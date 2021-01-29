«Мы в 2017-м говорили о росте стримингов и в 2020-м это произошло»

Команда «БЕРЕНЧЕ studio» заявила о планах создать татарский онлайн-кинотеатр

Команда «БЕРЕНЧЕ studio», три года назад представившая перевод эпизода сериала «Игры престолов» на татарский язык, а потом пропавшая с радаров СМИ, в конце прошлого года вновь заявила о себе. Студия начала выпустить трейлеры популярных картин и сериалов на татарском, начав с «Чудо-женщины 1984». Основатель студии Адель Зайнуллин рассказал «Реальному времени», что его проект нацелен на масштабную цель — «BER+», первый татарский онлайн-кинотеатр.

Перед интервью с Зайнуллиным мы связались с директором «Татаркино» Миляушой Айтугановой, которая заявила, что собирается открыть «татарский Нетфликс», на котором будут собраны все татарские картины. У молодых мастеров дубляжа цель иная — они хотят сделать сайт, на котором будут показаны популярные фильмы на татарском языке.



— Адель, вы не первые, кто локализовал западные картины, на любительском уровне. Это делала в одиночку Лилия Муртазина, проект «Безнең тәҗрибә". Вы же сходу взяли высокую планку.

— Начнем с того, у меня режиссерско-актерское образование, я учился в ГИТИСе, работал на съемочной площадке. Я люблю западные сериалы, фильмы. Мне подвернулась возможность поработать на студии дубляжа «Мосфильм-Мастер» около пяти лет назад. Я озвучивал несколько эпизодов в 8-9 картинах, получил интересный опыт, представление, что такое озвучка, дубляж, липсинк, поработал с профессионалами. Тогда у меня появилась мысль — почему бы не сделать что-то на татарском? Я взял пару мультипликационных серий, сам перевел, записал на диктофон. Показал друзьям, у меня много друзей из Татарстана, которые отучились в ГИТИСе, школе-студии МХАТ, работают в театрах, то есть у них есть знание татарского языка и они артисты. Я предложил им: давайте запишем пару трейлеров. Выбрали мы «Игру престолов», про нас написали СМИ, мы решили озвучить пару серий, к нам присоединились медийные личности, Эльмира Калимуллина, Нафиса Хайруллина.

Мы делали это на добровольных началах. И сейчас все также. Но теперь появилась идея создать онлайн-кинотеатр, так как, в любом случае, мы работаем не для аудитории, которая смотрит наше телевидение. Мы стучимся в другую аудиторию.

Про другие студии я не знал тогда. Знаю, что профессиональных нет — кроме ТНВ, которые озвучивают сериалы. Сейчас появился «ШАЯН ТВ». Те, кого вы перечислили, — любители, которые неравнодушны к культуре, языку. К сожалению, ни республика, ни кто-либо другой не предпринимает усилия, чтобы популяризировать язык. И язык в школах отменяется. Все это работает во благо, скоро татарская молодежь не будет знать ни одного татарского слова. А заставить учить сложно, нужно сделать язык интересным, востребованным. Мы понимаем, что мы хотим. Это — качественный контент, актерская подача, абстрагированная от татарского театра, поскольку эти штампы вредят законченному произведению, ведь нам надо лишь передать, что режиссер воплотил на экране. Сейчас мы больше делаем акцент на сам текст, у нас появились переводчики, филологи.

— Что происходит сейчас?

— Мы готовимся делать полнометражный фильм, «Достать ножи». Мы решили приумножить наш опыт и сделать еще что-то более качественное с точки зрения слова. Но мы не делаем «әдәби тел». То, что правильно звучит, может не понимать аудитория. Много слов вышло из обихода. Мы потихоньку внедряем их в наши тексты, но это не должно вредить им.

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— Трейлеры вы переводите в связи с какой-то стратегией?

— Любая онлайн-платформа — это многомиллионный, многомиллиардный бизнес. На сегодняшний день наше финансирование — ноль. Мы можем своими силами привлечь аудиторию, продемонстрировать, что татарский язык может звучать так, а не так, как мы привыкли в театре, телевидении, для нашей молодой аудитории, которая не очень себя со своими корнями связывает последние годы.

Мы хотим продемонстрировать это потенциальным бизнес-партнерам. Количество фильмов мы повышать не можем. Трейлеров — да, озвучено 19, в разных жанрах, направлениях, разными артистами, любого вкуса. Мы могли озвучить несколько фильмов, сделать показы и заглохнуть, как несколько лет назад. Либо оказаться на задворках и ничего не изменить. Моя задача — сделать это индустрией. Я в это верю.

Мы в 2017-м говорили о росте стримингов и в 2020-м это произошло. Не только по озвученным нами причинам, но и из-за пандемии, закрытия кинотеатров. Мне кажется, татары со всего мира, с удовольствием смотрели переводные картины.

— Вы в стриминги обращались?

— Мы хотим сделать свою платформу. Можно было спозиционировать себя как студию озвучки, мы могли бы, наверное, предоставить свои услуги компаниям. Но мы хотим сделать свой онлайн-кинотеатр.

— И вы уже ищете инвесторов?

— Мы прописываем стратегию. Нужно идти к инвестору с чем-то. Мы набираем эту базу.

— Вы будете проводить презентацию открытого проекта?

— Мы планируем в ближайшее время озвучить фильм, провести открытый показ, пригласить туда разных деятелей. Инвесторы, скорее, не придут, им надо будет отправить презентацию, бизнес-план, ролик, над этим мы работаем. Показ будет в конце февраля или начале марта.

Я считаю, что много еще рано произносить. Просто я не хочу в очередной раз разочароваться в окружающих партнерах и оставить проект на других людей, которые продолжат мою работу. Такое со мной случалось. Поэтому я собираю команду, внутри которой мы можем делегировать обязанности. Я творческая личность, в каких-то бизнес-аспектах другие люди лучше разбираются, я придерживаюсь их мнения. И интуиция подсказывает, что лишней информации лучше не давать.