Telegram получил штраф в 3,5 млн рублей за запрещенный контент

Это уже не первый штраф мессенджера

Фото: Динар Фатыхов

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн рублей за распространение запрещенной в России информации. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Согласно решению, Telegram не исполнил обязанность по мониторингу и ограничению доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства, а также к материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних. В качестве наказания суд назначил компании штраф в размере 3,5 млн рублей.

Это уже не первый штраф мессенджера. Ранее суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей по той же статье. Кроме того, Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление контента с призывами к экстремизму — мессенджер привлекли к ответственности за нарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ.

Наталья Жирнова