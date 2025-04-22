«Ак Барс» назвал состав на шестой матч серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на шестой матч серии с московским «Динамо» в Кубке Гагарина. Игра пройдет в Казани в «Татнефть Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Тренерский штаб сделал несколько изменений в составе, по сравнению с предыдущим матчем в Москве. Во второй тройке атаки сыграет Семен Кошелев, в третьем звене с Эриком О'Деллов выйдут Ник Петан и Семен Терехов. Впервые в нынешнем плей-офф в состав «Ак Барса» попал защитник Даниил Журавлев, сменивший Артемия Князева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воротах с первых минут сыграет Амир Мифтахов, сменщиком заявлен Тимур Билялов. Это первое появление голкипера в стартовом составе «Ак Барса» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

В случае поражения «Ак Барс» закончит свои выступления в плей-офф. Счет в серии 3:2 в пользу московского «Динамо». Ранее «барсы» проиграли «бело-голубым» оба матча в Казани в розыгрыше Кубка Гагарина.

В прямом эфире игру покажет телеканал ТНВ в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин