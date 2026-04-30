Заблокированный «Металлург»: «Ак Барс» задавил уральцев секретным оружием Гатиятулина

Казанская команда повела в серии и приблизилась к финалу Кубка Гагарина

«Ак Барс» выиграл третий матч серии у «Металлурга» со счетом 4:1 в полуфинале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы доминировали в первом периоде, додавили соперника во втором, а в третьей двадцатиминутке «засушили» победу. Но главным залогом победного результата стали не голы. Как «Ак Барс» повел в серии 2:1 и в чем секрет Анвара Гатиятулина — в материале «Реального времени».

Составы без изменений, «Капитан Татарстан» — на месте

На третий матч серии тренеры «Ак Барса» и «Металлурга» решили не делать изменений в составе. На льду появились все те же игроки и сочетания, что играли во втором поединке в Магнитогорске.

Хотя какие-то замены вполне могли быть. И если у «Металлурга» отсутствие изменений можно было списать на «победный состав не меняют», то у «Ак Барса» ожидали вероятное появление Максима Арефьева. Анвар Гатиятулин уже всех приучил, что в середине серии в этом плей-офф дает отдохнуть своему основному вратарю Тимуру Билялову. Но сейчас тренер «барсов» не решился на такой ход.

Неизменной в Казани осталась традиция с «Капитаном Татарстана». Вновь, как и в сериях с «Трактором» и минским «Динамо» перед первой домашней игрой на льду «Татнефть Арены» появился легендарный экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. На этот раз «татарский герой» вышел без щита-эчпочмака, но с бластером в руках и «огнеметом» без огня разгонял противников на площадке.

Дубль Кателевского

Матч начался с того, что команды сыграли почти 9 минут без остановки. Этот отрезок едва не завершился голом — Владимир Ткачев, находясь прямо возле штанги, не попал в пустой угол ворот «Ак Барса». После этого «Металлург» завладел некоторым преимуществом, игроки имели неплохие подходы в зоне казанцев. Однако «барсы» поймали «Магнитку» на контратаке. Алексей Пустозеров и Никита Дыняк поборолись за шайбу, выцарапали у соперника и откатили на «пятачок» Дмитрию Кателевскому, который был точен — 1:0.

Пару мгновений спустя «Ак Барс» мог удвоить счет. Илья Карпухин и Григорий Денисенко вдвоем вывели на ударную позицию Дмитрия Яшкина, который бросил в штангу. Разница все равно увеличилась в пользу «барсов», всего лишь стоило немного подождать. Четвертое звено хозяев снова поймали «Металлург» на контрвыпаде и Кателевский оформил свой первый дубль за карьеру в плей-офф — 2:0.

Начало второго периода «Магнитка» провела значительно активнее казанцев. Гости постоянно лезли на ворота Билялова, но голкипер выстоял. А затем на исходе пятой минуты судьи зафиксировали удаление Никиты Короткова. «Барсы» долго не могли расставиться в зоне «Металлурга», однако в конце времени большинство все-таки реализовали свою попытку. С синей линии шайбу довели до Яшкина, который с круга вбрасывания прошил Илью Набокова — 3:0.

Тут же мог забить Пустозеров, убежавший с зоны «Ак Барса» до чужого вратаря, но его не переигравший. А вот «Металлург» собственный момент использовал: Робин Пресс пульнул издали — 3:1. Сразу гости заработали большинство, где Люк Джонсон упустил возможность поразить ворота на дальней штанге — вытащил бросок Билялов. Еще один выгодный момент, уже в равных составах, упустил Роман Канцеров. Следом хозяева потеряли Пустозерова. Форвард столкнулся головой в центре площадки с Русланом Исхаковым и прямиком отправился в раздевалку. При таких обстоятельствах «барсам» было важно уйти на перерыв с разницей в две шайбы, с чем они успешно справились.

С середины третьего периода «Металлург» окончательно закрыл «Ак Барс» в своей зоне. Но, что удивительно, по сути, гости не создал ничего серьезного. Особую роль в этом сыграли игроки хозяев, героически бросавшиеся под шайбу. Игровой снаряд даже не долетал до Билялова, у которого и без этого хватало напряжения у ворот. В итоге заблокированных бросков у «Ак Барса» за матч набралось аж 29 штук. А окончательный счет встречи установил Кирилл Семенов, поразивший пустые ворота в самом конце поединка — 4:1.

«Ак Барсу» важны другие показатели, чем только лишь голы

«Ак Барс» повел в серии 2:1, команде Анвара Гатиятулина осталось одержать всего две победы для выхода в финал Кубка Гагарина. Звучит довольно легко, хотя выполнить задачу будет сложнее. А ведь до начала плей-офф мало кто вообще ожидал, что «барсы» дойдут до этой стадии турнира, а про игру с преимуществом в серии с «Металлургом» и говорить не стоит. Казанцы превзошли все ожидания.

И выделить кого-то персонально в «Ак Барсе» сложно. Задай вопрос, кто лидер у команды на льду — никто не даст точного ответа. В третьем матче с «Металлургом» лучшими были парни из чеккерского звена. Но разве в них секрет Гатиятулина? Нет, конечно. У нынешнего «Ак Барса» важнее другие показатели. В среду «барсы» просто задавили соперника блок-шотами (29:5), выигранными вбрасываниями (29:23) и силовыми приемами (32:18). А главное — сыграли с максимальной концентрацией, о чем поведал и Гатиятулин.

— Много говорили про концентрацию, про нацеленность, во второй игре мы это немножко потеряли, а сегодня вернули. Хочу отметить — ребята заблокировали 29 бросков, это важный показатель. Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Понятно, что разбираем соперника, у них много сильных сторон. Все их закрыть маловероятно, но можно минимизировать, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Металлург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 — Кателевский (Дыняк, Пустозеров, 15:04);

2:0 — Кателевский (Пустозеров, Миллер, 18:08);

3:0 — Яшкин (Лямкин, Семенов, 27:09, 5х4);

3:1 — Пресс (31:52);

4:1 — Семенов (59:05, ПВ).

Счет в серии: 2-1.

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» состоится 1 мая в Казани в 15:00 по московскому времени. Помнится, перед первой игрой Гатиятулин говорил, что стартовый поединок всегда важен. Так вот, четвертый поединок теперь становится еще главней. От этого матча зависит, с каким счетом в серии команды поедут в Магнитогорск — 3:1 в пользу «Ак Барса» или ничья 2:2. Разница — неимоверная.