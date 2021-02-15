День в истории: договор России и Татарстана, вывод войск из Афганистана и первый в мире компьютер

Чем знаменательна дата 15 февраля

Фото: Михаил Козловский

15 февраля — день памяти воинов — интернационалистов, выполнявших свой долг за пределами государства: в 1989 году советские войска вывели из Афганистана. А ровно через пять лет в Москве, но уже в столице нового государства, ввели штандарт президента России, и в этот же день Татарстан подписал с Российской Федерацией договор о разграничении полномочий между органами госвласти, который определил взаимоотношения республики с РФ. День 15 февраля подарил миру великого ученого Галилео Галилея, России — промышленника, преобразователя и мецената Савву Морозова и поэта, журналиста, героическую личность — Мусу Джалиля, который помог спастись от фашистов десяткам узников. В этот же день в разные годы ушли из жизни композитор Михаил Глинка, художник Кузьма Петров-Водкин и современный композитор Андрей Петров. Кроме того, 75 лет назад американские военные представили свою версию первого 30-тонного компьютера. Чем еще знаменательна сегодняшняя дата — в обзоре «Реального времени».

Рождение Мусы Джалиля и договор о российско-татарстанских взаимоотношениях

15 февраля — дата, примечательная для Татарстана двумя событиями. В этот день 115 лет назад в Оренбургской губернии родился татарский поэт, журналист, военный корреспондент, Герой Советского Союза Муса Джалиль (1906 — 1944). Он был членом ВКП(б), участвовал в гражданской войне. После окончания литфака МГУ Муса Джалиль был редактором татарских детских журналов, завотделом литературы и искусства татарской газеты «Коммунист» в Москве, работал ответсекретарём Союза писателей Татарской АССР, заведовал литчастью Татарского оперного театра.

В Великую Отечественную в звании старшего политрука Муса Джалиль воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». В 1942 году во время Любанской наступательной операции он был тяжело ранен в грудь и попал в плен. В созданном немцами легионе «Идель-Урал» поэт вступил в подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. В феврале 1943 года 825-й батальон легиона поднял восстание, около 600 бойцов с оружием в руках присоединились к белорусским партизанам. В августе 1943 года гестапо арестовало несколько сотен человек подпольной группы, в том числе и Мусу Джалиля. В течение нескольких месяцев его пытали в тюрьме смерти Моабит, казнили в Берлине 25 августа 1944 года.

Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

После войны Джалиля обвиняли в измене Родине. Несколько сборников его стихов передали в Советский Союз бывшие заключенные немецких тюрем. «Моабитская тетрадь» попала в руки поэту Константину Симонову, который организовал перевод стихов на русский язык и вместе с другом Джалиля, писателем Гази Кашшафом доказал патриотическую деятельность подпольной группы поэта. В 1956 году Мусу Джалиля посмертно удостоили звания Героя Советского Союза, в 1957 году — лауреата Ленинской премии.

Кроме того, 15 февраля 1994 года был подписан договор между Российской Федерацией и республикой Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». Этот документ, наряду с Конституцией РФ и Конституцией РТ, стал правовой основой для широкоизвестной российско-татарстанской модели взаимоотношений.

Репрессии бояр, запрет браков с иностранцами и вывод войск

15 февраля вспоминают видных российских деятелей искусства. В этот день скончался русский композитор Михаил Глинка (1804 — 1857), живописец, теоретик искусства Кузьма Петров-Водкин (1878 — 1939), ушел из жизни композитор, народный артист СССР Андрей Петров (1930 — 2006).

Фото wikipedia.org

В этот же день родился покровитель искусства и образования, российский промышленник и меценат Савва Морозов (1862 — 1905). Он не согласился с высказыванием мыслителя Рене Декарта «мыслю — значит, существую», заявив: «Я говорю: работаю, значит, существую. Для меня очевидно: только работа расширяет, обогащает мир и моё сознание». Морозов изучал химию в Московском императорском университете и в Кембриджском. Позже он развивал производство химических реактивов и красителей. На своих фабриках промышленник ввёл оплату по беременности женщинам-работницам. Имел своих стипендиатов в технических вузах страны, а некоторые из них обучались за границей. Савва Морозов был влиятелен в предпринимательских кругах, оказывал помощь Московскому художественному театру. Меценат был связан также с революционным движением, финансировал издание нелегальной газеты «Искра», провозил на свою фабрику запрещённую литературу и типографские шрифты, в 1905 году прятал от полиции одного из лидеров большевиков Николая Баумана, дружил с Максимом Горьким. У Морозова случилось тяжелое нервное расстройство, в мае 1905 года его нашли застреленным в гостиничном номере в Берлине.

Дата 15 февраля оставила свой след и в истории Руси. В этот день 1565 года Иван IV Грозный ввел опричнину. Опричнина — часть государственной политики в Русском государстве с 1565 по 1572 годы. Применяя массовую казнь, Иван грозный боролся с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати. В эти годы конфисковывали имущество и земли знати и церкви в пользу государства.

Фото wikipedia.org

15 февраля 1717 года в Санкт-Петербурге впервые напечатали «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» — первую в России детскую «воспитующую» книгу. Она отразила государственную политику Петра I в деле образования юного поколения дворянства. Предполагаемый составитель — епископ Рязанский и Муромский Гавриил (Бужинский). В создании книги принимал активное участие и курировал её издание сподвижник Петра, Яков Брюс.

В 1895 году в Москве сестры Гнесины основали первую в России музыкальную школу для детей. В этот день на маленьком деревянном домике в Гагаринском переулке появилась вывеска: «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных» и произошло зачисление первой ученицы.

В 1919 году в Петрограде, в помещении большого зала консерватории спектаклем «Дон Карлос» по пьесе Фридриха Шиллера был открыт Большой драматический театр. С 1932 по 1992 год БДТ носил имя своего основателя, Максима Горького. В 1992 году получил имя режиссёра Георгия Товстоногова, возглавлявшего театр 33 года (1956 — 1989). У Большого драматического театра три сцены. Основная и Малая сцены находятся в историческом здании на набережной Фонтанки, где ранее располагался театр Суворина. Второй сценой в 2005 году стал Каменноостровский театр, старейший сохранившийся деревянный театр России.

Фото gov.spb.ru

15 февраля 1947 года в Советском Союзе вышел указ «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Решение о необходимости запрета было принято еще во времена Великой Отечественной, когда у советских солдат появлялись семьи на территории Восточной Европы, где проходили военные действия. Кроме того, не все из тех, кого вывезли с оккупированных территорий в Германию, вернулись обратно. Необходимость запретов браков с иностранцами объясняли желанием защитить советских женщин от дискриминации, которой они якобы подвергались за рубежом. Запрет действовал недолго до 1953 года, но репрессии против советских граждан, вступивших в такие союзы, продолжались и после: их увольняли с работы, препятствовали трудоустройству, а затем выселяли в отдаленные регионы как тунеядцев.

15 февраля чтут память воинов — интернационалистов. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов последним пересёк мост через пограничную реку Амударья (у города Термез). Однако в реальности последними Афганистан покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Афганская война длилась девять лет и унесла жизни более 15 тыс. советских граждан. Советские и российские военнослужащие в период с 1936 по 2008 годы участвовали в 47 зарубежных конфликтах на территории 22 стран (не считая Великой Отечественной войны, а также боевых действий на территории Советского Союза и России).

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В этот день в 1994 году официально введён штандарт президента Российской Федерации — символ президентской власти в России. Штандарт и знак президента передаются вновь избранному президенту во время процедуры вступления в должность после принесения присяги на специальном экземпляре Конституции.

15 февраля 2013 года в Чебаркуле Челябинской области упал астероид диаметром около 18 метров и массой 11 тыс. тонн. По расчётам НАСА, метеорит вошёл в атмосферу Земли на скорости около 18,6 км/с. Судя по продолжительности атмосферного полёта, вход в атмосферу произошёл под очень острым углом. Спустя примерно 32,5 сек после этого небесное тело разрушилось, ученые отмечают, что события такого масштаба происходят раз в 100 лет.

К тому же 15 февраля по христианскому календарю — Сретенье. Этот праздник отмечают на сороковой день после Рождества Христова. Согласно Евангелию, Мария вместе с Иосифом пришла из Вифлеема в храм Иерусалима, принеся сорокадневного младенца Иисуса для посвящения богу. В простонародье считается, что наступает время последних зимних морозов, в этот день зима с летом встречаются, с чем связано множество народных примет об урожае.

Фото pravme.ru

От телескопа до компьютера в 30 тонн

В мире 15 февраля отмечается международный день онкобольного ребенка. В это день в медицинских кругах читают лекции, проводят научные конференции, мероприятия по обмену опытом терапии, а также организуют акции, флешмобы, собирают деньги на помощь больным.

15 февраля связано с наукой и изобретениями. В 1564 году родился выдающийся ученый Галилео Галилей (1564 — 1642). Итальянский физик, механик, астроном, философ, математик оказал значительное влияние на науку своего времени. Он одним из первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд астрономических открытий. Галилей — основатель экспериментальной физики. Он опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики. При жизни Галилей был известен как активный сторонник гелиоцентрической системы мира, что привело ученого к серьёзному конфликту с католической церковью.

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В 1897 году немецкий физик Фердинанд Браун опубликовал схему осциллографа, прибора, предназначенного для исследования временных и амплитудных показателей электрического сигнала. 15 февраля 1946 года состоялся первый полёт американского винтового авиалайнера «Douglas DC-6». И в этот же день в США продемонстрировали работу первого цифрового компьютера ЭНИАК весом 30 тонн, созданного по заказу лаборатории баллистических исследований для расчётов таблиц стрельбы, который можно было перепрограммировать для решения широкого спектра задач.

Кроме того, в 1922 году в Гааге состоялось первое заседание Международного суда, а в 1950 году вышла в свет премьера мультфильма студии Уолта Диснея «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро.