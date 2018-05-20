Мазгаров Ахмет Мазгарович

Общая информация

Генеральный директор Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья (ВНИИУС)

Родился в д. Сосна Балтасинского района Татарской АССР.

Образование:

Окончил Казанский химико-технологический институт (1964 г.), аспирантуру Московского химико-технологического института (1970 г.). Владеет немецким и английским языками.

Трудовая деятельность:

1965 — 1967 гг. — аппаратчик, начальник смены, заместитель начальника цеха Куйбышевского завода синтеза спирта.

1970 — 1972 гг. — старший научный сотрудник Щелковского филиала ВНИИ химических средств защиты растений.

1972 — 1982 гг. — заведующий лабораторией, заместитель директора по науке во ВНИИУС.

С 1982 г. — директор Всероссийского научно-исследовательского института углеводородных соединений (ОАО «ВНИИУС»).

2006 — 2014 гг. — президент Академии наук РТ.

С 2008 г. — вице-президент Академии наук исламского мира.

Доктор технических наук (1984 г.), профессор (1990 г.).

Заслуженный химик РТ (1990 г.), академик АН РТ (1991 г.), Лауреат Государственной премии РТ по науке и технике (1998 г.), академик Академии наук исламского мира (2002 г.), Лауреат премии Правительства РФ по науке и технике (2005 г.).

Награжден орденами «Знак почета», «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2013 г.).

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