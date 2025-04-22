УНИКС потерял форварда Стуленкова до конца сезона из-за тяжелой травмы

Фото: Мария Зверева

Форвард УНИКСа Александр Стуленков не сможет принять участие в плей-офф Единой лиги ВТБ из-за серьезной травмы. Как сообщает пресс-служба клуба, у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена, полученный во время тренировки накануне старта четвертьфинальной серии.

Сроки восстановления и необходимость хирургического вмешательства будут определены после проведения дополнительного медицинского обследования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы всей душой поддерживаем Сашу в этот непростой период! Желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления и возвращения на площадку! — говорится в сообщении УНИКСа в телеграм-канале.

Напомним, что завтра УНИКС стартует в плей-офф Лиги матчем против «Автодора» в казанском «Баскет-холле». В регулярном чемпионате все четыре очные встречи завершились победой «бело-зеленых».

«Реальное время» подготовило материал, в котором вспоминает путь УНИКСа к плей-офф, включая установление рекордов в «регулярке» и расставание с ключевыми игроками.