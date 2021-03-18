«Шахтер» создает ощущения успешности украинского футбола, но это не так

Украина катастрофически потеряла от ухода Крыма, ДНР и ЛНР. Дальше будет еще хуже

Сегодня, 18 марта, исполняется ровно семь лет с момента воссоединения России и Крыма. Тогда, в 2014-м, Украина потеряла Крым, затем начались военные события в ДНР и ЛНР. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин изучает влияние этих событий на развитие спорта в Крыму, Донецкой и Луганских областях, и, в целом, на Украине.

Луганская народная республика

Семь лет назад Украина потеряла Крым, и фактически лишилась большей части Донецкой и Луганской областей. В спортивном плане это были потери футбольных команд Армянска, Керчи, Севастополя и Симферополя (Крым), Горловки, Донецка, Макеевки (ДНР), Алчевска, Луганска, Стаханова (ЛНР). Рассказываем, как сложилась судьба наиболее известных команд из этих регионов.

Говоря о футбольной «Заре» из Луганска, надо начать с того, что в 2009 году скоропостижно скончался ее владелец Валерий Букаев, который, несмотря на молодой возраст, уже был и депутатом Рады и олигархом. В итоге он оставил вдове приличное состояние, но Марина Букаева пожалела денег на команду, сбагрив ее другому олигарху и депутату Рады Евгению Геллеру. Тут надо напомнить, что, когда нам рассказывают о том, что на Украине спорт, во многом содержится за частный счет, необходимо уточнять, что эти владельцы зачастую являются депутатами Рады и олигархами в одном лице. Также стоит сказать, что Марина Букаева в 2014 году уже не пожалела средств на ведение войны, став одним из спонсоров батальона карателей «Айдар», но это другая история.

Итак олигарх и депутат Рады Евгений Геллер владеет луганской «Зарей» с 2009 года, а после образования ЛНР он перевез ее из Луганска в Запорожье, и скрасил этому городу смерть любимого ФК «Металлург». Но в плане подготовки резерва там плохая ситуация, поскольку ЛГУФК «Заря-Академия», готовившая молодых футболистов, осталась на территории, подконтрольной Луганской народной республике, и выступает в местном чемпионате, в 2020 году дойдя до финала Кубка ЛНР.

Тут, кстати, хочется выразить уважение луганчанам, о которых, почему-то, в плане освещения темы двух непризнанных республик, говорят значительно меньше, чем о ДНР. Если посмотреть на составы команд, выступающих в чемпионате ЛНР, то там гораздо больше воспитанников «Академии Заря» Андрющук, Добродий, Засядьвовк, Малыгин, Рыбкин, Тростянский, 17-летний Роман Шиш перебрался из «Академии «Шахтера». Луганские футболисты активно взаимодействуют с командами из Крыма, поиграв в Керчи, Симферополе, Ялте.

Олигарх и депутат Рады Евгений Геллер владеет луганской «Зарей» с 2009 года, а после образования ЛНР он перевез ее из Луганска в Запорожье. Фото facebook.com/FCZoryaLuhansk

Помимо того, достаточно сложно осознать подконтрольность тех или иных команд ДНР, ЛНР либо Украине. К примеру, практически все спортивные команды Луганской области, подконтрольные Украине, прекратили свое существование, после начала военных действий. Это и мужской гандбол в Луганске, и женский волейбол в Северодонецке, городе, который, несмотря на свое название, находится на Луганщине.

В то же время, в городах Донецкой области, подконтрольных Украине, сохранили спорт в Мариуполе, куда, помимо местных команд, перевезли гандбольный «Шахтер-Академию» (мужчины), переименовав его в «Донбасс». Хоккейный же «Донбасс» переехал в Дружковку, входящий в Краматорскую англомерацию. Хозяин команды Борис Колесников, «как положено», депутат Рады и олигарх, владеющий, кроме прочего, серьезным агропромышленным бизнесом. А вот баскетбольный «Донецк» прекратил свое существование, поскольку его президент Сергей Дядечко, живший с 2012 года в «Монако», купил там местный клуб, и сосредоточился на его судьбе.

Революция свободы и достоинства? Нет, это майдан Free-гидности

О стабильно высоких успехах «Шахтера» сейчас нет смысла повторяться. Даже чувствительные потери хозяина команды Рината Ахметова не сдвинули его с первого места среди самых богатых олигархов Украины. Хотя на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР, находятся Алчевский металлургический комбинат, «Алчевсккокс», угледобывающие предприятия «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» — это только малая доля того, что потерял Ахметов, после начала военных действий. Тем не менее, он сумел сохранить команду, демонстрирующую высокий уровень результатов, в прошлом году клуб дошел до полуфинала Лиги Европы. Правда его состав — это чертова дюжина легионеров из Бразилии, по одному грузину и израильтянину, а в тренерском штабе шесть португальцев. Поэтому вопрос — а что такое «Шахтер» для нынешнего футбола Украины, вполне актуален.

По большому счету команда сейчас сродни с «Монако» из одноименного княжества, выступающим в чемпионате Франции, и теперь ее следует называть «Шахтар», как это, собственно, и делается на украинском языке, не связывая ее с Донецком. С 2014 года «Шахтар» скитается, как Вечный жид, поначалу играя во Львове, с 2017 года базируясь в Харькове, сейчас в Киеве, вместе с другой донецкой командой-изгоем «Олимпиком». Подозреваю, что отовсюду его гонят. В том же Львове изначально были «Карпаты», затем, после рокировки «Вереса» из Ровно и ФК «Львов», появилась еще одна команда. Наконец, объявилась «Нива», которая переехала в областной центр Львов, ранее играя в Винниках, Львовской области. Понятно, что «Шахтар» был лишним на Западной Украине.

Но тут в 2016 году так «удачно» скончался «Металлист» из Харькова, и «Шахтар» перебрался туда. Однако и в Харькове вначале создали «Металлист-1925», затем «Металл», и «Шахтар» стал уже третьим лишним. К счастью для него в 2019 году умерла киевская команда «Арсенал», и это было вдвойне приятно для команды Рината Ахметова. В Киеве сейчас футбольных команд немного, «Динамо», да «Оболонь» из первой лиги. Вот и «Шахтар» перебрался туда, где было поменьше конкуренции, но наличествовала достойная инфраструктура. Помимо спортивной базы, в населенный пункт под названием Счастливое, Киевской области, перебазировалась «Академия Шахтара».

«Шахтар» перебрался туда, где было поменьше конкуренции, но наличествовала достойная инфраструктура. Фото facebook.com/fcshakhtar

Для Ахметова это очень важный инструмент, поскольку Академия давала ему большое количество футболистов. Ярослав Рокицкий из «Зенита», Иван Ордец в московском «Динамо», Олег Данченко в «Уфе», Владимир Грачев и Руслан Зубков в московском «Вересе», все они вышли из этой академии, команда которой в 2015 году играла в финале Юношеской лиги УЕФА.

Тогда украинцы уступили «Челси» со счетом — 2:3, но только за лондонцев играли бельгиец и датчанин, француз и шотландец, а «Шахтар» обходился исключительно украинцами. В том же году шестеро его футболистов Габелок, Гриценко, Коваленко, Сарнавский, Соболь, Танковский играли на молодежном чемпионате мира, а уже четыре года еще шестеро «шахтаров» стали чемпионами мира: Бондарь, Кащук, Конопля, Корниенко, Сикан и Чех. Казалось бы, блестящий фундамент для того, чтобы создать в будущем команду из украинцев, своих воспитанников. Но…

Среди «академиков» «Шахтара» становится все меньше донетчан

Финал Юношеской лиги случился в апреле 2015,а уже в сентябре того же года Олег Гладченко, Ярослав Фурсов плюс примкнувший к ним Владимир Грачев попали в пьяную аварию в центре Киева, когда Гладченко управлял «Порше» в нетрезвом состоянии. Компания предлагала взятки полицейским, а Гладченко требовал позвонить «Ринату», имея в виду Ахметова и министру внутренних дел Авакову.

Со временем, Гладченко ушел в «Черноморец», Фурсов в «Зарю», и оба «потерялись». Еще один участник финала Василий Штандер ушел из «Шахтара» из-за халатного отношения, и также может считать свою карьеру не удавшейся, поскольку сейчас скитается по местным любительским командам. Но, в целом, надо отметить, что поколение донецких талантов не пропало, усилив многие команды чемпионата Украины, либо перебравшись в заграничные клубы. Только вот в «Шахтаре»

Сейчас в молодежной и юниорской командах «Шахтара» 33 футболиста из городов остальной Украины и всего 10 воспитанников городов, подконтрольных ДНР и ЛНР. Причем, одного из уроженцев Донецка зовут Марк Мампасси, а одним из тренеров работает Оскар Ратулутра, это реалии современной Украины. Достаточно вспомнить, что в юниорской сборной, помимо Мампасси играет еще и экс-донетчанин Алан Аусси, ранее в городе родились ливанцы Дани Лтаиф и Дани Шахин, такие пошли современные гарны хлопцы.

Одного из уроженцев Донецка зовут Марк Мампасси, а одним из тренеров работает Оскар Ратулутра, это реалии современной Украины. Фото shakhtar.com

Если посмотреть на баскетболистов БК «Донецк», то в команде играли уроженцы Донецка Макс Канате, Иссуф Санон (у обоих отцы из Буркина-Фасо), Джоэль Боломбой (отец из Конго), сейчас принявший российское гражданство. Как справедливо успел заметить еще покойный Михаил Жванецкий: «Евреи-таки уезжают», только вместо них на Украину «понаехали» арабы и африканцы, чего он уже не осознал.

Между тем, поначалу воспитанники «Шахтара», в огромном количестве и в едином порыве, покинули родной город, и скитались за своей командой, в надежде начать профессиональную карьеру. В то время, как в родном городе по их родным, бывшим друзьям и соседям стреляли бронебойными. Ну, Бог им судья… Сейчас очевидно, что с каждым годом донетчан в «Шахтаре» будет все меньше и меньше. Для примера, у ХК Донбасс» ведется статистика и согласно ей, очевидно, что ребят, родившихся в Донецке с каждым годом все меньше, из 2004 года рождения — десять, а в 2010 г.р.– всего лишь пять. Дальше эта цифра еще будет уменьшаться, поскольку семь лет страна и две республики смотрят друг на друга через прорези прицелов.

Зачем Украине «Таврия»?

С возвращением Крыма в Россию, спорт полуострова потерял несколько команд, которые были в обойме опального ныне миллионера Дмитрия Фирташа. Это и футбольный «Титан» из Армянска (предприятие «Крымский Титан»), и женскую волейбольную команду «Крымсода» из Красноперекопска («Крымский содовый завод»). Спонсировал Фирташ и симферопольскую «Таврию», правда, не будучи ее хозяином, в роли которого, возможно фиктивно, был депутат Рады Сергей Куницын.

Потеряв Крым, Украина пытается разыграть геополитическую карту с помощью марионеточной футбольной команды «Таврия Симферополь». Она была создана Куницыным в 13-тысячном Бериславе, Каховского района, Херсонской области, затем едва не прекратила существование, но переехала в соседнюю Марьяновку.

«В Марьяновке к нашим услугам уютный стадион с трибунами на 500 мест (примерно столько же и жителей в этом селе), имеется тренировочное поле, свой автобус, мы обеспечены проживанием и питанием. Раньше о таких условиях мы могли только мечтать», — говорил главный тренер команды Сергей Шевченко. Практически легенда крымского футбола, выигрывавший с реальной «Таврией» первый в истории чемпионат Украины. Сейчас его скромные «мечты сбываются» за счет отца и сына Репилевских, Эдуарда и Даниила, которые владеют сыроваренным предприятием. Правда, непонятно, сколько долго продлится это существование как «сыр в масле», поскольку Репилевский-старший возглавил фракцию ОПЗЖ, партии Оппозиционной платформы за життя (За жизнь!)

Украина пытается разыграть геополитическую карту с помощью марионеточной футбольной команды «Таврия Симферополь». Фото tavriya.com.ua

Кстати, абсолютно непонятно зачем эта забота о пришлой команде нужна Херсонской области? Сильнейшая ее дружина под названием «Кристалл» уже дважды прекращала существование, возродилась в третий раз, и сейчас идет на последнем месте в первой лиге, отставая от команды Краматорска, занимающей предпоследнее место. А ведь Херсон в этом году отмечает 60-летие своей футбольной команды, которой в советские времена руководили такие известные тренеры, как Евгений Лемешко, Анатолий Байдачный, Павел Садырин. Экс-наставник «Рубина» уезжал туда в далеком 1988 году, поскольку больной жене требовался жаркий климат, после сырого Ленинграда.

Ушедший семь лет назад Крым потихоньку развивается в спортивном плане, несмотря на то, что международные спортивные федерации выдвигают различные препоны, в то время, как Косово приняли в ООН с распахнутыми объятьями. Есть настоящая «Таврия» из Симферополя, которая сейчас получила приставку ТСК — Таврия, Симферополь, Крым. Выжил даже ФК «Севастополь», который в его украинские времена использовался, как один из фарм-клубов донецкого «Шахтера», поскольку владелец «Севастополя» бывший депутат Рады, Вадим Новинский (Малхасян), как младший партнер Рината Ахметова, всегда держал перед «горняками» открытую дверь. Будковский, Виченец, Кожанов, Малиновский, ветераны «Шахтера» Агахова (Нигерия), Дуляй (Хорватия) и Левандовски (Польша), либо развивали свои карьеры, будучи в аренде, либо приезжали доигрывать в ФК «Севастополь». Не трудно понять, в какой сложной ситуации оказался «Севастополь», когда потерял финансирование от олигарха, и практически всех футболистов. Но выжил, и сейчас выступает в чемпионате Крыма, а «Шахтар» нашел новый клуб для развития карьер своих игроков в Мариуполе. Кстати, сам Новинский (Малхасян) в 2020 году стал диаконом Православной церкви.

Почему Крым, ДНР и ЛНР ненавидят либералы? Потому, что это территория без олигархов

Главными олигархами украинского спорта долгое время были Ренат Ахметов и Игорь Коломойский. Первый целиком и полностью вложился в свое любимое детище — донецкий «Шахтер», второй, наоборот, долгое время был отцом-героином украинского спорта, содержа семь баскетбольных, два футбольных, один хоккейный клубы. Первый спокойно смотрел на то, что остальными командами в Донецкой области владеют другие олигархи и бизнесмены, а Коломойский принимал то или иное участие еще в некоторых командах из других областей Украины, а уж в Днепропетровской области был царь и бог в одном лице: Днепродзержинск, Кривой Рог, жили только его «молитвами». В итоге один брал качеством, а другой количеством.

Но Крым, ДНР и ЛНР, это история про другое. Про то, как можно жить без олигархов. Ахметов, Дядечко БК «Донецк», Колесников ХК «Донбасс», все они покинули Донецк, также, как ранее это сделали олигархи, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу — Гайдук, Мкртчан, Тарута, ФК «Металлург». Куницын, Новинский (Малхасян), Фирташ не имеют сейчас влияния в Крыму, поскольку у них там нет активов. Единственный клуб, который носил частный характер, это БК «Муссоны», в составе которого играл, тренировал, и был владельцем команды Владимир Плотка. Но его бизнес — торговый центр «Муссон», не позволял человека называть олигархом, скорее, предпринимателем. Там тренировали Евгений Кисурин и Роман Двинянинов, немного поиграл Кирилл Пищальников, но в итоге команду не допустили до участия в соревнованиях российского уровня. Увы, пока единственным игровым видом спорта, в котором Крым может выставлять свои команды на уровне чемпионатов России, являются шахматы.

P. S. Любопытно, что Донецк и Луганск стремились объединиться с Россией с самого старта «независимости» своей бывшей страны. Происходило это в рамках игр КВН, когда в 1993 года была создана команда «Дрим-Тим» из юмористов Екатеринбурга и Донецка, а спустя еще 10 лет играла сборная Таганрога («Тихий Дон») и Луганска («Ва-Банк»). И это украинцы объединялись с россиянами, а не наоборот, поскольку, как не крути, КВН — российский проект. Любопытно, что в обеих украинских командах играли ближайшие друзья и соратники Владимира Зеленского — Сергей Сивохо из Донецка и луганчанин Евгений Кошевой.