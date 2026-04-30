Где развивать бизнес в Казанской агломерации

Обзор промпарков в Казани и окрестностях и планы на развитие

Промпарки — вопрос государственный?!

Недостаток площадей под промышленность и качественных складских помещений под аренду — давняя проблема Казанской агломерации. Несмотря на некоторое замедление спроса в силу объективных экономических причин, необходимость в промышленных арендных объектах в Казанской агломерации сохраняется. Об этом, в частности, говорила глава АИР РТ Талия Минуллина в январе 2026 года:

— В агентство еженедельно поступают запросы об аренде промышленных помещений. Инвесторы сейчас не спешат строить новые объекты. Многие хотят арендовать готовые помещения, но их не так много в республике. А те, что есть, стоят слишком дорого. Это негативно сказывается на развитии инвестиционной деятельности и привлечении новых проектов в Татарстане.

Развитие промышленных парков в крупных промышленных ядрах Татарстана — задача государственная. Казанская агломерация вызывает особый интерес с этой точки зрения. Ведь ее разрастание увеличивает маятниковую миграцию и нагрузку на дорожную сеть. Поэтому развитие промпарков и других элементов деловых ядер в районах перспективной застройки призвано увеличить количество рабочих мест и снизить необходимость ездить на работу в другой конец города или вовсе в другой район.

Индустриальный парк «Северные ворота» получит от федеральных властей лимит на компенсацию до 3 млрд рублей.

Этим вопросом занимаются власти на всех уровнях — и на федеральном, и на региональном. Однако без материальных и организационных вложений частных инвесторов строить промпарки невозможно. Экспертиза частных девелоперов, их капитал, системная работа — все это становится базой, на которую налагаются меры государственного регулирования и — в ряде случаев — поддержки.

Так, в марте стало известно, что федеральное правительство направит финансирование из бюджета на компенсацию затрат по строительству промпарков в восьми регионах, в их числе Татарстан. В республике господдержка направляется на семь проектов, из них три — это промышленные парки Казанской агломерации. 1,4 млрд рублей в 2026 году вернется инвесторам индустриального парка «Лаишево», индустриальный парк «Северные ворота» получит лимит на компенсацию до 3 млрд рублей, а парк «Тура 2.0» за два ближайших года получает общий объем компенсаций в 287 млн рублей.

В январе 2026 года распоряжением правительства РТ была создана межведомственная рабочая группа по вопросу развития промышленных парков в Казанской агломерации. Она курирует создание, аккредитацию промпарков, отбор заявок на меры поддержки и развитие инфраструктуры. Основная задача комиссии — обеспечивать взаимодействие министерств и ведомств, которые регулируют работу промышленных парков.

Ее руководитель — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. В числе участников — глава Минпромторга Олег Коробченко, министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, директор Института пространственного планирования республики Олег Григорьев, глава АИР РТ Талия Минуллина, руководители других профильных министерств и ведомств.

В январе 2026 года распоряжением правительства РТ была создана межведомственная рабочая группа по вопросу развития промышленных парков в Казанской агломерации.

В марте же прошло первое заседание рабочей группы, на котором рассмотрели 14 перспективных проектов промпарков от частного ленд-девелопера, семь из которых определены как приоритетные.



«Промпарк — это, по сути, франшиза на производственную инфраструктуру»

Требования представителей бизнеса, которые ищут площадку под производство, могут быть разными, но базовые запросы, как правило, едины. Например, Арсений Грушелевский, генеральный директор ООО «Протейрос», описывает нашему изданию свои принципы выбора площадки:

— Для нас принципиально важны несколько вещей. Первое — инфраструктура. Речь не только о достаточных электрических мощностях и нормальных подъездных путях, но и о надежности этой инфраструктуры. Производство не может позволить себе простои из-за перебоев с электричеством или потому что к воротам не проехал грузовик. Второе — доступность рабочей силы. Производству нужны люди — операторы, технологи, наладчики. Если площадка находится на отшибе, без нормального транспортного сообщения, удержать персонал крайне сложно. Особенно сейчас, когда молодежь готова жертвовать заработком ради комфорта. Третье, и это часто недооценивают, — экосистема соседей. Когда рядом находятся компании смежных отраслей, возникает синергия: можно договориться о совместной логистике, найти субподрядчика в соседнем цехе, быстро закрыть узкую задачу через партнера. Это живая коллаборация, которую невозможно организовать удаленно. Ну и наконец — административная среда: наличие управляющей компании, которая решает хозяйственные вопросы, помогает с разрешительной документацией, не оставляет тебя один на один с коммунальными службами.

По словам предпринимателя, Казань в этом смысле один из наиболее благополучных российских городов. Здесь есть реальная инфраструктура: Технополис «Химград», КИП «Мастер», ряд других площадок. Выбор, по сравнению со многими регионами, есть. Но «найти площадку» и «найти подходящую площадку» — разные вещи, по мнению Арсения Грушелевского. Когда начинаешь разбираться детально, выясняется, что мощности заняты, нужный метраж не совпадает или локация хороша, но с транспортной доступностью для сотрудников есть вопросы.

— Если бы я искал площадку прямо сейчас — я бы серьезно смотрел в сторону промышленного парка, а не отдельно стоящего здания. Причина простая: ты платишь не только за квадратные метры, но и за готовую операционную среду. Управляющая компания, охрана, коммунальные сети, юридический адрес, соседи-предприниматели с похожими задачами — все это имеет реальную стоимость, которую легко не заметить, пока не начнешь выстраивать это самостоятельно. Промпарк — это, по сути, франшиза на производственную инфраструктуру. И для МСП, у которого нет ресурсов держать отдельного человека под хозяйственные вопросы, это зачастую самое разумное решение, — говорит собеседник издания.

Обзор промпарков в Казанской агломерации: где работать будем?

В Казанской агломерации уже работает или планируется к открытию ряд промпарков, которые постепенно заполняются резидентами. Это касается и городской черты, и ближайших к Казани муниципальных районов. «Реальное время» собрало несколько примеров промышленных парков, которые уже введены в эксплуатацию либо планируются к разработке. Перед вами — их сводный обзор (информация о характеристиках и вакантных площадях взята с сайтов промпарков, — прим. ред.).

Промышленный парк Расположение Характеристика Вакансия Технополис «Химград» Казань, северо-запад, на въезде в город со стороны трассы М-7 Площадка, ориентированная на химическую и нефтехимическую отрасли. Комплексная инженерная инфраструктура, управление по принципу «одного окна», для удобства работы внедрена CRM-система. Резиденты площадки — компании МСБ, занятые в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения, энергоэффективности, медицинских технологий 6,5 тыс. кв. м — различные помещения под производства, офисы и склады. Производственно-логистический парк «Вертелевка» Казань, Советский район, между Мамадышским трактом и трассой М-7 Площадка ориентирована на производство, размещение складов, торговли, офисов, автосервисов, сервисных центров. Готовые земельные участки площадью от 0,3 до 0,9 га со всеми необходимыми коммуникациями, расположенные рядом с рынком предполагаемого сбыта, передаваемые в частную собственность и объединенные общей концепцией для развития малого и среднего предпринимательства. Быстрый старт бизнеса, готовая архитектурная концепция 11 участков от 0,3 до 0,9 га в I очереди;



20 участков от 0,17 га до 0,65 га в II очереди Индустриальный парк «Северные ворота» Казань, Московский район Возможность аренды земельного участка под строительство производства или аренды готового производственного помещения. Модули от 3,5 тыс. до 7,5 тыс. кв. м. Готовая производственная и транспортная инфраструктура Свободно для аренды 14,71 га земли под строительство;



56 015 кв. м готовых производственных помещений под производство Индустриальный парк «Восток» Казань, между Мамадышским и Вознесенским трактами Старт проекта — III квартал 2026 года. Технопарк для малого и среднего бизнеса, расположение в городской черте. Производственные и складские площади, значительные объемы предусмотрены под офисы, торговлю и объекты обслуживания. Парк будет оснащен всей необходимой инженерией (сети, дороги). На первой линии Мамадышского тракта планируется создать два крупных торгово-административных комплекса с якорным строительным гипермаркетом По запросу Промышленный парк «Авиатор» Казань, Авиастроительный район Технологическая площадка для предпринимателей в области производства, НИОКР и стартапов, частный технопарк. Обеспечение среды и условий для создания инновационных систем и приборов, разработанных и произведенных в России По запросу Индустриальный парк «М7-Волга» Верхнеуслонский район, рядом с Иннополисом, вдоль трасс М-7 и Р-241 Идет продажа участков. Площадка для размещения производственных и логистических объектов. 30 минут до Казани, удобный выезд на трассы, ведущие в Москву, Уфу, Ульяновск, Самару. Асфальтированные дороги, газоснабжение до 6,2 тысячи кубометров в сутки, возможность подключения электросети мощностью до 4 МВт. В процессе — строительство внутренних дорог, разводка коммуникаций до участков и благоустройство территории Общая площадь индустриального парка — 13 га. Предоставляются участки от 25 до 80 соток с возможностью объединения их до 3 га Промышленный парк «Лаишево» Лаишевский район, между аэропортом «Казань» и с. Столбище Площадка для размещения высокотехнологичных производственных предприятий.

Резидентам, планирующим строительство собственного завода или технопарка, предоставляются готовые земельные участки в аренду с возможностью быстрого подключения к инженерным сетям и правом последующего выкупа. два свободных участка земли вдоль трассы, ведущей к аэропорту Индустриальный парк «Тура 2.0» Зеленодольский район, Осиновское сельское поселение Индустриальный парк с площадками под производство и складское хранение. Инженерная инфраструктура. Доступны меры поддержки МСП, налоговые преференции и т. д. По запросу Индустриальный парк «Весна 2.0» Зеленодольский район, вблизи пос. Васильево Ориентирован на производственно-складские помещения. Есть земельные участки от 30 соток под строительство и арендные помещения от 500 кв. м для логистики, производства, торговли и сборочных линий. К участкам подведены коммуникации. Собственная управляющая компания. Возможно строительство и управление под заказ 14 свободных участков Индустриальный парк «Большой Зеленодольск» Зеленодольский район, рядом с поселком Новая Тура Парк площадью 125 гектаров находится на стадии реализации, ввод запланирован на ближайший год. В проекте предусмотрено размещение объектов легкой промышленности и оптовой торговли, логистические, распределительные комплексы. Инвесторам предлагается концепция Greenfield (участки с подведенными коммуникациями и подготовленными документами под строительство промышленных объектов) По запросу

Это лишь несколько примеров промышленных и индустриальных парков, которые готовятся к запуску или уже принимают инвесторов и производства. Общая канва — единая: на площадках создается богатая инфраструктура для бизнеса, оснащенная всеми необходимыми инженерными коммуникациями, предлагающая помощь управляющей компании и создающая синергетическую коммуникацию для резидентов.

В Казанской агломерации уже работает или планируется к открытию ряд промпарков, которые постепенно заполняются резидентами. Это касается и городской черты, и ближайших к Казани муниципальных районов.

Большие планы: как изменится агломерация в ближайшее десятилетие

Впереди — интенсивное развитие концепции. На днях стало известно, что на территории Казанской агломерации, на землях компании ASG, в рамках проектов «Восточная дуга», «Большой Зеленодольск» и «Зеленая дуга» планируется создать 17 индустриальных парков и общественно-деловых ядер. Ожидается, что они станут драйверами развития будущих территорий, сократят маятниковую миграцию, создадут десятки тысяч рабочих мест и помогут развитию промышленности республики. Пять из них уже заложены в границах Казани (таков, например, индустриальный парк «Восток» из таблицы выше). В «Большом Зеленодольске» планируются два индустриальных парка (в районе Новой Туры и близ Айши), еще девять площадок равномерно распределены по «Зеленой дуге».

Именно из этого пула будущих промышленных площадок были отобраны семь приоритетных в марте на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития промышленных парков в Казанской агломерации.

— В общей сложности на территории Казанской агломерации (за пределами Казани) в перспективе до 2050 года под общественно-деловую и производственно-складскую застройку планируется вовлечь в оборот 1,9 тыс. га. Полезная площадь составит более 1,5 тыс. га, еще 222 га будет направлено под озеленение и благоустройство. Совокупный потенциал застройки — 6,7 млн кв. м, в том числе 389 тыс. кв. м — под торговые и коммерческие объекты. Расчетное количество резидентов превышает 2 тыс. Планируется создание свыше 67,4 тыс. новых рабочих мест непосредственно в промпарках и коммерческих объектах. С учетом мультипликативного эффекта в смежных отраслях эта цифра может достигать 100—130 тыс. По нашим расчетам, в республиканский бюджет будет ежегодно поступать порядка 2 млрд руб. земельных и имущественных налогов, в муниципальные бюджеты — 353 млн руб., — рассказал директор по развитию территорий группы компаний ASG invest Ринат Аисов в интервью для «РБК Татарстан».

Он объясняет, что для сбалансированного развития территории необходимо строить не только жилье, но и точки делового притяжения, рабочие места. Общественно-деловые ядра и промышленные парки, по мнению экспертов, становятся драйверами развития локаций. Они решат проблемы маятниковой миграции, создания рабочих мест, обеспечат условия для развития малого и среднего бизнеса. Синергия частной инициативы и государственной регуляции в этом вопросе — важнейший фактор успеха.

