Бухаров — о сравнении с Дзюбой: «К тем бы ногам, нынешнюю голову»

Фото: Динар Фатыхов

Экс-нападающий «Рубина» Александр Бухаров высказался о сравнении с карьерой рекордсмена среди россиян по забитым голам Артема Дзюбы. Футболист завершил выступления на профессиональном уровне в 2019 году.

Тренер сборной России Виталий Кафанов ранее заявил, что талант Бухарова был выше, чем у Дзюбы.

— По сказанным им словам я согласен в том плане, что свой потенциал на 100 процентов я не реализовал. Как говорится: к тем бы ногам, да нынешнюю голову... Но, к сожалению, это невозможно, и в моем случае, к сожалению, меня никто не научил жить. И сама игра — это не весь футбол, это еще и процесс подготовки к матчу с восстановлением после него, чему я не уделял должного внимания. Анализируя свою жизнь, я думаю, что и травм могло быть меньше, если бы я делал все так, как надо. Тем не менее я многое увидел, много где поиграл: «Рубин», «Зенит», «Ростов», единственное, не удалось поиграть в европейском чемпионате, — сказал Бухаров в интервью «Реальному времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Также Бухаров поблагодарил Курбана Бердыева, Виталия Кафанова и своего первого тренера Наиля Саидова за футбольную подготовку.

Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по забитым голам среди россиян за всю новейшую историю страны. Свой рекордный 234-й гол футболист «Акрона» забил в марте этого года в ворота «Крыльев Советов».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бухаров является четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Сейчас бывший футболист работает тренером в структуре футбольного «Рубина».

Зульфат Шафигуллин