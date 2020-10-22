Айтуганова Миляуша Лябибовна
Общая информация
Родилась 5 апреля 1963 года.
Образование
1987 г. — окончила Казанский государственный университет.
Кандидат исторических наук (1996 г.).
Трудовая деятельность
1986-1998 гг. — редактор и ведущая молодежных программ радио Татарстана.
С 1990 г. — доцент кафедры электронных средств массовой информации Казанского федерального университета.
1998-2002 гг. — заместитель председателя ГТРК «Татарстан» по радиовещанию.
2002-2016 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Телерадиокомпания «Татарстан-Новый Век», главный продюсер.
С 2005 г. — заведующая кафедрой режиссуры кино и телевидения Казанского государственного института культуры, профессор.
2009-2015 гг. — художественный руководитель международного конкурса молодых исполнителей «Татар моңы».
В 2016 г. — исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
С апреля 2017 г. — директор ГБУК РТ «Татаркино».
Член Союза журналистов РФ (с 1991 г.).
Член Союза кинематографистов РФ (с 2015 г.).
Награды и звания
Заслуженный деятель искусств РТ (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, ул Петра Алексеева, 3
- Телефон: (843) 273-03-43
- Email: info@tatarkino.ru
- Сайт: https://tatarkino.ru/
Дата последнего обновления: 22.10.2020