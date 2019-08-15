В Казани фигуранту дела БТИ заменили домашний арест реальным

Фото: "Реальное время"

Отправил под стражу обвиняемого по делу БТИ Артура Акчурина сегодня Советский райсуд Казани. С февраля он находился под домашним арестом, однако, по мнению следствия, неоднократно нарушал условия этой меры пресечения.



Акчурина и его супругу обвиняют в изготовлении правоустанавливающих документов для их последующей подмены в делах кадастрового учета и хищениях муниципальных квартир и участков по семи эпизодам с общим ущербом свыше 5 млн рублей.

На суде следователь Елена Ахметзянова сообщила, что несмотря на домашний арест, обвиняемый как председатель ТСЖ «Заря-28» ведет прием граждан и выдачу зарплаты сотрудникам, а также общается со свидетелями и фигурантами дела, пытаясь их склонить на свою сторону. В обоснование своих слов следствие представило показания свидетелей, а также протокол допроса свидетеля, чьи персональные данные полностью совпадают с одним из кандидатов в депутаты Госсовета РТ.

Защитник обвиняемого Павел Мазуренко просил суд о направлении в ФМС запроса для подтверждения личности такого свидетеля, однако получил отказ. И высказал мнение — следствием приведены показания несуществующего человека, который не знаком Акчурину.

На заседании подробно обсуждался факт нарушения домашнего ареста, который не отрицает и сам обвиняемый — выход из дома в магазин «Арыш мае» ради покупки коньяка. Покупка зафиксирована на камеры. Сам Акчурин в суде каялся — не понимал, что делает, потому что буквально перед этим прочел полученное дочкой письмо от жены из СИЗО. Та написала, что за 2 месяца потеряла в весе 7 килограммов и необходимого лечения не получает. До ареста Татьяна Акчурина прошла курс химиотерапии.

Всего по «делу БТИ» сейчас привлекают восемь человек, из них трое под стражей, трое под домашним арестом, а один в федеральном розыске. В числе фигурантов — сотрудница АО «Бюро технической инвентаризации» Мария Чинахова.