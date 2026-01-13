В Татарстане резко выросла доля отказов по кредитам

Показатель увеличился на 5,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Максим Платонов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 года в Татарстане зафиксирован один из самых значительных в России показателей роста отказов по заявкам на розничные кредиты — он увеличился на 5,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

В целом по России доля отказов по всем видам розничных кредитов (потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) достигла 81,9%, что на 3,7 п.п выше показателя декабря 2024 года.

Для сравнения: в Москве показатель вырос на 5,7 п.п., в Санкт-Петербурге — на 4,7 п.п., в Московской области — также на 4,7 п.п.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на общую стабилизацию ситуации с одобрением кредитов в конце года, уровень отказов остается крайне высоким. Банки сохраняют осторожность при кредитовании граждан с высокой долговой нагрузкой, при этом усиливая конкуренцию за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. Среди последних доля отказов составляет 57%.



Наталья Жирнова