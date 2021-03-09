Минниханов дал чиновникам две недели на разработку решения проблемы со школой в Куюках

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по строительству школы в деревне Куюки. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана.

По словам руководителя пресс-службы Лилии Галимовой, власти также должны проработать вопросы транспортной инфраструктуры, и возможность создания рабочих мест в непосредственной близости к жилому массиву.

Жители ЖК «Светлый» добиваются строительства школы в Куюках уже не первый год. Из-за того, что в селе нет школы, родители вынуждены возить детей в Казань каждое утро. Существующая двухполосная дорога с транспортным потоком не справляется, из-за чего образуются ежедневные пробки. Ранее «Реальное время» публиковало подробный материал о том, как вымощенная обещаниями дорога в ЖК «Светлый» привела в транспортный ад и почему дети вынуждены вставать в школу в пять утра. Позже стало известно о решении о создании рабочей группы по строительству и реконструкции дороги Куюки — Богородское.



Ольга Плешкова