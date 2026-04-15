Проект молочного комплекса в Мамадышском районе за 7 млрд одобрила госэкспертиза
В прошлом году появлялась информация, что в строительство крупного животноводческого комплекса в Мамадышском районе Татарстана вложится ООО «АПК Продовольственная программа» Рифата Мутигуллина
Проект животноводческого комплекса молочного направления на 13,3 тысячи коров в Мамадышском районе Татарстана получил положительное заключение госэкспертизы. Это стало известно на портале ЕГРЗ.
Производство будет находится в Ишкеевском сельском поселении.
Застройщиком является ООО «Милк Ингредиентс», чьим директором и учредителем является Рифат Мутигуллин. Ранее сообщалось, что ООО «АПК Продовольственная программа» Рифата Мутигуллина инвестирует 7 млрд рублей в строительство крупного животноводческого комплекса в Мамадышском районе Татарстана. С запуском молочной фермы Мамадышский район сможет вдвое увеличить производство сырого молока высшего сорта — до 700 тонн в сутки, уточнил глава Мамадышского района Вадим Никитин.
