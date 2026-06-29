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Глава Минобороны сообщил об активном внедрении ИИ в системы ПВО

12:04, 29.06.2026

Результаты представят к ноябрю

Глава Минобороны сообщил об активном внедрении ИИ в системы ПВО
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Искусственный интеллект активно внедряется в систему противовоздушной обороны, и ожидается, что результаты будут представлены к ноябрю. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, пишет RT.

— Мы сотрудничаем с рядом гражданских компаний, хотя бы с одной из них. Мы активно развиваем эту инициативу, — отметил он.

Ранее сообщалось, как ИИ может помочь быстрее найти работу.

Никита Егоров

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