В Татарстане утвердили статус ответственного бизнеса

Компании и ИП смогут получить статус при выполнении ряда условий, включая ЭКГ-рейтинг не ниже 71 балла и уплату налогов в бюджет республики

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

В Татарстане официально утверждены правила присвоения бизнесу статуса «ответственного субъекта предпринимательской деятельности». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, претендовать на статус могут компании и индивидуальные предприниматели, работающие на территории республики и уплачивающие налоги в региональный бюджет. Обязательным условием также является индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг) не ниже 71 балла по национальному стандарту ГОСТ Р 71198-2023.

Статус присваивается сроком на один год с возможностью продления. Уполномоченным органом назначено Министерство экономики Республики Татарстан, которое будет принимать заявления, вести реестр ответственных субъектов и координировать взаимодействие бизнеса с органами власти при предоставлении мер господдержки.

Для получения статуса необходимо подать заявление лично, через представителя или по электронной почте. Решение о присвоении статуса принимается в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления.



Ариана Ранцева