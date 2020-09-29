Отрезаны от мира: СНТ под Казанью борется за дорогу к товариществу

Капитальный ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» отсек более 500 участков от единственного удобного выезда

Фото: Александр Песчанников

Члены садоводческого некоммерческого товарищества «Кактус-74» бьют тревогу. Более 500 владений оказались отрезанными от мира. Единственный удобный, к слову, построенный ими самими и за собственные средства выезд объявлен незаконным, перекрыт бетонными блоками, а частично уже срезан. Причина — капитальный ремонт участка 805—811-й километр федеральной трассы М-7 «Волга». Подробности — в материале «Реального времени».

Все идет по плану

«Капитальный ремонт участка трассы М-7 под Казань выполнен на 90%. Речь идет об участке км 805-811+500 федеральной автодороги М-7 «Волга», — об этом 23 сентября на своем официальном сайте проинформировало Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». В том же коротком сообщении говорится, что «дорожники завершают укладку асфальтобетона и до «финиша» остаются считанные метры». Уже к 15 ноября планируется сдать серьезно обновленный объект в эксплуатацию.

Капремонт участка км 805-811+500 автодороги М-7 «Волга» завершен на 90%. Фото rosavtodor.gov.ru

Капремонт позволил существенно увеличить и упрочнить существующую дорожную одежду. Толщина всех трех слоев: крупнозернистой асфальтобетонной смеси и двух нижних слоев — 24 см. Теперь дорога способна выдерживать нагрузку 11,5 тонны на ось. Ширина полос доведена до нормативных 3,75 м.

Также сообщается, что «на участке ведутся работы по укреплению обочин, разделительной полосы, устройству металлического барьерного и перильного ограждений, линий электроосвещения, дорожных знаков и обустройства — надвижка растительного грунта и посев трав. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в п. Щербаковка на проезжую часть перед пешеходным переходом нанесут шумовые полосы, которые напомнят водителям о необходимости снизить скорость движения. Также для удобства жителей поселка построят две остановочные площадки с переходно-скоростными полосами, на которых установят автопавильоны».

Капремонт позволил расширить полосы и упрочнить существующую дорожную одежду трассы. Фото vv-fad.ru

Дело благое и все вроде бы хорошо, если бы не «но»... Примерно полторы тысячи «но», частью проживающих постоянно, частью приезжающих на время в свои сады членов СНТ «Кактус-74» (садовых участков в товариществе более 500), которых все эти блага цивилизации отрезали от мира.

Без объявления войны

«17.09.2020 года по требованию Вашей организации был заблокирован единственно возможный (отвечающий всем задачам подъезда, в том числе и проезд крупногабаритной техники) подъезд к нашему СНТ», — в письме к начальнику ведущей капремонт автодороги — ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Илдару Мингазову, обращается от имени всех членов садоводческого товарищества председатель его правления на протяжении последних 14 лет, Александр Песчанников. Сначала появились временные пластиковые заграждения, которым очень скоро на смену пришли бетонные капитальные.

17 сентября, компания, ведущая работы по капремонту трассы, заблокировала единственно возможный подъезд к СНТ. Сначала пластиковыми заграждениями, которые позже сменились бетонными. Фото Александра Песчанникова

В разговоре с журналистом «Реального времени» председатель СНТ рассказал, что теперь на территорию товарищества не могут проехать ни грузовые автомобили (часть садоводов благоустраивает свои участки, дома и надворные постройки), ни мусоровозы. Более того, если вдруг что случится, не сумеют попасть в «Кактус-74» ни скорая помощь, ни пожарные.

Отсекли садоводов от трассы, как говорится, «без объявления войны», продолжает Песчанников. Ни объявлений о предстоящем перекрытии, ни встреч, ни сходов, с участием представителей ремонтирующей автодорогу компании, где стороны могли бы как-то переговорить, найти возможные решения и не допустить сегодняшней ситуации, не было. В «Волго-Вятскуправавтодоре», правда, утверждают, что информирование о проведении работ установлены в виде щитов в начале и конце капитально ремонтируемого участка. Кроме того, давались сообщения в СМИ. Вот только Песчанников подчеркивает, что ни там, ни там, ни слова не говорилось о том, что планируется срыть и рекультивировать заезд в СНТ.

Валерий Тимашов: «Это не мой вопрос»

О недостаточном информировании, поставившем обе стороны в сложное положение, говорилось в том числе и на встрече, что состоялась на следующий после перекрытия заезда день — 18 сентября. Председатель садоводческого товарищества записался на прием и посетил главного инженера ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Валерия Тимашова. Как сообщил «Реальному времени» Александр Песчанников, с ведома хозяина кабинета (Тимашов это подтвердил) он сделал аудиозапись всей беседы, которую предоставил журналисту (аудиозапись имеется в распоряжении редакции, — прим. ред.).

Как отметил Валерий Тимашов, встреча с заинтересованными лицами все-таки была. Вот только, по странному стечению обстоятельств, информация до садоводов — владельцев всех более чем 500 участков — не дошла. Зато прекрасно информированы оказались руководители бизнеса — гостиниц, автосервиса, кафе и АЗС, расположенных поблизости. У них свои заезды на территорию и выезды с них будут. В основном объединенные — общие для всех придорожных сервисов, но все-же возможность попасть на эти объекты дорожники предусмотрели. Что же касается садоводов, то их беда в том, что заезд не был официально узаконен, хотя и имеется на существующих картах. А нет бумажки — нет и дороги.

Главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Валерий Тимашов подчеркивает, что информирование о предстоящих работах было проведено. Фото vk.com

— У нас есть капитальный ремонт дороги. Мы получили всю разрешительную документацию, у нас есть положительное заключение Главгосэкспертизы, у нас есть экспертиза РФ. Мы проводим работы на земельных участках, которые отведены под автомобильную дорогу. Все земельные участки, на которых мы проводим работу, оформлены. Но я не даю гарантии, что между федеральной автомобильной дорогой и между садовым обществом может быть разрыв какой-то, — заявил Тимашов в разговоре с Песчанниковым.

— Если бы у вас был в данном случае заезд официальный, то здесь, в рамках капремонта, до того, как зайти в экспертизу, мы бы все это предусмотрели, и у вас был бы официальный заезд-выезд. Почему вы на тот момент, когда у вас был здесь заезд, вы его официально не оформили? Если бы вы его оформили, я бы мог своим решением остановочный павильон взять и перенести. В данном случае сейчас получается такая картина: мы здесь заложили автопавильон. И в автопавильон автобус будет заходить и выходить. И вы хотите, чтобы у вас здесь был съезд. Если вы ко мне пришли бы раньше, мы бы этот заезд вам узаконили бы, а этот павильон перенесли бы подальше. Была такая возможность. А когда мы проект уже реализуем, когда уже проектировщики закончили, вы приходите и говорите, что мы вас отрезали. Это не ваш съезд. Он никогда вашим не был, — добавил главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор».

По словам Тимашова, между заездами и выездами на федеральную трассу, расстояние должно быть не менее чем 5 км. В отдельных, исключительных случаях — 3 км. Над тем, чтобы проработать оптимальную карту объекта работало множество специалистов-проектантов. И, судя по всему, на такую помеху, как неузаконенные съезды и заезды, даже если отображены на картах — никто особого внимания не обращал. Более того:

— Я вам так скажу: у нас по федеральной дороге официальных 432 съезда — заезда. А неофициальных 1 300. Вот с этим мы боремся. Боремся, в каком плане. За всеми съездами, которые есть, за всеми стоят люди. А где-то стоят наоборот — отрицательные люди, скажем так. И есть такие моменты, где отрезаем, а на следующий день опять вырастает. В данном случае здесь — да, люди. Здесь садовое общество. Но альтернатива-то есть. И альтернатива есть через территориальную дорогу или республиканскую, где заезд и выезд. А то, что у вас внутри не обеспечен проезд грузового транспорта — это уже не мой вопрос, — высказал свое мнение Тимашов.

«Реальное время» также направило официальный запрос в ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ в редакцию пока не поступил.

Альтернатива есть?

По поводу альтернативных вариантов участникам разговора доложил подошедший уже в процессе беседы Айрат — куратор проекта, фамилия которого для Песчанникова так и осталась неизвестной. По словам специалиста «Волго-Вятскуправавтодора», он лично проехал вокруг СНТ и обнаружил даже не один, а два подъезда. Но так получается, что первый, проходящий между садовыми товариществами, по данным председателя правления СНТ, дальше тянется по территории крестьянско-фермерского хозяйства. То есть частной земле, владелец которой, устав от постоянно шныряющих легковых и грузовых машин, рано или поздно перекроет, а то и вовсе перекопает раздражитель. И будет в своем праве. Ничем не лучше и второй предлагаемый дорожными строителями путь.

— Да, в эту точку попасть можно. А дальше? Вот здесь еще примерно 200 метров. Дороги нет. Она не существует. И как нам туда попасть? Там разрыв надо делать. Деревья срубать и так далее, — аргументирует свою позицию и мнение членов садового общества Песчанников.

Александр Песчаников: «Ни один из предложенных в качестве альтернативы вариантов, не отвечает требованиям российского законодательства». Фото предоставлено Александром Песчанниковым

Но даже если расчистить подъезд, то нужно время и деньги на то, чтобы отсыпать и заасфальтировать проблемный участок. А людям нужно ездить уже сейчас. Кроме того, тот путь выходит на узкую аллею, по которой опять-таки, не смогут проехать ни мусоровозы, ни грузовики, ни пожарные машины. Да и скорой найти такой объезд будет сложно. Про то, какие чувства будут испытывать владельцы участков той злосчастной аллеи, по которой постоянно будут проезжать все 500 с лишним их соседей по СНТ, и говорить не приходится.

И еще один аргумент, который приводит председатель правления товарищества — требования федерального законодательства:

— В соответствии с пунктом 5.2 Свода Правил (СП 53.133330.2019) «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения), утвержденным и введенным в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.10.2019 №618/пр (далее Свод Правил), территория ведения садоводства должна быть соединена с автомобильной дорогой общего пользования подъездной дорогой, имеющей не менее одной полосы движения в каждую сторону минимальной шириной 2,75 м. В соответствии с п.5.3 Свода Правил на территорию ведения садоводства с числом земельных участков до 50, можно предусматривать один въезд, более 50 — не менее двух въездов.

Ни один из двух предложенных в качестве альтернативы вариантов этим требованиям не отвечает.

Надземный переход на газопроводе?

Что касается автобусных остановок, одна из которых, по планам, должна встать прямо в точке нынешнего заезда в СНТ, то, по словам Тимашова, место выбрано не просто так. Над тем, куда поставить по одному павильону с каждой стороны, взамен прежних двух в каждом направлении, так же много думали профильные специалисты. Они изучали и автопоток, и то, где чаще всего люди пытаются перебежать трассу в нарушение правил. В итоге остановились именно на этом месте. И здесь же планируется оборудовать пешеходный переход. Пока — банальную «зебру». Но это — ненадолго.

По словам Валерия Тимашова, выбор места будущего расположения остановочных павильонов — результат тщательных расчетов, основанных на глубоких исследованиях

— В перспективе в планах есть такое, и это сейчас прорабатывается, чтобы в Щербаково (село напротив СНТ «Кактус-74», — прим. ред.) сделать надземный пешеходный переход. Абы где надземные пешеходные переходы сделать невозможно. Поэтому мы все прекрасно понимаем и у вас автобусы вот там останавливаются, и вот люди спускаются по этой лесенке наверху, где старая остановка стоит и на старые скамейки. Мы рассматриваем возможность создания надземного пешеходного перехода в районе Щербаково самого. Пешеходный переход надземный мы можем поставить только один, потому, что они у нас тоже регламентируются. И мы подходим к тому, что пешеходный переход примерно вот здесь будет. Выдерживать расстояние, — пояснил куратор проекта Айрат.

— Есть такое понятие: минимальное расстояние. Вот минимальное расстояние будет сводиться к тому, чтобы из автопавильона человек пришел сюда. То расстояние, которое было до этого, оно не выдерживается. Во-вторых, чтобы нам сюда прейти, там еще второй регламент есть: 300 человек должны пройти через дорогу в определенный промежуток времени. Это все не методом «тыка» идет. Иной раз смотришь со стороны — что за ***** (чушь, — прим. ред.) они там нагородили. А человек стоит — считает. Сколько человек несанкционированно прошли. Сколько автомобилей за час проехало. Когда они все эти расчеты приносят нам, мы даем задание проектировщикам, а проектировщики вычисляют — вот здесь вот будет в этом створе, или вот в этом створе, — дополнил подчиненного главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор».

В непосредственной близости от будущих остановочных павильонов и пешеходного перехода, расположен подземный газопровод. Выписка из проекта

Но есть важный нюанс, на который при проработке проекта почему-то не обратили внимания, но на него специалистам компании, занимающейся строительством дороги, указал Александр Песчанников: в непосредственной близости от места, где запланирована установка автобусных павильонов, а затем и строительство капитального объекта — надземного пешеходного перехода, расположен… подземный газопровод. По словам председателя правления СНТ, когда по этой территории время от времени проезжают машины — это одно. А когда сверху начнутся земляные работы по возведению большой и тяжелой капитальной конструкции, предназначенной для пешеходов, а рядом разместится павильон, где местные жители и садоводы будут вынуждены ждать автобус — совсем другое. Опасно. Об этом же он сообщил письмом в ЭПУ «ПриволжскГаз». Письмо это принято и зарегистрировано.

Кроме того, обращение от имени всех членов садоводческого общества о сложившейся ситуации, направлено также на имя президента Татарстана Рустама Минниханова. Оно также принято. Более того — перенаправлено оттуда для прояснения ситуации практически во все имеющие отношение к вопросу инстанции. В обращении отмечается, что садоводы товарищества, которое, к слову, было образовано еще в 1979 году, то есть до того, как была построена сама трасса М-7 «Волга», готовы бороться за свои права всеми доступными средствами и способами. Пока в правовом поле. Хотя перекрытие заезда несет еще и экологическую угрозу. Недалеко от СНТ расположена территория Голубых озер и, если не обеспечить возможность вывоза мусора с территории товарищества, он просто будет разлетаться по окрестностям, засоряя их. Как крайнюю меру, на недавнем сходе членов СНТ, люди рассматривают перекрытие самой трассы.



Члены СНТ «Кактус-74» готовы отстаивать свои права всеми доступными способами, вплоть до перекрытия трассы. Фото предоставлено СНТ «Кактус-74»

Песчанников особо подчеркивает: садоводы, хотя и привыкли к старому заезду, не настаивают на том, чтобы оставить именно его. Но альтернативный вариант все-же должен быть продуманным, реальным и удобным. А на то время, пока не будет найден выход из сложившейся ситуации, просят дать возможность пользоваться существующей дорогой. Других-то — нет.