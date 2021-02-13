Уникальный реабилитационный центр в Бавлах может вырасти в республиканскую сеть

Марат Ильясов поднял себя после полного паралича — и теперь в маленьком татарстанском райцентре помогает сделать это другим.

Восстановительная терапия Марата Ильясова, пережившего полный паралич тела, помогла встать c инвалидной коляски уже нескольким десяткам обездвиженных людей. Выстрадав на себе собственную методику возвращения двигательной функции, Марат Ильясов решил лечить других. Автономная некоммерческая организация «Я смогу» под его руководством недавно открыла полноценный реабилитационный центр в Бавлах. «Что бы ни говорили о благородной миссии, но наш единственный фонд не сможет закрыть всю потребность в реабилитации людей с инвалидностью. Эту помощь надо распространять и сделать доступной по всей республике», — говорит он, объясняя, почему на встрече с президентом Татарстан в Бавлах первым делом попросил его «масштабировать» технологии возвращения к жизни.

«Не двигались ни ноги, ни руки, ни тело»

Паралич почти всегда ставит врачей и близких больного в тупик. Во-первых, медицине до сих пор не ясно, как поднимать парализованного пациента, и не всегда хирургическая операция способна вернуть человеку утраченные двигательные способности. Особенно, если у человека поврежден шейный отдел позвоночника — например, в автомобильной аварии.

Если прооперировать пострадавшего экстренно, то высоки шансы сохранить ему способность ходить. А если оперировать через несколько часов после происшествия, то он может остаться парализованным ниже шеи навсегда. И тогда его семья оказывается в полной растерянности: как жить дальше? Где находить деньги, как строить жизнь больного?

В 22 года Марату Ильясову досталась именно эта участь. 14 лет назад он сломал шею в автомобильной аварии — и был полностью парализован. «Не двигались ни ноги, ни руки, ни тело, ни шея, ничего. Я лежал как бревно», — рассказал он. Вероятно, не смогли вовремя прооперировать поврежденную шею, а впоследствии врачи за границей диагностировали разрыв спинного мозга. Ему присвоили первую группу инвалидности.



Марат сумел встать на ноги и начал ходить (пусть и с тростью), вопреки прогнозам зарубежных врачей. Фото: vk.com/ilyasovmarat1980

Не упасть духом

Марату повезло в другом: его не оставили близкие. Как рассказали «Реальному времени» в окружении Марата Ильясова, его мама Гайша-апа бросила работу и с первого же дня после катастрофы начала искать способы вылечить сына. Тогда она не представляла всей тяжести последствий автомобильной катастрофы.

— Его мама всегда рядом с ним, — рассказала нам бавлинка, пожелавшая остаться неназванной. — Конечно, она любит говорить, что «это он сам», но без ее поддержки вряд ли что-то получилось бы. Она — очень жизнелюбивая женщина. Мне кажется, Гайша-апа не дала ему упасть духом, подталкивала к тому, чтобы сделать первый шаг, после чего он стал подниматься. Без ее веры в него, возможно, не было бы ни его методики восстановительной терапии, ни реабилитационного центра в Бавлах, ни счастья для десятков людей, поднявшихся с его помощью с инвалидной коляски.

И сам Марат Ильясов признается, что самым сильным человеком в своей жизни считает маму. Он сумел встать на ноги и начал ходить (пусть и с тростью), вопреки прогнозам зарубежных врачей. Он разработал собственную авторскую методику упражнений на тренажерах, чтобы тренировать атрофированные и поврежденные мышцы.

— За 14 лет я побывал во многих реабилитационных центрах, в том числе в Германии. Но столкнулся с тем, что не мог делать все упражнения из-за ограничения подвижности, тело «не слушалось». После неудачных движений воображал подходящую конструкцию тренажера, чтобы движения все-таки получались. Переносил ее в чертеж, и по ней на одном из заводов изготавливали детали и собирали новый тренажер. Сначала записывал это все на бумаге, потом переносил в профессиональную компьютерную программу. Но первый тренажер по собственной конструкции получился небыстро — в 2019 году, — рассказал нам Ильясов.

Ильясов создал 12 авторских снарядов для реабилитации парализованных людей. Есть разработки для изготовления еще 10 тренажеров для специальных групп мышц. Фото: tatarstan.ru

Таким образом, он создал 12 авторских снарядов для реабилитации парализованных людей. Есть разработки для изготовления еще 10 тренажеров для специальных групп мышц. Ильясов говорит, заниматься на тренажерах нужно постоянно. Если пропустить один день, то нарастает спастика, тело как будто снова затвердевает, пропадают приобретенные двигательные навыки.

Помоги чужому горю

— Лечащий врач часто мне говорил: поправился — лечи других, — рассказывает Марат Ильясов.

По первому образованию Марат — нефтяник, но потом он закончил Казанский медицинский университет. Чтобы помогать другим инвалидам, Марат и его мама Гайша Ильясова создали некоммерческую организацию АНОСЛОВ «Я смогу». При поддержке компаний-партнеров в Бавлах в конце декабря открылся реабилитационный центр.

В нем два зала: в первом 12 тренажеров по авторским разработкам Ильясова. Во втором — профессиональные медицинские тренажеры: три пневмодорожки для имитации ходьбы, беговая дорожка и 10 реабилитационных снарядов. Общая площадь центра свыше 200 кв. м. В нем ежегодно могут заниматься около 300 человек. И поддержка начинанию Марата и его мамы оказывается серьезная.

На капитальный ремонт здания бюджет Татарстана выделил 3,94 млн рублей.

На оборудование пошли средства от нескольких выигранных грантов. АНОСЛОВ «Я смогу» получил несколько грантов президента РФ в номинации «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (на деньги одного из этих грантов удалось получить здание реабилитационного центра).

ПАО «Татнефть» в номинации «Защита уязвимых слоев населения» выделила еще два гранта — на 850 тысяч рублей в 2019 году и на 1, 6 млн рублей в 2020 году.

Министерство экономики Республики Татарстан по конкурсу среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии из бюджета РТ признало проект Ильясова победителем в номинации «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Сегодня в центре стоят 26 тренажеров авторской разработки. Организован даже новый вид спорта среди людей с инвалидностью на «тренажерах-машинках». С декабря 2020 года тут провели четыре соревнования, в которых приняли участие 250 человек из шести районов Республики Татарстан и Республики Башкортостан. За 2 месяца здесь провели уже более 350 тренировок. Центр оказывает постоянную психолого-мотивационную поддержку пациентам.

Сегодня в центре стоят 26 тренажеров авторской разработки. Фото: vk.com/anoslov_ya_smogu

Все услуги оказываются на безвозмездной основе. Центр межрегиональный: сюда приезжают люди с инвалидностью и из Татарстана, и из Башкортостана.

За несколько лет — 200 пациентов

Корреспондент «Реального времени» спрашивает, легко ли удалось получить здание под реабилитационный центр. Все-таки небольшой райцентр, вдалеке от крупных финансовых потоков.

— Везде трудно получить, неважно, на селе или в городе, — отвечает Марат Ильясов. — Все начиналось в моей домашней квартире. Сюда приезжали первые пациенты. После полутора лет занятий отсюда самостоятельно ушли два взрослых человека. Молодую женщину после аварии приводила сестра. Еле-еле держалась на ногах, а теперь бегает...

Ильясов уточняет: все занятия проходили бесплатно. Всего он успел принять около 200 человек, случаи которых считались безнадежными. Кто-то научился ползать, сидеть, ходить. «По скайпу сейчас занимаемся упражнениями с Юрием из Московской области. 17 лет сидел в инвалидной коляске. Сейчас ходит на ходунках», — рассказал Марат.



На вопрос о том, чем отличается его методика от других популярных систем восстановления — методик Бубновского, мазей Пикуля — Ильясов отвечает:

— У авторов этих изобретений — например, Александра Пикуля — были повреждены поясничные позвонки. — Но руки-то у него двигались. У Бубновского тело не повреждено. А у меня не двигались ни ноги, ни руки, ничего».

Ильясов уточняет: все занятия проходили бесплатно. Всего он успел принять около 200 человек, случаи которых считались безнадежными. Фото: tatarstan.ru

«Если каждый год по одному-два таких центра сделаем...»

За вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году Марат Ильясов получил именную премию президента Республики Татарстан (Указ Президента РТ от 13.10.2020 № УП-681). На церемонии вручения премии 13 октября 2020 года Рустам Минниханов обещал посетить реабилитационный центр «Я смогу».

И приехал в минувшую пятницу. Первое, о чем попросил его Марат Ильясов, —масштабировать технологии реабилитационного центра в республике. Как пояснил сам Марат, их особенность в том, что в них больной может заниматься вместе с ухаживающим человеком, чего нет нигде в мире. Президент, недолго думая, пообещал:

— Надо сеть [центров реабилитации] открыть. <…> Будем поддерживать, и компании привлечем, и республика будет помогать. Даже если каждый год по одному-два таких центра сделаем, сколько людей мы сможем охватить!