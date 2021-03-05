«Чем выше уровень развития региона, тем больше вероятность ухода от налогов»

Сколько уголовных преступлений выявили за татарским бизнесом по итогам пандемийного года

В Татарстане в минувшем году зарегистрировано максимальное за 5 лет количество преступлений в части незаконного образования юрлиц (компаний) — всего 520. Порядка двух десятков дел пришлось на «отмывание» денег, столько же — по уклонению от уплаты налогов и чуть меньше преднамеренных банкротств. Подробнее об уголовных «грехах» татарстанского бизнеса — в аналитическом обзоре «Реального времени».



Незаконное образование компании



В Татарстане в прошлом году зарегистрировали максимальное за 5 лет число преступлений в части незаконного образования юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ) — 520 уголовных дел (+31%). По этому показателю мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО), после Самарской области (565 ед.), на третьем — Башкортостан (270 ед.) и здесь рост более чем в три раза.

В целом по округу прирост таких преступлений составил 36,8%, по России — чуть меньше — около 14%.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Регион 2020 2019 2018 2017 2016 Изменение 2019—2020 гг. Российская Федерация 5 805 5 082 4 588 2 590 935 14,2% Приволжский федеральный округ 2 321 1 697 1 621 696 335 36,8% Кировская область 47 69 85 91 22 -31,9% Нижегородская область 109 121 125 61 14 -9,9% Оренбургская область 91 89 79 28 1 2,2% Пензенская область 44 20 80 17 6 120,0% Пермский край 180 201 209 166 104 -10,4% Республика Татарстан 520 397 215 79 81 31,0% Республика Башкортостан 270 83 152 35 19 225,3% Республика Марий Эл 69 55 107 8 0 25,5% Республика Мордовия 82 74 57 39 2 10,8% Самарская область 565 198 83 15 3 185,4% Саратовская область 94 154 103 12 2 -39,0% Удмуртская Республика 66 100 215 71 64 -34,0% Ульяновская область 95 63 79 47 5 50,8% Чувашская Республика 89 73 32 27 12 21,9%

Как пояснил Руслан Долотов, доцент факультета права Департамента систем судопроизводства и уголовного права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, эта статья чаще всего связана с обналичиванием денежных средств: «Возможно, накрыли какую-то крупную «обнальную» схему. Создание каждого подставного юридического лица — это самостоятельный состав преступления».

Кто же попался на незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ)? Татарстан последние 3 года регистрировал 21—24 преступлений. Максимальное число наблюдается все в той же Самарской области (581 ед.), показавшей рост более, чем в два раза за год. Приволжский федеральный округ прирос по этому показателю на 26,1%, а Россия — на 10,1%.

Однако пятилетняя динамика показала взрывной рост. Так в ПФО количество зарегистрированных преступлений по этой статье выросло в 28 раз: с 71 ед. в 2016 году до 1996 ед. в 2020-м. По России показатель вырос более, чем в 11 раз: с 517 ед. до 5 943 ед. в 2020-м.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Регион 2020 2019 2018 2017 2016 Изменение 2019—2020 гг. Российская Федерация 5 943 5 397 4 892 2 369 517 10,1% Приволжский федеральный округ 1 996 1 580 1 110 502 71 26,3% Кировская область 54 47 43 14 1 14,9% Нижегородская область 313 218 193 73 6 43,6% Оренбургская область 55 94 90 45 10 -41,5% Пензенская область 94 86 20 0 1 9,3% Пермский край 175 269 246 112 6 -34,9% Республика Татарстан 22 21 24 18 15 4,8% Республика Башкортостан 210 106 95 7 0 98,1% Республика Марий Эл 27 70 60 19 0 -61,4% Республика Мордовия 127 99 63 3 2 28,3% Самарская область 581 278 109 99 22 109,0% Саратовская область 131 80 7 7 0 63,8% Удмуртская Республика 62 84 57 36 0 -26,2% Ульяновская область 67 69 65 64 8 -2,9% Чувашская Республика 78 59 38 5 0 32,2%

Контрафакт



Именно таковым теперь считается товар без маркировки. Преступления с оборотом данной продукции квалифицируются по статье о «производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» (ст. 171.1 УК РФ).

На первый взгляд, абсолютные значения здесь не такие пугающие. Так, в Татарстане в минувшем году возбудили всего 15 дел по немаркированному товару. В ПФО — 207, в России — 1917. За 5 лет здесь также произошел заметный рост. В стране в 2,6 раза, в округе — в 1,8 раза, в республике — в пять раз.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации

Регион 2020 2019 2018 2017 2016 Изменение 2019—2020 гг. Российская Федерация 1 917 1 728 1 387 1 051 722 10,9% Приволжский федеральный округ 207 201 168 136 118 3,0% Кировская область 2 3 3 6 4 -33,3% Нижегородская область 26 28 10 10 16 -7,1% Оренбургская область 18 19 19 15 24 -5,3% Пензенская область 15 10 10 17 14 50,0% Пермский край 14 16 28 14 12 -12,5% Республика Татарстан 15 9 6 5 3 66,7% Республика Башкортостан 23 14 6 14 8 64,3% Республика Марий Эл 2 2 4 1 0 0,0% Республика Мордовия 6 1 2 5 0 500,0% Самарская область 8 10 13 12 17 -20,0% Саратовская область 60 68 44 13 9 -11,8% Удмуртская Республика 9 11 13 4 4 -18,2% Ульяновская область 5 7 8 8 5 -28,6% Чувашская Республика 4 3 2 12 2 33,3%

Отмывание денег

Рекордное количество случаев неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ) обнаружили в республике в минувшем году — 22 ед. Так, с 2016 года такие эпизоды практически отсутствовали в Татарстана. Один случай был только в 2018-м.

— Сейчас все платежи, практически, проводятся через клиент-банк. Создали подставную компанию. Номинальный директор получает в кредитной организации электронный ключ для доступа к клиент-банку и тут же он отдает его другим лицам, которые фактически будут распоряжаться расчетным счетом. А этот электронный ключ, который обеспечивает доступ к клиент-банку, в России является средством платежа. И подобную передачу электронного ключа от номинального директора к «теневым ребятам» начали квалифицировать по статье 187 УК РФ. Это дополнительный аргумент того, что вскрыли какую-то «обнальную» сеть, — пояснил Руслан Долотов.

Антилидером по количеству дел по этой статье является Нижегородская область с 217 зарегистрированными преступлениями, прирост за год — более, чем в пять раз. Впрочем, цифры растут на протяжении пяти лет повсеместно: в ПФО — в девять раз, по России — в семь раз и более.

Неправомерный оборот средств платежей

Регион 2020 2019 2018 2017 2016 Изменение 2019—2020 гг. Российская Федерация 1 346 842 541 239 185 59,9% Приволжский федеральный округ 633 517 297 112 70 22,4% Кировская область 7 6 3 0 0 16,7% Нижегородская область 217 42 71 58 0 416,7% Оренбургская область 0 2 27 2 0 -100,0% Пензенская область 2 1 1 1 3 100,0% Пермский край 12 33 12 2 0 -63,6% Республика Татарстан 22 0 1 0 0 - Республика Башкортостан 0 3 4 3 4 -100,0% Республика Марий Эл 77 73 6 2 2 5,5% Республика Мордовия 0 7 15 1 2 -100,0% Самарская область 41 26 36 3 13 57,7% Саратовская область 0 0 10 0 0 - Удмуртская Республика 141 46 80 38 37 206,5% Ульяновская область 111 146 8 0 3 -24,0% Чувашская Республика 3 132 23 2 6 -97,7%

Преднамеренное банкротство



В масштабах страны преступления по преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) носят единичный характер (147 ед.). На Татарстан из этого количества приходится 10% или 14 случаев. Республика занимает первое место по этому показателю в Поволжье, с долей почти в половину (в округе — 32 ед.). В прошлом году в регионе фиксировали более чем двукратный рост таких преступлений. Впрочем, ряд экспертов считают, что эти цифры все равно очень маленькие:

— Преднамеренное банкротство — инструмент чтобы не рассчитываться по долгам. Эта статья не особо интересна правоохранителям, она трудно доказуема. По ней в СИЗО людей закрывать нельзя. Сроки наказания по ней маленькие. Хоть это и тяжкая статья, она не интересна правоприменителям. Скорее всего, была накрыта группа компаний, взаимосвязанных, которая ушла в банкротство. И так как была однотипная ситуация, сразу возбудили несколько уголовных дел по каждой компании, — полагает Руслан Долотов.

Преднамеренное банкротство

Регион 2020 2019 2018 2017 2016 Российская Федерация 147 153 155 166 146 Приволжский федеральный округ 32 42 41 25 34 Кировская область 3 4 2 1 1 Нижегородская область 1 6 1 2 0 Оренбургская область 4 2 2 0 2 Пензенская область 0 0 1 1 0 Пермский край 1 6 4 3 11 Республика Татарстан 14 6 9 1 5 Республика Башкортостан 3 2 6 6 4 Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 Республика Мордовия 1 0 1 0 0 Самарская область 2 5 7 3 2 Саратовская область 0 5 3 2 3 Удмуртская Республика 1 2 0 0 1 Ульяновская область 0 1 0 1 0 Чувашская Республика 2 3 5 5 5

Уклонение от налогов и сборов

Татарстан в тройке регионов ПФО с наибольшим числом бизнесменов, уклоняющихся от уплаты налогов и сборов (ст. 199 УК РФ) — всего 20 дел по прошлому году. Впереди Самарская (47 ед.) и Нижегородская (21 ед.) области.

— Татарстан — экономически высокоразвитый регион России. И в целом, учитывая последнее, высокое количество налоговых преступлений, это вполне объяснимо. Чем выше уровень экономики, развития, чем больше денег в регионе, тем больше вероятность ухода от налогов, — пояснил Руслан Долотов.

Однако стоит отметить, что с каждым годом ситуация улучшается. Количество преступлений по России за 5 лет уменьшилось на 44%, в ПФО на 29%, а в Татарстане на 39%. Это может быть связано с тем, что в последние годы в России существенно подняли порог налоговой недоимки, с которого наступает уголовная ответственность. Уголовное право у нас стало одним из инструментов, в том числе взыскания налогов, считает Руслан Долотов:



— По статье 199-й можно любого человека (руководителя организации) освободить от уголовной ответственности, если после возбуждения уголовного дела налоги этой организации, пени и штрафы были погашены в полном объеме. Причем неважно, кем были погашены. Поэтому, чтобы стимулировать людей дополнительно к тому, чтобы они погашали налоги используют такую вот «дубинку» в виде уголовного права. В каких-то регионах такую «дубинку» используют с большей охотой, а в каких-то регионах стараются идти путем взыскания через арбитражный процесс.

Уклонение от уплаты налогов, сборов

Регион 2020 2019 2018 2017 2016 Изменение 2019—2020 гг. Изменение 2016—2020 гг. Российская Федерация 1016 1538 1812 1754 1823 -33,9% -44,3% Приволжский федеральный округ 160 253 264 251 226 -36,8% -29,2% Кировская область 5 7 9 8 10 -28,6% -50,0% Нижегородская область 21 44 28 22 11 -52,3% 90,9% Оренбургская область 17 17 19 17 18 0,0% -5,6% Пензенская область 4 6 5 6 7 -33,3% -42,9% Пермский край 9 17 25 33 19 -47,1% -52,6% Республика Татарстан 20 33 40 31 33 -39,4% -39,4% Республика Башкортостан 3 10 14 15 28 -70,0% -89,3% Республика Марий Эл 1 4 8 10 7 -75,0% -85,7% Республика Мордовия 7 12 13 8 5 -41,7% 40,0% Самарская область 47 52 40 38 33 -9,6% 42,4% Саратовская область 6 19 24 22 14 -68,4% -57,1% Удмуртская Республика 6 12 18 16 17 -50,0% -64,7% Ульяновская область 9 4 2 8 5 125,0% 80,0% Чувашская Республика 5 16 19 17 19 -68,8% -73,7%

Подкуп

По числу регистрируемых случаев коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) республика также в тройке антилидеров с количеством в 36 ед. Опережает нас Удмуртская Республика (77 случаев) и Пермский край (63 случая). При этом если в ПФО число преступлений несколько уменьшилось (-4,9%), то в России на 17% увеличилось.

Как прокомментировал Руслан Долотов, под статью коммерческого подкупа могут попадать так называемые «откаты». Например, компания занимается видом деятельности, который требует страхования. Страховщик предлагает лицу, отвечающему за выбор страховой компании, выбрать их, а взамен предлагает деньги. Предлагает установить страховую премию, которая нравится страховой компании, а часть денег дадут лицу, принимающему решение по выбору СК, поясняет эксперт:

— Это те преступления, которые достаточно трудно выявить. Из года в год цифры мало меняются в регионах. Обычно правоохранители, когда готовят отчетность (например, ежегодную) по отдельным статьям, то есть негласное правило, что в новом периоде показатели должны быть чуть лучше, чем в предыдущем периоде. И система становится заложником ситуации, требует искать в конкретном направлении. Объективно по количеству зарегистрированных преступлений в отчетном периоде менее двух—трех сотен трудно говорить о тенденции.

Коммерческий подкуп

Регион 2020 2019 2018 2017 2016 Изменение 2019—2020 гг. Российская Федерация 1 162 990 740 840 1 165 17,4% Приволжский федеральный округ 289 304 212 175 324 -4,9% Кировская область 30 27 42 14 6 11,1% Нижегородская область 6 15 10 9 9 -60,0% Оренбургская область 9 47 6 9 6 -80,9% Пензенская область 6 6 4 1 14 0,0% Пермский край 63 66 17 13 74 -4,5% Республика Татарстан 36 45 32 39 24 -20,0% Республика Башкортостан 17 13 11 34 116 30,8% Республика Марий Эл 0 0 1 0 0 - Республика Мордовия 24 9 6 3 2 166,7% Самарская область 2 24 44 14 22 -91,7% Саратовская область 4 4 7 8 7 0,0% Удмуртская Республика 77 38 5 21 4 102,6% Ульяновская область 8 4 25 3 8 100,0% Чувашская Республика 7 6 2 7 32 16,7%

Подделки акцизов, марок и знаков

По количеству преступлений по изготовлению, сбыту поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использования (ст. 327.1 УК РФ) снова выделился Татарстан, правда, в положительном ключе. Это единственный регион в Приволжском округе, где не зарегистрировано ни одного случая за прошлый 2020 год. Среднее число таких преступлений в ПФО — 14 ед.

Всего за 5 лет в республике было зафиксировано три случая по статье 327.1 УК РФ: два в 2017-м и один в 2019 году. В целом по России ситуация за тот же период времени значительно улучшилась. Если в 2016-м зарегистрировано 4 613 преступлений, то в 2020-м их стало почти в три раза меньше — 1 651 случай. В Поволжье за тот же период количество снизилось на треть — с 374 ед. в 2016-м до 214 ед. в 2020-м.

Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование

Регион 2020 2019 2018 2017 2016 Российская Федерация 1651 1931 3368 4139 4613 Приволжский федеральный округ 214 210 386 376 374 Кировская область 38 16 7 18 41 Нижегородская область 3 4 8 84 71 Оренбургская область 2 3 1 8 11 Пензенская область 23 26 53 64 46 Пермский край 16 17 22 5 19 Республика Татарстан 0 1 0 2 0 Республика Башкортостан 5 13 66 22 20 Республика Марий Эл 9 2 15 16 26 Республика Мордовия 3 4 14 10 40 Самарская область 19 12 26 21 25 Саратовская область 53 50 38 73 46 Удмуртская Республика 39 52 89 38 19 Ульяновская область 2 9 46 6 6 Чувашская Республика 2 1 1 9 4