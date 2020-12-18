Новости общества

10:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани возле «Макдоналдса» сгорел пассажирский автобус

09:21, 18.12.2020
В Казани возле «Макдоналдса» сгорел пассажирский автобус
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани загорелся пассажирский автобус НЕФАЗ 70-го маршрута. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о возгорании автобуса на Мамадышском тракте, 10 поступило в 6.16. Автобус загорелся возле «Макдоналдса».

Площадь пожара составила 12 кв. метров. Пострадавших нет.

Ранее блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани. Он считает позором то, что в одном из самых богатых регионов России тысячи пассажиров каждый день рискуют жизнью.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем