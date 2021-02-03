«Горели и «НЕФАЗы», и «МАЗы», и трамваи — электронные блоки одни и те же»

В споре казанских перевозчиков с башкирским производителем к ответу привлекли московского поставщика «электронных мозгов»

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Бич казанских транспортников — слишком частые пожары в автобусах — стал предметом затяжной судебной тяжбы перевозчиков с производителем, где недавно наметился новый поворот. ПАО «НЕФАЗ» привлекло к спору московско-чистопольско-немецкого поставщика электронных блоков управления, выяснила газета «Реальное время». Перевозчики подтвердили — основная причина пожаров, по данным экспертиз, кроется именно в «электронных мозгах» сгоревших автобусов и трамваев. Как чистопольско-немецкое СП полюбилось в свое время татарстанским властям, какие сертификаты связывают «Континентал Аутомотив Рус» с «НЕФАЗом» и как фирма в последние годы наращивает обороты, благодаря «нечаянной помощи» российских властей, — подробнее в нашем материале.



«НЕФАЗ» привлек к спору московского поставщика

Как стало известно газете «Реальное время», в деле казанских перевозчиков-погорельцев против лизинговой компании «КАМАЗ» (ответчик №1) и ПАО «НЕФАЗ» (ответчик №2) наметился новый поворот. По ходатайству башкирского производителя Арбитражный суд РТ привлек к судебному разбирательству третье лицо — московскую компанию «Континентал Аутомотив Рус», которая поставляла электронные блоки на автобусы.



Это произошло на очередном разбирательстве по иску казанского ООО «Байлык №3» о взыскании убытков за сгоревший автобус в размере 22,9 млн рублей. НЕФАЗ» требования истца не признал, но попросил суд вызвать поставщика электронного блока управления, представив копию договора поставки. Суд отметил, что основанием для вступления в дело третьих лиц является «возможность предъявления иска к третьим лицам или возникновение права на иск у третьих лиц, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между одной из сторон и третьими лицами». Иными словами, не исключена вероятность, что держать ответ за сгоревший транспорт будет именно московский поставщик.



В канун нового года ООО «Континентал Аутомотив Рус» заявило ответное ходатайство об отложении разбирательства для ознакомления с материалами дела — с этим согласились и другие участники процесса.

Олег Афанасьев, руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» (ему принадлежит башкирский «НЕФАЗ»), ранее активно комментировал конфликт с перевозчиками в пользу производителей автобусов. Фото: kazanfirst.ru

«Все три экспертизы подтвердили вину электронных блоков управления»

Олег Афанасьев, руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» (ему принадлежит

башкирский «НЕФАЗ»), ранее активно комментировал конфликт с перевозчиками в пользу производителей автобусов. Но в этот раз категорически отказался отвечать на вопросы газеты «Реальное время».

Еще один казанский перевозчик, выступающий в процессе третьим лицом, гендиректор ООО «Агромир» Владимир Капитонов сослался на заключения сразу трех экспертиз. По его словам, исследования подтвердили, что в возгораниях автобусов виноваты именно электронные блоки управления.



Капитонов — сам один из погорельцев. Его фирма «Агромир» брала в лизинг «НЕФАЗы», но в декабре 2018 года в гаражном боксе на улице Аделя Кутуя один из новых автобусов сгорел. В том пожаре компания потеряла еще две машины — автобус «МАЗ» и автопогрузчик, на которые перекинулось пламя. Согласно выводам ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы», «технической причиной возгорания автобуса НЕФАЗ <…> явилось тепловое проявление электрического тока вследствие аварийной работы оборудования», а возникновению пожара «способствовало низкое качество сборки» автобуса.



Очередным этапом в противостоянии «Агромира» с челнинским автопроизводителем стало истребование АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» долга в 6 млн рублей — в результате чего с лета прошлого года, когда «Агромир» был признан несостоятельным, на предприятии ввели процедуру наблюдения.

Владимир Капитонов заявил «Реальному времени», что по-прежнему возглавляет компанию и ничего страшного в процедуре наблюдения не видит — считая ее своего рода оздоровлением предприятия. Ранее, в ноябре 2020 года, Капитонов передал свой маршрут №62 муниципалам, решив уйти с рынка.

По словам Капитонова, исследования подтвердили, что в возгораниях автобусов виноваты именно электронные блоки управления. Фото: kazanfirst.ru

«Горели и «НЕФАЗы», и «МАЗы», и трамваи»

Перевозчик-истец — директор ООО «Байлык» и депутат Казгордумы Руслан Юсупов тоже заметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени», что причиной возгорания автобусов были именно электронные блоки. Почему при этом он предъявляет претензии, прежде всего, к башкирскому производителю объяснил так:

— У нас вопросы именно к ПАО «НЕФАЗ», потому что они же с ними [ООО «Континентал Аутомотив Рус»] сотрудничали, они все эти запчасти сертифицировали, поэтому они же и должны решать вопросы с «Континентал». Посмотрите даже последние тенденции всех возгораний автобусов, сколько их было? Очень много же автобусов сгорело! При том, что сгорели и «НЕФАЗы», и «МАЗы», и трамваи даже. А электронные блоки управления стояли на них — одни и те же, — обратил внимание перевозчик.

На вопрос, можно ли в теории, в будущем, как-либо заменить электронные блоки одного производителя на другие, чтобы дальнейших возгораний не было (если все же суд признает, что причина пожаров именно в электронике, Юсупов скептично заметил:

— Не думаю, что это возможно — это же фактически «электронные мозги» транспортного средства.

В компании «Континентал Аутомотив Рус» (или также ООО «Конти Аурус») не успели оперативно ответить на запрос газеты «Реальное время» относительно позиции в судебном разбирательстве. Пока не прокомментировали ситуацию и в ПАО «НЕФАЗ». Ответы будут опубликованы по получении.

Руслан Юсупов: «Посмотрите даже последние тенденции всех возгораний автобусов, сколько их было? Очень много же автобусов сгорело! При том, что сгорели и «НЕФАЗы», и «МАЗы», и трамваи даже. А электронные блоки управления стояли на них — одни и те же». Фото: Роман Хасаев

«Самая большая головная боль — электрика»

Конфликт перевозчиков Казани с «НЕФАЗом» и «КАМАЗом» начался в 2018-2019 годах, когда транспортники пожаловались, что новые автобусы много простаивают из-за поломок вследствие «некачественной сборки» или вовсе горят на ходу. Производители заверяли, что машины, если и ломаются изредка, то исключительно из-за низкой квалификации водителей, плохо обращающихся со сложной современной техникой.



В ряде случаев стороны привлекали экспертов, и уже тогда отдельные перевозчики заявляли о проблемах именно в электрике: «Самая большая головная боль — электрика: провода проходят под полом, по днищу салона, и ничем не защищены от влаги, зимних реагентов и температурных перепадов. Результат — коррозия и замыкания».

Зарегистрированное в Москве ООО «Континентал Аутомотив Рус» имеет формальный филиал в Чистополе. В действительности же не столько московская, сколько немецкая компания на 76% принадлежит ганноверской «КОНТИНЕНТАЛ АУТОМОТИВ ГМБХ». Она была образована как раз в Татарстане, в Чистополе в 1996 году. В сети можно найти информацию о поздравлениях на тот момент министра промышленности и торговли Татарстана Равиля Зарипова, направленных руководству и коллективу ООО «Континентал Аутомотив РУС» с 15-летием со дня основания компании.



Тогда чиновники отмечали, что компания служит «одним из успешных примеров международного сотрудничества в автомобильной промышленности и является результатом эффективного взаимодействия с немецкими партнерами, специализирующимися на разработке и поставках автомобильной электроники и комплектующих». На тот момент компания была партнером немецких, итальянских, китайских, английских, бразильских предприятий и поставляла продукцию «АвтоВАЗу», «GM-АвтоВАЗу», «КамАЗу».

Оставшаяся доля (24%) этого совместного предприятия сегодня принадлежит российскому ООО «Меттэм-М», которым владеют несколько физлиц: Ольга Губейдулина, Наталья Рудных, Надежда Пайкова и Олег Кожевников. Часть из них «рулит» другими компаниями, занимающимися оптовой торговлей автомобильными деталями (ООО «Альфа-М»), в том числе и электронным оборудованием (ООО «Автомобильные решения и системы»), как, собственно, и производством электронной аппаратуры и электродвигателей (ООО «Автоэлектроника»).



Конфликт перевозчиков Казани с «НЕФАЗом» и «КАМАЗом» начался в 2018-2019 годах, когда транспортники пожаловались, что новые автобусы много простаивают из-за поломок вследствие «некачественной сборки» или вовсе горят на ходу. Фото: Максим Платонов

Компания «Меттэм-М», является также соучредителем Ассоциации организаций в сфере развития системы тахографического контроля «Рустахоконтроль». Собственно, само ООО «Континентал Аутомотив Рус» является поставщиком и цифровых тахографов, например, для АО «ТФК «КАМАЗ». Тахографы — это часть электронных блоков транспортных средств; бортовые устройства, измеряющие, регистрирующие скорость, пробег и время движения транспортного средства в автоматическом режиме.



Какие сертификаты связывают «Континентал Аутомотив Рус» с «НЕФАЗом»

Связывают компанию «Континентал Аутомотив Рус» с «НЕФАЗом» не только партнерские соглашения, но и сертификаты, например, немецкого производства сертификат соответствия ТС RU С-DE.МТ22.В.05910, зарегистрированный в мае 2017 года (должен был завершиться в мае 2019 года) как раз на «комбинацию приборов MultiViu Pro 12 для автобусов НЕФАЗ», изготавливаемой в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Всего у московской компании почти 30 сертификатов, включающих в себя охранные устройства для транспортных средств, «технические средства контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха: тахографы цифровые», спидометры, узлы и детали рулевого управления автомобилей, датчики скорости, рулевое колесо и так далее. Среди изготовителей этих приборов как немецкая материнская компания «КОНТИНЕНТАЛ АУТОМОТИВ ГМБХ», так и российское СП, и в ряде случаев венгерские и китайские компании.



СП наращивает обороты



Дела у московского поставщика электронных блоков до последнего времени шли очень неплохо: при растущей выручке на 100 млн рублей ежегодно, оборот компании «Континентал Аутомотив Рус» в 2019 году составил уже 1,8 млрд рублей, а после убыточных 2017-2018 годов к началу 2020-го компания вышла в прибыль на 92,7 млн. Ложка дегтя — объем краткосрочной задолженности, лежащей на предприятии, хоть и несколько снизился в последние годы, все равно составляет весомые 1,6 млрд рублей. У российской компании-совладельца СП, «Меттэм-М» тоже все пока благополучно: выручка в 2019 году выросла в два с лишним раза, составив почти 700 млн рублей, чистая прибыль — 10,6 млн (при краткосрочных обязательствах, впрочем, почти на 1 млрд рублей).

Основной бизнес СП, благодаря чему оно растет внушительными темпами именно в последние годы, завязан на цифровых тахографах для грузовиков. Фото: baltgps.ru

Заметим, впрочем, что основной бизнес СП, благодаря чему оно растет внушительными темпами именно в последние годы, завязан на вышеупомянутых цифровых тахографах для грузовиков. Причем — с подачи российских властей: в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 2 декабря 2015 г. №348 «О внесении изменений в Порядок соглашения транспортных средств тахографами, утвержденный Приказом Министерства транспорта Российской федерации» запрещается эксплуатация аналоговых тахографов. Впоследствии инженеры-разработчики тахографов VDO, Штрих-М, Атол создали «технически эффективное решение данной проблемы», и именно предприятие ООО «Континентал Аутомотив Рус» разработало и скоординировало совместно с производителями автомобилей технологическую карту замены аналоговой модели Kienzle VDO на цифровую модель VDO DTCO. Впрочем, аналоговые тахографы хотя и стали недействительными тогда, но до 1 января 2018 года их можно было эксплуатировать при условии, что они были откалиброваны до 1 апреля 2014 года.

Руководитель «Континентал Аутомотив Рус» Артем Богданов уже год спустя после запрета Минтраспорта радостно заявлял, что миссия компаний — «Континентал Аутомотив РУС» и Торгового дома «ФДО МЕТТЭМ» — «заключается в обеспечении безопасности для одной из самых опасных и важных категорий участников движения — грузового транспорта и всех, чей путь может пересечься с этим транспортом». Комментируя переход после 1 апреля 2015 года на обязательную установку тахографов для всех грузоперевозчиков, он честно отмечал, что «с коммерческой точки зрения пошло существенное движение».

Он признавал, что установка тахографа — дело недешевое, но обращал внимание на то, что «тахографы мешают людям, которые не хотят прозрачного рынка, не хотят четких правил перевозки, а хотят, чтобы водители работали по 24 часа в сутки без сна и отдыха». Разумеется, тахографы «Континентал» поставляются на грузовики российского производства, в частности, VOLVO, DAF, Mercedes-Benz, MAN, Scania, FORD, Mitsubishi, ЛИАЗ и КАМАЗ.