Минниханов предложил создать центры содействия людям с ограниченными возможностями по всему Татарстану

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» в Бавлах и предложил распространить их по всей республике. Реабилитационный центр открыл инвалид первой группы Марат Ильясов, который 14 лет назад попал в аварию и оказался полностью парализован.

В результате постоянных физических и психолого-эмоциональных тренировок он встал на ноги. Мужчина создал авторскую методику и программу реабилитации для себя, а затем и для других людей со схожими ограничениями по здоровью. Он с помощью привлечения средств грантов и других источников создал некоммерческую организацию.

Фото: tatarstan.ru

Центр открылся в декабре 2020 года. В нем проводится комплексная реабилитации людей с нарушениями функции движения. Терапия сочетает помощь по восстановлению и поддержанию жизненно важных функций, а также психолого-мотивационную поддержку. В тренажерных залах в учреждении могут ежегодно заниматься около 300 человек.

Фото: tatarstan.ru

На капремонт центра из республиканского бюджета выделяли 4 млн руб. Сегодня в центре имеются 26 тренажеров авторской разработки. Все услуги оказываются на безвозмездной основе.



Минниханов отметил важную социальную роль центра, поблагодарил его сотрудников и пожелал дальнейшего развития, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее в Татарстане мобильная благотворительная бригада фонда «Сила в детях» начала выезжать к детям-инвалидам в отдаленные районы республики.



Татьяна Леухина