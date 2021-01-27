У Олега Матыцина и Владимира Леонова один пароль: «Алга!»

Перед «прорабами Универсиады» возникли новые вызовы

Итоговая коллегия Минспорта Татарстана собрала целый ряд высокопоставленных гостей во главе с министром спорта России Олегом Матыциным. Предстоящий спортивный год обещает быть невероятно сложным из-за подзабытого уже наслоения двух Олимпиад, ставшего привычным бана российских сборных и все еще актуальных ограничений из-за пандемии коронавируса. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Что такое Татарстан для Матыцина?

Для министра спорта России Олега Матыцина Татарстан — и стратегически важный регион, и серьезный помощник в развитии спорта. В принципе, как и у двух его приемников. Вячеслав Фетисов начинал с Татарстана свои нововведения, когда наша республика пошла ему навстречу в 2003 году, став одной из хозяек Первой летней Спартакиады учащихся, спортивного детища Фетисова.

Здесь же проходила и первая летняя Универсиада России 2008 года, соревнования объединявшие, кстати, и Фетисова и Матыцина. Правда, проводились эти старты уже во времена руководства Минспорта Виталия Мутко, который искренне любил Татарстан. В его министерской карьере здесь проходил первый старт, отборочный чемпионат России по легкой атлетике, когда бывший президент ФК «Зенит» только вникал в непонятную для него досель специфику индивидуальных видов спорта.



Здесь в 2013 году прошла грандиозная Международная летняя Универсиада, кстати, к проведению которой приложили руку и Мутко, и Матыцин. Возвращаясь к Олегу Васильевичу, надо сказать, что он «окружил» себя выходцами из той Универсиады, поскольку в ФИСУ ему помогает Игорь Сивов, а в Минспорта России Азат Кадыров.



Наконец, Татарстан не остается только в памяти. Именно здесь пройдет главный старт пловцов, чемпионат России, отборочный на Токио-2021, а именно плавание сейчас самая большая надежда на медали. Поскольку там наибольшее количество медалей, и сильная команда (увы, приходится напоминать, что все это ранее относилось к легкой атлетике). И Татарстан, как регион, входит в тройку сильнейших по развитию как летних, так и зимних видов спорта, а потому, Матыцин и при подготовке к Пекину-2022 будет надеяться на «татар».

Об этом сказал в своей речи и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, отметивший, что в составе сборной страны подготовку к Олимпийским играм продолжают 31 спортсмен, представляющий 13 видов спорта, и три паралимпийца из двух видов спорта. Они и их коллеги принимали участие в 2020 году в 32 крупных международных стартах, из них 8 — проводила республика. На нынешний год запланировано 17 крупных соревнований, из них 9 международных. Это уменьшение соревновательной активности связано, прежде всего, с тем, что в олимпийский год практически вся спортивная жизнь аккумулирована на этих стартах. Однако Татарстан продолжает конкурентную борьбу за право проведение Кубка мира по фехтованию и первенства мира по плаванию.

«Отцы Универсиады» и представители «водного мира»

Семь лет назад они собирались вместе и работали над проведением Летней Универсиады. Только каждый из собравшихся занимал тогда другую должность. Нынешний министр спорта России Олег Матыцин был президентом ФИСУ и сейчас совмещает эти должности. Владимир Леонов руководил Исполнительной дирекцией Универсиады, заменив затем на посту министра спорта Татарстана Рафиса Бурганова. Собрались все в гостях у последнего — в Поволжской академии спорта, которой сейчас руководит и.о. ректора Рафис Тимерханович. И четвертый в этой компании был Марат Бариев, «придумавший» сценарий проведения Универсиады в Казани, выигравший это право на посту министра спорта.

На коллегии все они заслушали итоговый доклад республиканского Минспорта, с основными тезисами которого читатели «Реального времени» уже могли ознакомиться в наших материалах с декабрьской пресс-конференции Владимира Леонова и церемонии «Спортсмен года». А потому интерес представлял не сам доклад, даже не оценки года, который был настолько противоречивым, что итоговое второе место «Ак Барса» в чемпионате России было ошибочно охарактеризовано, как второе место в Кубке Гагарина, который в 2020 году даже не стартовал.

Кстати, Татарстан собрал на итоговой коллегии руководство тех видов спорта, на которые делает ставку в последнее десятилетие. Президент федерации плавания России Владимир Сальников и вице-президент федерации синхронного плавания Татьяна Покровская, нет-нет, да и начинали что-то оживленно обсуждать, сидя в президиуме. Покровская на следующий день собиралась презентовать свою книгу «Татьяна Покровская и ее команда», а пока рассыпалась в благодарности руководству республики за внимание, уделяемое развитию спорта. Как и Сальников, который в апреле будет одним из наиболее заинтересованных зрителей чемпионата России по плаванию, главного отбора на старты в олимпийском Токио.

А пока Владимир Валерьевич с интересом выслушал выступление одного из своих подопечных Александра Красных, который говорил о подготовке татарстанских спортсменов к двум предстоящим Олимпиадам. Подготовке, сопряженной с трудностями, прежде всего, финансового характера. Красных сказал о том, что норма обеспечения татарстанских спортсменов, заложенная в документах, в несколько раз отличается от тех средств, которые приходится реально платить, пребывая на сборах на спортивных базах сборной в «Новогорске» или на «Озере Круглом». Так, Татарстан запланировал суточные затраты на одного спортсмена в 1120 рублей, а пребывание на базе «Озеро Круглое» по факту обходится в 5260 рублей, и разницу приходится изыскивать за счет спонсорских средств, хотя это можно изначально заложить в бюджете.



Для сравнения в 2019 году на спортивные стипендии было выделено 28,8 миллионов рублей, а в прошедшем году — только 6,4 миллиона. И это далеко не «жирующие» футболисты-хоккеисты, а представители спортивных дисциплин, где на счету каждый рубль.

Вызовы для министра

Ближайший год для Олега Матыцина — это вызов, с которым не сталкивался еще ни один российский министр спорта. Это две последовательные Олимпиады, летняя и зимняя, которые уже давно не проводились в таком близком временном пространстве. Для понимания, с 1994 года Олимпиады развели, и четверть века наше спортивное руководство, «кряхтя и почесываясь», коротало время от одних Игр до других. Сейчас обе Олимпиады «просвистят» за полгода, так что стриженая девка косы не успеет заплести.

С одной стороны Матыцину повезло, что COVID-19 дал ему год на раскачку, ознакомление со спортивным хозяйством, к которому он имел опосредованное отношение, примерно такое же, как Виталий Мутко в 2008-м, сильно удивлявшимся нюансам спортивных дисциплин. С другой стороны — Матыцин совсем не посторонний для спорта человек, а работа в ФИСУ научила его необходимой дипломатии. К примеру, буквально в эти выходные он искренне поздравил биатлонисток с победой в эстафете, и искусно обошел вопрос о скандале, связанном с лыжником Александром Большуновым. Виталий Мутко обязательно «вляпался» бы в него, потом объясняй, что министерство, при всех своих возможностях, не может ни то, чтобы командовать, но даже как-то влиять на спортсменов, подчиняющихся тренерам, а те — федерациям, являющимися общественными организациями. И любое вмешательство Министерства считается государственным, карающимся дисквалификацией самой федерации.

Матыцину предстоит жить и в новой ВАДА-реальности, которая с 1 января практически официально легализовала наркотики в спорте. Поскольку вступил в силу новый кодекс, согласно которому спортсмены, в чьих пробах были обнаруженные наркотические вещества, могут претендовать на сокращение срока до трех месяцев. Если дисквалифицированный спортсмен прошел программу лечения, то срок могут уменьшить до одного месяца. Иными словами, наркоманам грозит месяц дисквалификации, а тому же Александру Крушельницкому, получившему четыре года за безобидный сердечный препарат мельдоний, необходимо отбыть 4-летний (!) срок. Такая нынче ВАДА, равнодушно наблюдающая, как спортсмены продолжают умирать из-за проблем с сердцем, когда в начале этого года этот страшный список пополнился еще и 24-летним футболистом португальской «Алверки» Алексом Апполинарио, скончавшемся из-за сердечной недостаточности.

Оставайся сейчас Мутко, он бы, конечно, подарил бы журналистам несколько зажигательных речей на эти, и другие темы, но Матыцин, работая, а затем и руководя такой организацией, как ФИСУ, уже давно стал дипломатом и умело обходил все более-менее острые вопросы, включая те, которые касались проведения в России чемпионата мира по волейболу 2022 года и статуса российской сборной на нем. Тем более, что исторический опыт подобных соревнований уже имеется, в 2019 году Таиланд проводил чемпионат мира по тяжелой атлетике, располагая на тот момент сборной, дисквалифицированной за большое количество положительных допинг-тестов.

Впрочем, одно предложение Матыцина вызвало в зале аплодисменты, которые никак нельзя назвать вежливыми.



— Я обязательно учту те предложения, которые сегодня прозвучали, в частности часть доклада, касающегося поддержки программы сельского тренера. Мы уделяем этому вниманию с коллегами из Госдумы… (аплодисменты). Наверное, пока рано аплодировать, но я принимаю это, как кредит доверия. Надеюсь, что следующий год, вряд ли он будет намного легче, но та профессиональная команда, которая работает в Татарстане, придает мне уверенности, что мы уверенно будем смотреть вперед. Алга!



— Алга, — отозвался Леонов.