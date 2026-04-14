КАМАЗ вложит 200 млрд рублей в создание нового промпарка «Мастер»

На рынок Закамья выведут до 1 млн «квадратов» площадей, или две трети от объема КИП «Мастер»

В республике в течение 15 лет построят Набережночелнинский промышленный парк «Мастер» стоимостью 200 млрд рублей. По поручению раиса Татарстана подготовлено постановление Кабмина РТ, которое сейчас проходит экспертизу.

Проект начнут реализовывать уже в следующем году под управлением КИП «Мастер» — дочернего предприятия КАМАЗа. В компании рассчитывают на возмещение 75% затрат — в пределах сумм уплаченных налогов в федеральный бюджет от резидентов парка. Из них софинансирование из федерального бюджета составит 99%, финансирование из бюджета Татарстана — 1%.

Объект построят в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», с дальнейшим возмещением затрат на создание объекта за счет бюджетных субсидий. Для этого управляющей компании промпарка — ООО «НПП «Мастер» нужно будет пройти аккредитацию в Минпромторге России.

По оценкам экспертов, новый промпарк выведет на рынок от 800 тысяч до 1 млн кв. м производственных площадей, что в условиях дефицита рынок Закамья быстро поглотит.

Василя Ширшова