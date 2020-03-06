Из СИЗО Казани вышел пятый осужденный по делу ТЦ «Адмирал»

Фото: «Реальное время»

Несколько минут назад из казанского СИЗО-1 на улице Япеева вышел Роберт Хайруллин, бывший директор УК «АС Менеджмент», осужденный по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал». Об этом «Реальному времени» сообщил его адвокат Рамиль Ахметгалиев.



Сегодня утром защитнику удалось убедить Верховный суд РТ, что решение Вахитовского райсуда от 20 января об условно-досрочном освобождении Хайруллина было законным и обоснованным. На отмене настаивали явившиеся в суд потерпевшие и представитель прокуратуры Татарстана Динар Чуркин.

Хайруллин стал пятым из числа осужденных за пожар в «Адмирале», сгубивший 19 жизней. В ноябре 2019-го, в день вступления приговора в силу, из СИЗО отпустили экс-пристава Минзилю Сафину, бывшего инспектора Госстройнадзора Галию Исаеву, бывшего бригадира рабочих, чинивших крышу в пристрое ТЦ, Альберта Халикова и одного из этих рабочих — Фердината Ульданова.

Тем временем Кировский райсуд приступил к рассмотрению первых исков от предпринимателей-погорельцев.