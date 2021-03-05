Техника безопасности для инвестора

Россия, как и весь остальной мир, переживает бум инвестирования. Низкие ставки по депозитам, удобные брокерские приложения и активная реклама инвестиций сделали свое дело. В феврале 2021 года число инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов человек, из них 5 миллионов пришли в прошлом году. О том, каких правил придерживаться инвесторам на рынке акций и во что вкладываться, рассказывает Булат Хузиев, региональный директор ИК «Фридом Финанс» в Набережных Челнах.

Приход новых инвесторов, а значит, и новых денег способствует увеличению объема торгов и ликвидности, что в целом сказывается на российском рынке акций положительно. Однако чересчур активное и порой хаотичное инвестирование может стать проблемой.

Вот наиболее популярные ошибки начинающих инвесторов:

Вложить в фондовый рынок буквально все свободные средства

Покупать и продавать без стратегии

Забыть о диверсификации

Продавать/покупать на эмоциях

Многие новички, насмотревшись на динамику растущего рынка, создают портфель на все деньги (и хорошо если свои, некоторые начинают торговать с плечом, то есть берут кредит у брокера) в надежде на огромную прибыль. Однако рынок не всегда растет, никто не отменял экономические циклы, плюс на котировки может влиять новостной фон. В марте 2020 года акции отдельных эмитентов падали на 40—50%. Конечно, с тех пор рынок восстановился, однако представьте, сколько денег вы бы потеряли, если бы именно в этом месяце вам пришлось срочно продавать активы и выводить средства?

На самом деле, такие просадки рынка — это возможность купить подешевевшие акции. Чтобы это понимать, нужно заниматься финансовым образованием, читать аналитиков или консультироваться с профессионалами, например в брокере «Фридом Финанс», который входит в топ-10 самых крупных участников торгов на Московской бирже.

Перед инвестированием полезно создать подушку безопасности, а на биржу идти со свободными средствами

Подушкой безопасности обычно называют неприкосновенную сумму денег, которой должно хватить на несколько месяцев в случае форс-мажоров: потери работы, дорогостоящего лечения и т. д. Эти деньги можно положить на вклад или накопительный счет под небольшой процент. С одной стороны, эти средства должны храниться отдельно от тех денег, которые вы тратите каждый день, чтобы не было соблазна купить что-то дорогое и ненужное. С другой стороны, вы должны иметь к ним быстрый доступ, а сумма должна быть фиксированной и «несгораемой».

А что же с деньгами на брокерском счете? Вложенные в ценные бумаги средства будут работать отдельно. Тот самый пассивный доход, о котором так мечтают новоиспеченные инвесторы, появляется не сразу. Это результат долгосрочного грамотного вложения денег и «магии» сложного процента.

К сожалению, активная реклама инвестиций приводит к тому, что многие люди открывают брокерские счета без определенной цели — «просто попробовать». Однако при инвестировании очень важно понимать свои финансовые цели и сроки. Какую доходность вы бы хотели получить, когда вам понадобятся эти деньги — от этого зависит выбор инструментов. Какую просадку вы готовы пережить? Что будете делать, если выбранные активы не принесут ожидаемой доходности?

Решение

Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно иметь хотя бы минимальное представление о том, как устроен фондовый рынок. Сейчас многие брокеры предлагают своим клиентам пройти курсы для начинающих и этими возможностями надо пользоваться. Например, у инвестиционной компании «Фридом Финанс» есть биржевой университет, программа которого состоит из четырех самостоятельных курсов — от самых азов до тонкостей технического и фундаментального анализа. Пройти обучение в нем могут все желающие, а не только клиенты.

После этого нужно сформулировать конечную цель инвестирования и определить реальные сроки. Пройти тест на риск-профиль (это можно сделать почти у любого брокера). Помнить, что риск прямо пропорционален потенциальному доходу и отталкиваться от этого при выборе инструментов.

Зачастую новички открывают брокерский счет, чтобы купить акции «Газпрома» или Apple, потому что это известные бренды. Однако этого мало. Ни одна компания не застрахована от снижения цен акций, да и не факт, что конкретный бренд будет так же популярен через 10 или 20 лет.

В антихрупком портфеле, которому не страшна рыночная коррекция, должны быть самые разные инструменты: акции, облигации, драгоценные металлы, валюта. Их соотношение зависит от вашего риск-профиля и горизонта инвестирования

Аналитики «Фридом Финанс» напоминают, что наиболее безопасными инструментами остаются фонды на разные типы активов. Они обеспечивают максимальную диверсификацию даже при небольших суммах и не допускают «перекосов» в портфеле. На Московской бирже представлено множество БПИФ и ETF от разных управляющих компаний, при выборе ориентируйтесь на «наполнение» фонда и комиссию за управление.

Для примера возьмем фонды от ИК «Фридом Финанс»

БПИФ «Лидеры технологий» инвестирует в компании IT-сектора США с капитализацией более $50 млрд. В состав портфеля фонда входят Apple, PayPal, Facebook, Microsoft, Google и другие технологические гиганты. Фонд доступен широкому кругу инвесторов. Стоимость одного пая составляет около 2 000 рублей, в то время как общая стоимость акций (если купить, к примеру, по одной акции всех представленных компаний по одной штуке) достигает $8000.

ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся компаний» инвестирует в новые размещения выпусков облигаций перспективных российских компаний. Риски снижаются за счет высокого уровня диверсификации: в портфель включается свыше 20 бумаг эмитентов, представляющих 10 разных отраслей. Купонный доход распределяется между пайщиками. Инвестиции в паи фонда с большой вероятностью могут дать хорошую возможность для получения дополнительного дохода, превышающего процент по банковским вкладам и уровень инфляции.

ЗПИФ «Фонд первичных размещений» — уникальный продукт на российском рынке, который позволяет участвовать в IPO (первичное публичное размещение акций) на американских биржах всем желающим. Фонд принимает участие в наиболее перспективных размещениях на NYSE и NASDAQ, после трех месяцев продает акции и вкладывается в новые IPO. Свободные средства вложены в облигации, купоны которых реинвестируются и увеличивают стоимость пая. Бумаги фонда можно купить на Московской бирже по цене около 3 200 рублей.

Купив эти фонды, вы можете закрыть в своем портфеле сектор высокодоходных облигаций, акций высокотехнологического сектора США и IPO на американском фондовом рынке. Это большой шаг к диверсификации.

После того, как будет готово ядро портфеля, составленное из фондов и ценных бумаг крупных и надежных эмитентов, можно добавлять в него и отдельные тактические идеи

Аналитики «Фридом Финанс» регулярно готовят обзоры рынков, где делятся инвестиционными идеями. Клиенты компании могут получить журналы у своих персональных менеджеров, все остальные — почитать на сайте ffin.ru.

От эмоций не застрахованы даже опытные инвесторы. Когда вокруг царит паника или наоборот эйфория и ажиотаж, очень сложно не поддаться эффекту толпы. Решение — вспомнить о своей цели и стратегии (см. пункт 2) и в дни паники просто не открывать терминал/приложение.

Подробнее об инвестициях в акции, облигации и фонды вы можете узнать в филиале ИК «Фридом Финанс» в Набережных Челнах по адресу:

423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 26, офис 1003

Телефон: +7 (8552) 204-777

Email: n.chelny@ffin.ru

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