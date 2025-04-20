«Ак Барс» обнародовал состав на пятый матч серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

Семен Терехов дебютирует за казанский «Ак Барс» в плей-офф

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на пятый матч серии с «Динамо» в Кубке Гагарина. Игра состоится в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

По сравнению с предыдущим матчем «Ак Барс» произвел несколько изменений в составе. Нападающий Семен Терехов сыграет в тройке с Дмитрием Яшкиным и Кириллом Семеновым. Форвард Ник Петан переведен в третье звено «Ак Барса» и заменит Семена Кошелева, оставшегося вне заявки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воротах с первых минут выйдет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов.



Счет в серии после четырех матчей равный — 2:2, команды обменялись двумя гостевыми победами. Последняя игра в Казани завершилась в пользу «Динамо» (3:2).

В прямом эфире пятый матч серии покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин