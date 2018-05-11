Список персон

Дьячков Виктор Васильевич

IT-компании, Системные интеграторы и ПО
Дьячков Виктор Васильевич Фото: prav.tatarstan.ru

Общая информация

Родился в с. М. Алабушка Уваровского района Тамбовской области.

Образование:

1974 г. — Казанский авиационный институт по специальности «ЭВМ» ,

1990 г. — Школа бизнеса при Duke-университете США

1998 г. — Академия внешней торговли по курсу директоров.

Трудовая деятельность:

1974 — 1991 гг. — инженер, старший инженер, руководитель группы, начальник цеха на Казанском заводе ЭВМ, представитель министерства радиопромышленности СССР в Индии.

1991 — 1998 гг. — заместитель генерального директора ОАО «ICL — КПО ВС».

С декабря 1998 г. — генеральный директор ОАО «ICL КПО ВС».

Консультант Президента РТ по вопросам информатизации.

Награжден почетной грамотой РТ, медалями РТ «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», орденом «За заслуги перед РТ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34
  • Телефон: +7(843) 279-58-23
  • Email: info@icl.kazan.ru
  • Сайт: icl.kazan.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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