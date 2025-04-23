Крикунов раскритиковал Леонтьева за работу в «Нефтехимике»

Фото: Максим Платонов

Известный российский тренер Владимир Крикунов раскритиковал работу Олега Леонтьева в «Нефтехимике». Нижнекамская команда второй сезон подряд не смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Леонтьев был досрочно уволен с поста главного тренера «Нефтехимика» за неудовлетворительные результаты.

— Второй раз подряд мимо плей-офф! Если за три года не сделал команду, ты не тренер! Леонтьеву в Нижнекамске дали четыре сезона. И где результат? Леонтьев местную молодежь разогнал, устроил непонятную чехарду с составом. Ну и поведение... Драки с игроками... Что за дикость?! Все это от бессилия. Человек просто не знает, что делать, — сказал Крикунов «Спорт-Экспрессу».

Также Крикунов добавил, что в «Нефтехимике» созданы неплохие условия для достижения необходимого результата. По словам эксперта, следующему тренеру нижнекамской команды надо ориентироваться на работу Андрея Козырева в «Северстали».

«Нефтехимик» второй сезон подряд закончил регулярный чемпионат на девятом месте в Восточной конференции. Нижнекамская команда дважды кряду пропустила розыгрыш Кубка Гагарина. По итогам нынешнего сезона Олег Леонтьев был отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.

Зульфат Шафигуллин