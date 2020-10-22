Айтуганова Миляуша Лябибовна

Общая информация

Родилась 5 апреля 1963 года.

Образование

1987 г. — окончила Казанский государственный университет.

Кандидат исторических наук (1996 г.).

Трудовая деятельность

1986-1998 гг. — редактор и ведущая молодежных программ радио Татарстана.

С 1990 г. — доцент кафедры электронных средств массовой информации Казанского федерального университета.

1998-2002 гг. — заместитель председателя ГТРК «Татарстан» по радиовещанию.

2002-2016 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Телерадиокомпания «Татарстан-Новый Век», главный продюсер.

С 2005 г. — заведующая кафедрой режиссуры кино и телевидения Казанского государственного института культуры, профессор.

2009-2015 гг. — художественный руководитель международного конкурса молодых исполнителей «Татар моңы».

В 2016 г. — исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

С апреля 2017 г. — директор ГБУК РТ «Татаркино».

Член Союза журналистов РФ (с 1991 г.).

Член Союза кинематографистов РФ (с 2015 г.).

Награды и звания

Заслуженный деятель искусств РТ (2013 г.).

Дата последнего обновления: