Татарстанское УФАС признало незаконной отсрочку выплат по замене лифтов в шести городах

Фонд планировал произвести расчет с подрядчиком только в 2031 году, через 5 лет после сдачи объектов, при этом четкий график платежей отсутствовал

Фото: Динар Фатыхов

Управление федеральной антимонопольной службы Татарстана признало незаконной закупку на замену лифтов в шести городах. В 2022—2023 годах Фонд ЖКХ Татарстана объявил аукцион на замену 31 лифта в многоквартирных домах шести городов региона: Альметьевска, Казани, Елабуги, Заинска, Зеленодольска и Нижнекамска. Начальная стоимость контракта составила 130,4 млн рублей.

Однако ФАС выявила существенные нарушения в условиях закупки. Главным нарушением стал срок оплаты работ — Фонд планировал произвести расчет с подрядчиком только в 2031 году, через 5 лет после сдачи объектов. При этом четкий график платежей отсутствовал.

Кроме того, в договоре содержалось условие об освобождении Фонда ЖКХ от ответственности за задержку оплаты в случае отсутствия средств из бюджета или от собственников. УФАС признало незаконным и объединение в один лот объектов, расположенных в разных городах республики, что ограничивало конкуренцию.

Реальное время / realnoevremya.ru

Антимонопольная служба вынесла предписание об устранении незаконных условий из документации закупки.

— Ссылка на то, что средств может не быть, — не является обстоятельством непреодолимой силы. Объединение в один лот территориально разрозненных объектов (от Альметьевска до Зеленодольска) в антимонопольной службе квалифицировали как укрупнение, ограничивающее конкуренцию и нарушающее законодательство, — сказано в сообщении УФАС.

Наталья Жирнова