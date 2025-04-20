«Рубин» назвал состав на матч с «Динамо» в Москве

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Игра пройдет в Москве и стартует в 14.00 по московскому времени.

Матч пропустит защитник «Рубина» Илья Рожков из-за перебора желтых карточек. В центре обороны казанской команды сыграют Игор Вуячич, Алексей Грицаенко и Егор Тесленко. В атаке с первых минут выйдет Мирлинд Даку.

Состав «Рубина»: Ставер — Безруков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов — Иву, Йочич, Ходжа — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 14.00 по московскому времени.

Ранее матч был перенесен на более раннее время из-за проведения в этот же день хоккейного поединка «Ак Барса».

Зульфат Шафигуллин