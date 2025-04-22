«Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив с разгромным счетом

«Динамо» победило в шестом матче в Казани со счетом 6:1

«Ак Барс» проиграл в Казани московскому «Динамо» со счетом 1:6 в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

В составе «Динамо» шайбы забросили Максим Комтуа (трижды), Джордан Уил, Максим Джиошвили и Артем Ильенко. Гол престижа у «Ак Барса» забил Митчелл Миллер. Голкипер Амир Мифтахов был заменен в первом периоде, вместо него встречу доигрывал Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Динамо» выиграло серию у «Ак Барса» с общим счетом 4:2. В первом раунде «бело-голубые» также в шести матчах победили питерский СКА. В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» сыграет с челябинским «Трактором».

«Ак Барс» закончил выступления в нынешнем сезоне, вылетев после второго раунда. В регулярном чемпионате казанцы заняли пятое место.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Динамо» М — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Голы:

0:1 Уил (Сикьюра, Сизов, 07:02)

0:2 Сикьюра (Комтуа, Джиошвили, 09:21)

0:3 Комтуа (Ожиганов, 30:46, 5х4)

0:4 Ильенко (Римашевский, 37:19)

0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов, 46:17)

1:5 Миллер (Фальковский, 51:24)

1:6 Комтуа (54:56, ПВ)

Зульфат Шафигуллин