиграть главный турнир сезона.

По отношению к Туктамышевой, наверное, самым правильным определением будет «терпение». Фото: isu.org

Хэппи-энд и у Елизаветы Туктамышевой. В последний раз до сих пор фигуристка принимала участие в крупных международных соревнованиях в 2015 году. Высокая конкуренция, этапы взросления, травмы — пробиться на главные старты задача не из легких. Но по отношению к Туктамышевой, наверное, самым правильным определением будет «терпение». Она вытерпела и заслужила эту возможность не выслугой лет, а ежедневным трудом и совершенствованием в мелочах.

И свой шанс она использовала по полной. Ведь Лиза не только продемонстрировала три тройных акселя на две программы, обошла мультиквадистку и завоевала серебряную медаль чемпионата мира. Она сделала заявку на олимпийский сезон и на свое место в главном турнире в жизни.

Возможно, самое большое чудо на чемпионате мире совершила Александра Трусова. Хоть она и сама загнала себя в ситуацию, когда нужно было выбираться из второй десятки, смелость, с которой фигуристка это сделала, достойна отдельного уважения. Трусова рассказала, что заявила бы пять квадов в произвольную программу, вне зависимости от результатов в короткой.

Как бы там ни было, другого выбора после двенадцатого места у нее не оставалось. Заявить максимум четверных было единственным способом спасти свое реноме. В итоге получилось не все, но в целом стратегия себя оправдала. Во-первых, фигуристка попала на подиум чемпионата мира после места во второй десятке в короткой программе. За последние тридцать лет так резко «вынырнуть со дна» не удавалось еще ни одному одиночнику. Во-вторых, она выиграла произвольную программу и получила малую золотую медаль. А в-третьих, еще раз опробовала на публике пять квадов.

Соперницы не были безупречны. Но есть ли они вообще?

Глядя на конкуренток, еще раз мысленно благодаришь российскую Федерацию фигурного катания за спасение сезона: организацию локальных турниров и регулярные беспрепятственные тренировки. Эти два события абсолютно точно внесли весомый вклад в успех наших девочек на мировом первенстве.

Японские фигуристки за время пандемии явно поблекли. Тренировались спортсменки в разных концах света, но очевидный регресс заметен у всех трех японок. Рика Кихира провалила произвольную программу, не прыгнув ни одно тройного акселя. Каори Сакамото не набрала даже семидесяти баллов за технику и пропустила вперед бельгийку Луну Хендрикс. Сатоко Мияхара и вовсе закончила турнир в хвосте таблицы.

Главная звезда фигурного катания Кореи Лим Ын Су даже не отобралась на турнир, а ее напарницы по сборной и не собирались претендовать на что-то серьезное. Американки Карен Чен и Брэди Теннелл тоже не блеснули, но зато вернули своей стране максимальные квоты.

Американки Карен Чен (на фото) и Брэди Теннелл тоже не блеснули, но зато вернули своей стране максимальные квоты. Фото: isu.org

Эпоха женских ультра-си задерживается

Про неконкурентоспособность фигуристок без трикселей и квадов мы слышим не первый год. Правда, зачастую подобные высказывания почему-то звучат в чей-то конкретный адрес. Но, как оказалось, пока выигрывать можно и без ультра-си. Во всяком случае, на этом чемпионате мира победительница обошлась без них. Точнее, на один четверной Щербакова все же решилась, но справиться с квадом не смогла. Сказалось то ли томительное ожидание последнего стартового номера, то ли отголоски болезни, то ли проблемы роста. Зато помог другой элемент. Успешное исполнение в обеих программах каскада лутц — риттбергер поставило точку в борьбе за золото.

Когда-то с помощью именно этой комбинации Алина Загитова выиграла все существующие титулы в фигурном катании. Кстати, олимпийская чемпионка претендовала бы на победу и на этот раз. Ее победные баллы (237,50) на чемпионате мире 2019 года в Сайтаме Щербаковой не покорились (233,17). Чем не повод задуматься о возобновлении карьеры?



Загитова претендовала бы на победу и на этот раз. Фото: isu.org

Говоря о прыжках ультра-си, нельзя не вспомнить Елизавету Туктамышеву и ее тройные аксели. Но опять же, их наличие в максимальном количестве не помогло фигуристке обойти на чемпионате мира спортсменку без них. И даже если бы Елизавета откатала чисто, она бы все равно не догнала Анну. Схожая ситуация и у Александры Трусовой. Можно только восхищаться желанием фигуристки прыгнуть на соревнованиях контент с пятью четверными прыжками. Но давайте начистоту: Александра пытается исполнить его два сезона, но получается в лучшем случае половина. Это крутой результат, и Трусова точно может лучше. Но сейчас качества ее прыжков и программы едва хватает, чтобы завоевать бронзу, да еще и при заваленных прокатах соперниц. Потому что, помимо ультра-си, значение имеют непрыжковые элементы, а в случае с Туктамышевой — еще и сложность каскадов.



Вот и получается, что чистые прокаты все еще важнее количества прыжков в четыре оборота. А значит, успешно кататься можно и без последних. Когда Рика Кихира или Брэди Теннелл, при всей симпатии к этим фигуристкам, начинают говорить о том, как одна планирует вставить два квада, а другая вот-вот заявит триксель, возникает вопрос: зачем? Зачем Кихире два квада, если она перестала выезжать свои аксели? Что Теннелл даст триксель, если она набирает за две программы меньше двухсот баллов? Что за массовое помешательство на количестве в ущерб качеству?

Сейчас качества прыжков и программы Трусовой едва хватает, чтобы завоевать бронзу при заваленных прокатах соперниц. Фото: isu.org

Сезон фактически завершен — что дальше?

Впереди еще один турнир — Командный кубок мира, или, как чаще его называют, Командный чемпионат мира. Он пройдет в середине апреля в японской Осаке. А вот потом Федерации фигурного катания России предстоит определиться с составом сборной на олимпийский сезон.

При всех медалях и многообразии выбора кажется, что явного лидера среди российских фигуристок нет. Есть победительница чемпионата мира Анна Щербакова, но есть и выходящая из юниоров Камила Валиева. Есть готовая на все Александра Трусова, но и Алена Косторная жаждет вернуться в элиту. Есть новоявленная квадистка Майя Хромых и готовящая сюрпризы Дарья Усачева. В очередной раз воскресшая Елизавета Туктамышева, мечтающая о Пекине Евгения Медведева и оставляющая крохотный шанс для своего возвращения Алина Загитова.

Какой бы выбор не сделала федерация — новой драмы в олимпийский сезон не избежать.