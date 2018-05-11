Дьячков Виктор Васильевич
Общая информация
Родился в с. М. Алабушка Уваровского района Тамбовской области.
Образование:
1974 г. — Казанский авиационный институт по специальности «ЭВМ» ,
1990 г. — Школа бизнеса при Duke-университете США
1998 г. — Академия внешней торговли по курсу директоров.
Трудовая деятельность:
1974 — 1991 гг. — инженер, старший инженер, руководитель группы, начальник цеха на Казанском заводе ЭВМ, представитель министерства радиопромышленности СССР в Индии.
1991 — 1998 гг. — заместитель генерального директора ОАО «ICL — КПО ВС».
С декабря 1998 г. — генеральный директор ОАО «ICL КПО ВС».
Консультант Президента РТ по вопросам информатизации.
Награжден почетной грамотой РТ, медалями РТ «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», орденом «За заслуги перед РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34
- Телефон: +7(843) 279-58-23
- Email: info@icl.kazan.ru
- Сайт: icl.kazan.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018