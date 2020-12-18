В Казани возле «Макдоналдса» сгорел пассажирский автобус

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани загорелся пассажирский автобус НЕФАЗ 70-го маршрута. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о возгорании автобуса на Мамадышском тракте, 10 поступило в 6.16. Автобус загорелся возле «Макдоналдса».

Площадь пожара составила 12 кв. метров. Пострадавших нет.



Ранее блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани. Он считает позором то, что в одном из самых богатых регионов России тысячи пассажиров каждый день рискуют жизнью.



Ольга Плешкова