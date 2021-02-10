Уфимские правозащитники вступились за усадьбу основателя медресе «Галия» Зия Камали

Исторический пятачок с домом видного татарского деятеля в столице Башкирии могут застроить шестью 28-этажками

Как стало известно «Реальному времени», на месте усадьбы знаменитого богослова и писателя Зия Камали в Уфе могут построить 28-этажные жилые высотки. Об этом сообщила юрист, член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан, руководитель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина.

Дом, где жили Мажит Гафури и Галимджан Ибрагимов



Усадьба, которой угрожает снос, расположена на улице Мажита Гафури, 89, в Уфе. В этом доме жил выдающийся мусульманский просветитель, видный общественный деятель, богослов, реформатор ислама и писатель Зыяитдин Камалетдинов. В начале прошлого века он основал передовое медресе «Галия», в котором учились Шайхзада Бабич, Сайфи Кудаш, Хасан Туфан. Сам же Зия Камали был ректором медресе и имам-хатыбом в Третьей соборной мечети Уфы. В доме также жили другие известные деятели Сайфи Кудаш, Мажит Гафури, Галимджан Ибрагимов. В здании медресе «Галия» (ул. Чернышевского, 5) сейчас работает Российский исламский университет ЦДУМ России.

Кстати, о том, как шесть лет жил здесь с семьей поэт Мажит Гафури, для «Реального времени» рассказывала председатель совета Фонда культуры имени Мажита Гафури — Люция Камаева-Гафури. В прошлом году в России отмечали 140-летие со дня его рождения.

В этом квартале (Чернышевского — Султанова — Красина — Гафури), по словам Маулимшиной, компания ООО «ИСК «Агидель-ИнвестСтрой», возглавляемая депутатом уфимского Горсовета Филюсом Ишбулатовым, построит несколько 28-этажных домов. Редакция сайта Mkset дозвонилась до Ишбулатова с вопросом, действительно ли памятник будет снесен:



— Есть группа людей, которая ловко манипулируют мнением людей, — ответил им Ишбулатов. — Сейчас мы с этим вопросом разбираемся. Обязательно примем какое-то решение с администрацией города, о чем вас известим.



В квартале, ограниченном улицами Чернышевского — Султанова — Красина — Гафури, семь лет назад должен был появиться ЖК «Аврора-Сити». Фото: srb62.ru

Между тем еще в январе канал UTV снял большой сюжет о судьбе квартала. Семь лет назад здесь должен был появиться ЖК «Аврора-Сити», но девелоперам («Капитал-Хаус» и ПЖСК «ЦентрW) не удалось через суд продлить аренду земельных участков и договориться с мэрией. В дело вступил новый застройщик, согласно его проекту, на участке появятся шесть 28-этажных домов, два здания по 18 этажей, хозблоки, подземные парковки и трансформаторные подстанции. Нет лишь усадьбы Зия Камали. Неясна судьба его соседей — особняка Павла Кулагина, Дома Шемпеля, они охраняются государством, но строить жилье будут прямо рядом с ними. Здание Республиканского медико-генетического центра, скорее всего, снесут.

В доме П.П. Кулагина постройки конца XIX в. расположен Лермонтовский центр. Фото: Сергей Синенко / posredi.ru

Государственная экспертиза — чтобы спасти (или снести) дом

Усадьбе Зия Камали не впервые грозит снос. Любопытно, что на ее защиту вставал председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев. В июле 2019 года он написал письмо на имя главы Башкортостана Радия Хабирова (тогда еще — врио) с вопросами о проблемах сохранения татарского исторического наследия, в частности домов Зия Камали и комплекса Третьей соборной мечети (мечеть, медресе «Хасания» и дом имама Мухутдина Сатаева).

В марте 2020 года усадьбе присвоили статус объекта культурного наследия как памятника истории конца XIX — начала XX века. Сама Маулимшина, правнучка Сатаева, также писала Хабирову — в ее письме упоминается дом Марьям Султановой-Акчуриной, доходный дом казыя Гиниятуллы Капкаева, дом муфтия Салимгарея Тевкелева и другие памятники.

Сейчас Маулимшина хочет пойти дальше в защите дома и провести государственную историко-культурную экспертизу, которая либо повторно подтвердит историческую ценность здания с дальнейшим включением его в Единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ с установлением охранной зоны памятника, либо признает малоценным с лишением здания охранного статуса.

— По поступившей мне информации, готовится государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) с отрицательным заключением, которая позволит застройщику снять охранный статус с усадьбы Зия Камали и снести ее, а прямо на ее месте построить 28-этажный дом. Тем более что прямо в трех метрах от стен дома уже вырыт котлован на глубину более трех метров, — сообщает Маулимшина.

В свою очередь градозащитница заключила договор на проведение экспертизы с Московской экспертной компанией, проводящей независимые экспертизы для Министерства культуры РФ, Министерства строительства РФ.



— Независимую экспертизу будет делать одна из самых влиятельных в России экспертов — Маланичева Галина Ивановна, — рассказала Маулимшина «Реальному времени». — Она периодически встречается и с Путиным, и вхожа во все высокие кабинеты.

Стоимость экспертизы — 120 771,97 рубля. В эту сумму входят расходы на неоднократный приезд и проживание эксперта из Москвы, на оплату стоимости выписок из Росреестра как на дом, так и на земельный участок, технического паспорта из БТИ, услуг кадастровых инженеров по определению границ охранной зоны, границ участка и усадьбы, получение данных из государственного архива. Вчера Маулимшина объявила сбор средств на экспертизу, поскольку в одиночку эту сумму она не потянет. С документами можно ознакомиться по ссылке, там же указаны реквизиты для перечисления.



Центральная часть Уфы продолжает развивать тренд на точечные многоэтажные застройки: схожая история с тотальной застройкой происходит в соседнем квартале, на улице Красина, где сейчас строится 18-этажный дом. На общественных слушаниях, говорят жители, озвучивались планы о возведении физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, тренажерным залом, рестораном, СПА-центром и подземной автостоянкой.

